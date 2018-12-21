Баг компилятора при параметре шаблона = void* - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
для меня сейчас приземленная задача это хочу форму с VS в .dll прикрутить к МТ5 изящным способом ))) - хочу обработчики кликов кнопок обернуть в класс и вызывать путем обхода массива указателей на функции обработчиков, причем хочу получить в основном коде советника возможность писать имена ф-ций один в один как в VS , т.е. button2_Click() ....button2_Click()
ЗЫ :задача из области ЕОП )))
Без обид, но очень напомнило :
- Создавать автоматические структуры в рамках динамического ООП - это нонсенс
Т.е. стековые объекты: myclass obj; - нонсенс? Значит я рукожоп :)
Т.е. стековые объекты: myclass obj; - нонсенс? Значит я рукожоп :)
Задачи разные бывают. Можно долго упражняться в риторике, если конкретных задач не описывать, можно придти к чему угодно...Да, "стековые" (автоматические Вы имеете в виду?) объекты в основном это нонсенс. По моему скромному мнению, которое отнюдь не является истиной и уж тем более не в последней инстанции...
На шута нужен объект, который не выполняет главной функции ООП - свойство полиморфизма? Вы не присвоите такой переменной любой объект, обладающий разными свойствами в зависимости от содержания. Вы не сможете вообще этой "переменной" в списке сопоставить другой объект. Зачем Вам вообще объекты тогда нужны, может лучше структурами ограничиться? Разве что потому, что структуры в мкл не умеют возвращать ссылки на самих себя... И с ними начинается темная муть с постоянным созданием-уничтожением-самокопированием и т.п.
Как же жить без полиморфизма ... А если я скажу, что без полиморфизма можно обойтись в > 90% случаев? Вот взять "принцип инверсии зависимостей SOLID", мол если мы приличные прогеры, то мы должны везде создавать абстракции, виртуальные методы (что влечёт высокие накладные расходы, естественно). C# адепты написали бы что-то вроде такого https://pro-prof.com/forums/topic/dependency-inversion-principle. А можно взять шаблоны и написать что-то вроде:
public:
void activate();
void deactivate();
};
template <typename T>
class Button {
Button(T& switchable)
: _switchable(&switchable) {
}
void toggle() {
if (_buttonIsInOnPosition) {
_switchable->deactivate();
_buttonIsInOnPosition = false;
} else {
_switchable->activate();
_buttonIsInOnPosition = true;
}
}
private:
bool _buttonIsInOnPosition{false};
T* _switchable;
}
int main() {
Lamp l;
Button<Lamp> b(l)
b.toggle();
}
Button также не зависет от деталей, без всякого полиморфизма и интерфейсов. У полиморфизма есть своя ниша, но она знчительно уже, чем об этом говорят.
ЗЫ: ну и никто не запрещает:
ЗЫ: ну и никто не запрещает:
Никто не запрещает всякие костыли и схематоз придумывать, только зачем? Например: весело будет, когда Ваш автообъект вдруг внезапно возьмет да самоуничтожится, когда Вы этого меньше всего ожидаете правда?
Никто не запрещает всякие костыли и схематоз придумывать, только зачем? Например: весело будет, когда Ваш автообъект вдруг внезапно возьмет да самоуничтожится, когда Вы этого меньше всего ожидаете правда?
Затем, что стековый объект на порядок шустрее объекта в куче (выделение памяти). Самоуничтожится? - это что-то новенькое :). Но иногда необходим, конечно - количество объектов известно только в run time, например.
ЗЫ: вам, возможно, комфортнее иначе, дело личное.
Смысл ООП не в том, чтобы использовать выбранный Вами метод нажатия кнопки, который Вы можете с тем же успехом реализовать через шаблоны или указатели функций, а как раз в том, чтобы к любому объекту системы применить методы например списка, позволяющие самоорганизовываться в списочные структуры и создавать произвольные выборки в нужное время без всяких костылей типа CArrayObj и т.п. и связанного с этим геморроя, перегружая методы типа Select, Query, Compare, Sort и т.п. (да хоть бы и тот же Clone/Copy, когда каждый объект без Вашего участия может решать, копироваться ему для помещения в список/массив или не нужно, а если копироваться, то как)
Я же писал - у полиморфизма есть своя ниша, я ведь не спорю. Но практика показывает (лично моя, по крайней мере) что она не столь значительна. Я гораздо чаще решаю вопросы шаблонами.