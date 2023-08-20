будет-ли жить ФОРЕКС ??? - страница 3

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Вообще разговор идет о биржевой торговле, а шум поднимается на форексе. Пора бы отделить мух от котлет.
 
Andy:

Кто что думает об этом?

https://ru.forexmagnates.com/ogranichiv-ryinok-foreks-ot-brokerov-teper-ogranichat-i-ot-treyderov/

Уберут некоторую часть мамкиных трейдеров с ММВБ

Форекс деятелей это не касается, и если учесть что основная часть дилингов расположена за пределами евросоюза и России, то это ни на ком не отразится.

 
Konstantin Nikitin:
Вообще разговор идет о биржевой торговле, а шум поднимается на форексе. Пора бы отделить мух от котлет.

Форекс и биржевая торговля не имеют ничего общего. Самое первое, что вы можете узнать о форекс это то, что форекс - внебиржевой рынок. Биржи имеют строгий график работы и как раз этим категорически не подходят для межбанковского обмена валют. 

 
Vitaly Muzichenko:

Уберут некоторую часть мамкиных трейдеров с ММВБ

Форекс деятелей это не касается, и если учесть что основная часть дилингов расположена за пределами евросоюза и России, то это ни на ком не отразится.

При чём здесь ММВБ? Во-первых, ММВБ уже давно не существует как название. Сейчас есть Мосбиржа и это официальное название. Во-вторых, форекс никогда не имел отношения к бирже. Это рынок, который существует круглосуточно, тогда как любая биржа открывается и закрывается в определённые часы. 

 
Sergey Vradiy:

Форекс и биржевая торговля не имеют ничего общего. Самое первое, что вы можете узнать о форекс это то, что форекс - внебиржевой рынок. Биржи имеют строгий график работы и как раз этим категорически не подходят для межбанковского обмена валют. 

Sergey Vradiy:

При чём здесь ММВБ? Во-первых, ММВБ уже давно не существует как название. Сейчас есть Мосбиржа и это официальное название. Во-вторых, форекс никогда не имел отношения к бирже. Это рынок, который существует круглосуточно, тогда как любая биржа открывается и закрывается в определённые часы. 

Какие-то странные у вас ответы, и не понятно кому они адресованы.

Вы уже празднуете?

 
Andy:

Кто что думает об этом?

https://ru.forexmagnates.com/ogranichiv-ryinok-foreks-ot-brokerov-teper-ogranichat-i-ot-treyderov/

Демотиватор в тему)


 
А запрет уличных табло с курсом валют никого не смущает?
 
Dmitry Fedoseev:
А запрет уличных табло с курсом валют никого не смущает?
Это вообще из какой-то медицинской категории. Одним словом - диагноз.
 
Dmitry Fedoseev:
А запрет уличных табло с курсом валют никого не смущает?

Совершенно не смущает, тут все понятно, решили меньше пугать ростом доллара. Эффект будет гарантированно потрясающий.

Для аналогии ,  клетку с  попугаем  закрывают тряпкой и он молчит.

 

С учетом того, что в 99% случаев на Форекс зарабатывает ДЦ, а трейдер теряет, то наводить порядок в паре ДЦ/трейдер - это очень острый вопрос.

Принципиально - нужно приводить эту пару к паритету 50/50. Чтобы ДЦ и трейдеры зарабатывали и теряли в равной степени. Какими мерами этого добиться - нужно думать.

ДЦ предупреждают о риске 100% потери депозита, но это только Шаг 1. Шагом 2 будет введение принудительного ММ (с любым плечом) в зависимости от стажа торговли - по количеству лет торгового счета с движением: если счету 1 год - торгуешь на 100, а в запасе должно быть 300, если счету 2 года - торгуешь на 100, а в запасе 100 и если счету 4 года - торгуешь без запаса. Вот это нормальная забота власти о гражданах. Причем технически это реализуется легко. Также нужны Шаги 3, 4 и т.д.

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