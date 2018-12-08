Ручная или полностью робот - страница 3

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Ivan Butko:

коробка передач


блин, так мы про телевизор !

лучше прямоугольный...я круглый даже представляю плохо

 

Одна проблема,в ручную по сути надо сидеть перед пк,всё время торговли,...а всем лень,и вот пошли "мега торговые системы"роботы,а как они торгуют,да пофиг 100 рублей,может и повезёт..

Многие не знают даже про этот форум,а уж тем более про фриланс...прикиньте да,вот так бывает...это всё реклама ютуба,и яндекса.(у нас стоят определители ротации,и я знаю с какого ресурса люди пишут)

 
Ivan Butko:

коробка передач


Еще вариант :)

ручнаяполностью робот

 
Yevhenii Levchenko:

Еще вариант :)


Забанить бы вас ,да руки морать не охота....

 
MakanMosted:

Забанить бы вас ,да руки морать не охота....

Это же безобидная шутка, Макан :)
 
MakanMosted:

Забанить бы вас ,да руки морать не охота....

Каков вопрос - такой и ответ.

 
MakanMosted:
Руками можно торговать так,как не сможет не одна авто система,просто физически(нет возможности)

в робота можно заложить то, что невозможно сделать руками

 
Maxim Romanov:

в робота можно заложить то, что невозможно сделать руками

Я теоретически по этой причине за робота, но торгую пока в ручном режиме, поскольку не заложил в робота еще и того, что можно сделать руками.
 

Если вы доверили там роботу допустим,стопы закрывать или тейки это одно(многие так делают)

а когда просто тупо купили,и даже не посмотрели какой принцип работы,это другое

 
Aleksey Ivanov:
Я теоретически по этой причине за робота, но торгую пока в ручном режиме, поскольку не заложил в робота еще и того, что можно сделать руками.

ну если для примера взять 100% прибыльные алгоритмы, такие как HFT и арбитраж, то там да, в начале становления данной отрасли, использовались люди, там нанимали геймеров, которые имели большую скорость реакции. Сейчас геймеры не вывезут. Вот и пример подошел, чем роботы не только теоретически, но и практически лучше людей. 

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