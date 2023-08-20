будет-ли жить ФОРЕКС ??? - страница 3
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Кто что думает об этом?
https://ru.forexmagnates.com/ogranichiv-ryinok-foreks-ot-brokerov-teper-ogranichat-i-ot-treyderov/
Уберут некоторую часть мамкиных трейдеров с ММВБ
Форекс деятелей это не касается, и если учесть что основная часть дилингов расположена за пределами евросоюза и России, то это ни на ком не отразится.
Вообще разговор идет о биржевой торговле, а шум поднимается на форексе. Пора бы отделить мух от котлет.
Форекс и биржевая торговля не имеют ничего общего. Самое первое, что вы можете узнать о форекс это то, что форекс - внебиржевой рынок. Биржи имеют строгий график работы и как раз этим категорически не подходят для межбанковского обмена валют.
Уберут некоторую часть мамкиных трейдеров с ММВБ
Форекс деятелей это не касается, и если учесть что основная часть дилингов расположена за пределами евросоюза и России, то это ни на ком не отразится.
При чём здесь ММВБ? Во-первых, ММВБ уже давно не существует как название. Сейчас есть Мосбиржа и это официальное название. Во-вторых, форекс никогда не имел отношения к бирже. Это рынок, который существует круглосуточно, тогда как любая биржа открывается и закрывается в определённые часы.
Форекс и биржевая торговля не имеют ничего общего. Самое первое, что вы можете узнать о форекс это то, что форекс - внебиржевой рынок. Биржи имеют строгий график работы и как раз этим категорически не подходят для межбанковского обмена валют.
При чём здесь ММВБ? Во-первых, ММВБ уже давно не существует как название. Сейчас есть Мосбиржа и это официальное название. Во-вторых, форекс никогда не имел отношения к бирже. Это рынок, который существует круглосуточно, тогда как любая биржа открывается и закрывается в определённые часы.
Какие-то странные у вас ответы, и не понятно кому они адресованы.
Вы уже празднуете?
Кто что думает об этом?
https://ru.forexmagnates.com/ogranichiv-ryinok-foreks-ot-brokerov-teper-ogranichat-i-ot-treyderov/
Демотиватор в тему)
А запрет уличных табло с курсом валют никого не смущает?
А запрет уличных табло с курсом валют никого не смущает?
Совершенно не смущает, тут все понятно, решили меньше пугать ростом доллара. Эффект будет гарантированно потрясающий.
Для аналогии , клетку с попугаем закрывают тряпкой и он молчит.
С учетом того, что в 99% случаев на Форекс зарабатывает ДЦ, а трейдер теряет, то наводить порядок в паре ДЦ/трейдер - это очень острый вопрос.
Принципиально - нужно приводить эту пару к паритету 50/50. Чтобы ДЦ и трейдеры зарабатывали и теряли в равной степени. Какими мерами этого добиться - нужно думать.
ДЦ предупреждают о риске 100% потери депозита, но это только Шаг 1. Шагом 2 будет введение принудительного ММ (с любым плечом) в зависимости от стажа торговли - по количеству лет торгового счета с движением: если счету 1 год - торгуешь на 100, а в запасе должно быть 300, если счету 2 года - торгуешь на 100, а в запасе 100 и если счету 4 года - торгуешь без запаса. Вот это нормальная забота власти о гражданах. Причем технически это реализуется легко. Также нужны Шаги 3, 4 и т.д.