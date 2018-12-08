Ручная или полностью робот - страница 6

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Yuriy Asaulenko:

. Ну, а чем конкретно вызвано движение, новостями, или само по себе, абсолютно без разницы.

Тем более, что  на рынках не бывает движений вызванных новостями.    После не значит в следствии.

Петух кукарекает перед рассветом, значит кукареканье петуха вызывает восход солнца. (с)

https://ru.rationalwiki.org/wiki/Post_hoc,_ergo_propter_hoc

[Удален]  
Georgiy Merts:

А по теме есть что возразить ?

Это мой большой проект, которым я занимаюсь - что ж странного, что я именно его могу в пример и предложить ? Ну нету у меня никаких других экспертов (есть только личные программные компоненты, код из которых я не раз выкладывал в форуме). Зато есть пятьсот с лишним ТС в Лиге. Причем, очень простых - поищу в Кодобазе для совсем беспомощных, кто не может сам найти эксперт на отбое границ канала, скажем...

А "маркетинговый ход"... Дружище, я понимаю, что ты бы хотел прикупить лучших экспертов из Лиги (не ты один), но, коллеги, мне пока заморачиваться с Маркетом - поверьте, нет желания, да и возможности.  Все силы направляются на выработку правил отбора ТС для работы. Вот когда эти правила будут отработаны - тогда и займемся Маркетом. Тогда всех и приглашу.

Не умеешь, что-ли?

Дарю 

 

.

Ну а по сути этой твоей лиги я уже высказывался, не хочу повторяться.

 
Олег avtomat:
 

Ну а по сути этой твоей лиги я уже высказывался, не хочу повторяться.

Ну так и я тебе ответил. Все понимаю, но пока что в Маркет соваться не хочу. Только после формирования четких правил отбора ТС.

Разве что, думаю, поискать бесплатных экспертов из Кодобазы, которые работают примерно по тем принципам, что ТС Лиги. Кому очень хочется - возьмет, будет оптимизировать, и получит примерно тот же результат, что и я.
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