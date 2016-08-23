Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается ...

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[Удален]  
Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается, кто поможет подобрать математическую модель для анализа. Если я вам покажу некоторые закономерности в данных.


Например: Проверить и выяснить динамику движений а также их корреляцию (Взаимосвязь) между собой. Между 3 кривыми ...

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Взаимосвязь между безработицей и инфляцией: кривая Филлипса
  • www.economy-web.org
Английский экономист Филлипс в конце 50–х годов обнаружил зависимость между нормой безработицы и приростом заработной платы. Анализируя данные более чем за сто лет, он пришел к выводу, что существует некий уровень безработицы (6–7 %), при котором уровень заработной платы постоянен и ее прирост равен нулю. Когда безработица снижается ниже этого...
 
Itum:
Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается, кто поможет подобрать математическую модель для анализа. Если я вам покажу некоторые закономерности в данных.


Например: Проверить и выяснить динамику движений а также их корреляцию (Взаимосвязь) между собой. Между 3 кривыми ...

Напишите в личку...

Ну я могу найти эти закономерности с помощью оптимизатора Решетова. Что у вас за данные? В студию ну или в личку, если очень секретно!!!!
 
Itum:
Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается, кто поможет подобрать математическую модель для анализа. Если я вам покажу некоторые закономерности в данных.


Например: Проверить и выяснить динамику движений а также их корреляцию (Взаимосвязь) между собой. Между 3 кривыми ...

Напишите в личку...

подобрать мат.модель это жезть..

ps/ простите, вырвалось ненароком :-)

 
Maxim Kuznetsov:

подобрать мат.модель это жезть..

ps/ простите, вырвалось ненароком :-)

Ну почему же. Предиктор вполне справляется если рыба есть в данных....
 
А что это такое оптимизатор Решетова?
 
Vladimir Tkach:
А что это такое оптимизатор Решетова?
тоже интересно
 
Alexandr Saprykin:
тоже интересно

https://www.mql5.com/ru/forum/86386

Смотрите последние страници.... 

Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только)
  • отзывов: 8
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Mihail Marchukajtes:

https://www.mql5.com/ru/forum/86386

Смотрите последние страници.... 

спасибо
 

Нцу так что? Математик ещё нужен?

Вот чтоб не мучались с поиском ошибки....

 

[Удален]  


Только не судите строго ) на графике предоставлено 11 сделок. Ряд1 - Stop Loss, Ряд2 - Trailing Stop,  Ряд3 - движение

Движения указаны в пунктах ...

[Удален]  
# SL
 trailing stop rise
1
-40-5
0
2
-9
-
0
3
-23
70
91
4
-26
-14
21
5
-42
-
0
6
-43
-8
5
7
-11
12
65
8
-64
-12
0
9
-14 99 126
10
-32
-
10


# - номер сделки, SL - размер стоп-лосса,  trailing stop - трейлинг стоп, красный - закрытие с убытком, зеленый - закрытие с прибылью, прочерк - закрытие по стоп-лоссу,

rise - размер движения которое можно было взять, 0 - не было движения (возможный профит который можно было взять по этой сделке). Все указано в пунктах ...

Take Profit - отсутствует. 


Если кто знает если прогнать эти три переменные-кривые через MatLab или Statistica - какие данные можно получить ?

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