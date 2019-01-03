С новым 2019 годом!🎅 - страница 4
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Для тех кто любит в шашки поиграть на новый год)))
Для тех кто любит в шашки поиграть на новый год)))
И для тех кто предпочитает шахматы:
Для тех кто любит в шашки поиграть на новый год)))
Да-а-а, не многие смогут доиграть )))
И для тех кто предпочитает шахматы:
Сколько дней играют такую партию? )))
Сколько дней играют такую партию? )))
А это смотря каких размеров доска! Если, к примеру, каждый линейный размер доски в трёх измерениях увеличить чуток поболя, чем в два раза, то объём фигур и соответственно их масса увеличится в десять раз или на порядок, так что возможность стать Александром Алёхиным в плане перепоя и скоропостижного ухода в мир иной есть у каждого, присевшего за такую доску.
Сколько дней играют такую партию? )))
У трейдинга в ручном режиме есть психологические проблемы. Некоторые дергаются - не выдержанные, гонятся за флуктуациями цен - думают начало тренда, другие, наоборот, пересиживают - боятся вовремя открыть позиции и т.п. Если немного выпить, то эти комплексы снимаются - начинается прибыльная игра. Если много выпить, наоборот, все сольешь. Поэтому, график прибыли должен зависеть от количества выпитого, т.е. в нуле - нуль, где-то посередине - максимум, на бесконечности - минус бесконечность.
Предлагаю провести научно исследовательскую работу и установить оптимальную для трейдинга дозу.
Поздравляю Все Наше Сообщество с наступившим Новым Годом!
Желаю всем Здоровья, Вдохновения и Больших Побед во Всём!