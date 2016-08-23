Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается ...
Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается, кто поможет подобрать математическую модель для анализа. Если я вам покажу некоторые закономерности в данных.
Например: Проверить и выяснить динамику движений а также их корреляцию (Взаимосвязь) между собой. Между 3 кривыми ...
Напишите в личку...
Нужен математик или тот кто в ней хорошо разбирается, кто поможет подобрать математическую модель для анализа. Если я вам покажу некоторые закономерности в данных.
Например: Проверить и выяснить динамику движений а также их корреляцию (Взаимосвязь) между собой. Между 3 кривыми ...
Напишите в личку...
подобрать мат.модель это жезть..
ps/ простите, вырвалось ненароком :-)
подобрать мат.модель это жезть..
ps/ простите, вырвалось ненароком :-)
А что это такое оптимизатор Решетова?
тоже интересно
https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Смотрите последние страници....
- отзывов: 8
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https://www.mql5.com/ru/forum/86386
Смотрите последние страници....
|#
|SL
|trailing stop
|rise
|1
|-40
|-5
|0
|2
|-9
|-
|0
|3
|-23
|70
|91
|4
|-26
|-14
|21
|5
|-42
|-
|0
|6
|-43
|-8
|5
|7
|-11
|12
|65
|8
|-64
|-12
|0
|9
|-14
|99
|126
|10
|-32
|-
|10
# - номер сделки, SL - размер стоп-лосса, trailing stop - трейлинг стоп, красный - закрытие с убытком, зеленый - закрытие с прибылью, прочерк - закрытие по стоп-лоссу,
rise - размер движения которое можно было взять, 0 - не было движения (возможный профит который можно было взять по этой сделке). Все указано в пунктах ...
Take Profit - отсутствует.
Если кто знает если прогнать эти три переменные-кривые через MatLab или Statistica - какие данные можно получить ?
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Например: Проверить и выяснить динамику движений а также их корреляцию (Взаимосвязь) между собой. Между 3 кривыми ...
Напишите в личку...