Ручная или полностью робот - страница 6
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. Ну, а чем конкретно вызвано движение, новостями, или само по себе, абсолютно без разницы.
Тем более, что на рынках не бывает движений вызванных новостями. После не значит в следствии.
Петух кукарекает перед рассветом, значит кукареканье петуха вызывает восход солнца. (с)
https://ru.rationalwiki.org/wiki/Post_hoc,_ergo_propter_hoc
А по теме есть что возразить ?
Это мой большой проект, которым я занимаюсь - что ж странного, что я именно его могу в пример и предложить ? Ну нету у меня никаких других экспертов (есть только личные программные компоненты, код из которых я не раз выкладывал в форуме). Зато есть пятьсот с лишним ТС в Лиге. Причем, очень простых - поищу в Кодобазе для совсем беспомощных, кто не может сам найти эксперт на отбое границ канала, скажем...
А "маркетинговый ход"... Дружище, я понимаю, что ты бы хотел прикупить лучших экспертов из Лиги (не ты один), но, коллеги, мне пока заморачиваться с Маркетом - поверьте, нет желания, да и возможности. Все силы направляются на выработку правил отбора ТС для работы. Вот когда эти правила будут отработаны - тогда и займемся Маркетом. Тогда всех и приглашу.
Не умеешь, что-ли?
Дарю
.
Ну а по сути этой твоей лиги я уже высказывался, не хочу повторяться.
Ну а по сути этой твоей лиги я уже высказывался, не хочу повторяться.
Ну так и я тебе ответил. Все понимаю, но пока что в Маркет соваться не хочу. Только после формирования четких правил отбора ТС.Разве что, думаю, поискать бесплатных экспертов из Кодобазы, которые работают примерно по тем принципам, что ТС Лиги. Кому очень хочется - возьмет, будет оптимизировать, и получит примерно тот же результат, что и я.