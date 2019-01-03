С новым 2019 годом!🎅 - страница 3
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Дорогие форумчане, трейдеры, программисты, модераторы, админы и коллектив MQ!!!
C Наступающим (или уже с Наступившим) Вас Новым Годом!!!
Хочется всех поблагодарить за прошедший год!!! И простите, если что не так...)))
В Новом 2019 году желаю всем творческих успехов, креативности, прорывных технологий, которые не оставят конкурентам никаких шансов.
А на форуме пусть царит дружба, взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь.
и, естественно, чтобы в 2019 году:
(суммарный_profit > суммарный_loss) == true
Персонально Петру желаю, чтобы он в новом году наконец-то встретил свою будущую Любовь ООП. И чтобы эта любовь стала взаимной. :))
Ура, товарищи и господа, УРААА!!!!!
Дорогие форумчане, трейдеры, программисты, модераторы, админы и коллектив MQ!!!
C Наступающим (или уже с Наступившим) Вас Новым Годом!!!
Хочется всех поблагодарить за прошедший год!!! И простите, если что не так...)))
В Новом 2019 году желаю всем творческих успехов, креативности, прорывных технологий, которые не оставят конкурентам никаких шансов.
А на форуме пусть царит дружба, взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь.
и, естественно, чтобы в 2019 году:
Персонально Петру желаю, чтобы он в новом году наконец-то встретил свою будущую Любовь ООП. И чтобы эта любовь стала взаимной. :))
Ура, товарищи и господа, УРААА!!!!!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересное и Юмор
Sergey Golubev, 2018.12.31 21:30
Имею право на китайскую музыку !!! (надо три ! по правилам)
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Полтора часа до Нового Года у меня ..
Все то, о чем душа мечтала,
Любовь, здоровье и доход
Такой, чтобы на все хватало!
Пусть дарит каждая минута
Удачу в этот годик Хрюшки!
Знай, Свинкин год подарит чудо,
Ведь Свинка — добрая зверушка
Двадцать Пять Минут До Нового Года (еле написал)
Вот и наступил новый год на ВСЕЙ территории нашей великой страны. А встретить-то хватило сил?))))) По предыдущим сообщениям помню, что ваш регион встречает Новый Год последним в нашей стране.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ. ВСЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ И НОВЫХ ПРОФИТОВ.
С Новым Годом