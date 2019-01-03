С новым 2019 годом!🎅 - страница 2
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Всем желаю по такой рубашке в подарок:
Одна треть мира этот праздник не празднует ...
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Всех поздравляю с Новым Годом, а меня с Днем Рождения
(сначало поднимать надо за меня, а потом уже спичи ..) ...
2019 год -- год парящего орла по славянскому календарю https://2019god.net/goroskopy/slavyanskij-kalendar-na-2019-god