С новым 2019 годом!🎅
Желаю Всем здесь присутствующим создать в новом году стабильно прибыльных советников!
Всех с наступающим!!!
Инвесторам - грамотных управляющих,
Трейдерам - прибыльных систем,
Всем - всего самого лучшего и доброго!
Желаю всем в Новом Году меньше думать о деньгах!
Пусть они сами лезут к нам в карман и не отвлекают от любимых дел!
С Новым годом!
Желаю Здоровья в первую очередь!
Счастье, богатство, любовь придет, если будет здоровье.
Всем форумчанам Крепкого здоровья!
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Все жители этого форума живут в разных часовых поясах и потому можно с каждым встречать новый год целые сутки каждый час.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех форумчан с наступающим (или наступившим) новым 2019 годом. Всем трейдерам пожелать в будущем году меньше убыточных сделок, больше прибыльных сделок, тем у кого ещё нет прибыльной стратегии - наконец-то её найти. Всем программистам желаю обрести идеи прибыльных советников и воплотить их в жизнь, а также больше адекватных заказчиков во фрилансе. И конечно всем желаю бесценные здоровье и долголетие!🎅