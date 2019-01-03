С новым 2019 годом!🎅 - страница 3

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Дорогие форумчане, трейдеры, программисты, модераторы, админы и коллектив MQ!!!

C Наступающим (или уже с Наступившим) Вас Новым Годом!!!

Хочется всех поблагодарить за прошедший год!!! И простите, если что не так...)))

В Новом 2019 году желаю всем творческих успехов, креативности, прорывных технологий, которые не оставят конкурентам никаких шансов.

А на форуме пусть царит дружба, взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь.

и, естественно, чтобы в 2019 году:

(суммарный_profit   >  суммарный_loss) == true

Персонально Петру желаю, чтобы он в новом году наконец-то встретил свою будущую Любовь ООП. И чтобы эта любовь стала взаимной. :))

Ура, товарищи и господа, УРААА!!!!!

 
Nikolai Semko:

Дорогие форумчане, трейдеры, программисты, модераторы, админы и коллектив MQ!!!

C Наступающим (или уже с Наступившим) Вас Новым Годом!!!

Хочется всех поблагодарить за прошедший год!!! И простите, если что не так...)))

В Новом 2019 году желаю всем творческих успехов, креативности, прорывных технологий, которые не оставят конкурентам никаких шансов.

А на форуме пусть царит дружба, взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь.

и, естественно, чтобы в 2019 году:

Персонально Петру желаю, чтобы он в новом году наконец-то встретил свою будущую Любовь ООП. И чтобы эта любовь стала взаимной. :))

Ура, товарищи и господа, УРААА!!!!!

Програмистское поздравление в коде) 
Всех с новым годом! Мы работаем над одной задачей все! Поэтому так или иначе пусть каждый добьется своей цели!
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Интересное и Юмор

Sergey Golubev, 2018.12.31 21:30

Имею право на китайскую музыку !!! (надо три ! по правилам)

  • Так как Новый Год,
  • и Новый Год китайцы не справляют,
  • и так как у меня сегодня день рождения (59)
  • и вообще я немного по китайски понимаю .. модерирую там ... их ..
  • и потому что из Калининграда

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Полтора часа до Нового Года у меня ..


 
С Новым Годом!
 
 
Пускай год Свинки принесет 
Все то, о чем душа мечтала, 
Любовь, здоровье и доход 
Такой, чтобы на все хватало! 

Пусть дарит каждая минута 
Удачу в этот годик Хрюшки! 
Знай, Свинкин год подарит чудо, 
Ведь Свинка — добрая зверушка
 
Двадцать Пять Минут До Нового Года (еле написал)
 
С Новым уходящим Годом!
Бокал шампана опрокинем,
И вспомним и взгрустнем...
А может... все изменит, раз
И счастьем и успехом 
Все перевернет ...

Успехов всем и каждому!!!


 
Sergey Golubev:
Двадцать Пять Минут До Нового Года (еле написал)

Вот и наступил новый год на ВСЕЙ территории нашей великой страны. А встретить-то хватило сил?))))) По предыдущим сообщениям помню, что ваш регион встречает Новый Год последним в нашей стране.

ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. ВСЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ И НОВЫХ ПРОФИТОВ.

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2019
С Новым Годом
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