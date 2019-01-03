С новым 2019 годом!🎅

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Все жители этого форума живут в разных часовых поясах и потому можно с каждым встречать новый год целые сутки каждый час.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех форумчан с наступающим (или наступившим) новым 2019 годом. Всем трейдерам пожелать в будущем году меньше убыточных сделок, больше прибыльных сделок, тем у кого ещё нет прибыльной стратегии - наконец-то её найти. Всем программистам желаю обрести идеи прибыльных советников и воплотить их в жизнь, а также больше адекватных заказчиков во фрилансе. И конечно всем желаю бесценные здоровье и долголетие!🎅


 
 
Грааль

Желаю Всем здесь присутствующим создать в новом году стабильно прибыльных советников! 

 

Всех с наступающим!!!

 

Инвесторам - грамотных управляющих,

Трейдерам - прибыльных систем,

Всем - всего самого лучшего и доброго!

 

Желаю всем в Новом Году меньше думать о деньгах!
Пусть они сами лезут к нам в карман и не отвлекают от любимых дел!


Новый Год

 

Добра, тепла, здоровья!


 
 
 
С Новым годом!
 

Желаю Здоровья в первую очередь! 

Счастье, богатство, любовь придет, если будет здоровье.

Всем форумчанам Крепкого здоровья! 

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