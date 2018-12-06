1957. Тестер сдирает всю память
Это только у меня? Тестирую советник на торговых классах. Не мультисимвольный советник, режим "Все тики". Два года.
После запуска сжирает всю память и ноут виснет.
За сколько лет тестируете? И сколько памяти в ноуте? У меня мультивалютный робот по 28 инструментам с 2008 года по сегодня, до 12 гигов съедает. Но это на м1. А с тиковыми и одного инструмента хватит.
Два года. H1. Один символ.
Два года. H1. Один символ.
Я недавно 8 символов на H2 по последнему году прогонял. Вроде терпимо было.
2018.12.05 22:35:02.151 Core 01 EURUSD,H1: 51157809 ticks, 11964 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.281. Test passed in 0:00:42.188. 2018.12.05 22:35:02.151 Core 01 EURUSD,H1: total time from login to stop testing 0:00:42.469 (including 0:00:00.281 for history data synchronization) 2018.12.05 22:35:02.151 Core 01 18521 Mb memory used including 1.41 Mb of history data, 960 Mb of tick data
Потратил 18 гб, что многовато.
Будем разбираться.
Это только у меня? Тестирую советник на торговых классах. Не мультисимвольный советник, режим "Все тики". Два года.
После запуска сжирает всю память и ноут виснет.
В кодобазе индикатор RMO(скачал пару дней после публикации), на синтетике(проверил по символам и еще одном синтетике) висит и показывает нормально, а вчера развернул сжатое с ним окно на простом символе, а там пусто. Может проблема гдето в MovingAverages.mqh и в iMa. Возможно корни схожи с вашей проблемой.
Это только у меня? Тестирую советник на торговых классах. Не мультисимвольный советник, режим "Все тики". Два года.
После запуска сжирает всю память и ноут виснет.
У меня есть проблемы с Windows 10 64 бит и новыми релизами mt5 с апреля / 2018,
Я не могу оптимизировать EA, используя «режим тика», если я использую IT, мой компьютер зависает и блокирует мои окна ....
но оптимизация с использованием OHLC является единственной, которая работает с большими сериями в новых окнах 10 с помощью этих новых (плохих) выпусков mt5
У меня билд 1940, работает на Win7, но использует агенты из локальной сети, работающие на Win10 - проходы стали часто завершаться по нехватке памяти (иногда бывает ошибка 505). Хотя, раньше на тех же данных и том же железе все было в порядке.
Я думал, я что-то не так сделал, хотя вроде не менял кода, управляющего запросами памяти, созданием объектов и прочее... К сожалению, данные о проходах, в которых была ошибка - отсутствуют в отчете, а поэтому - невозможно понять, какие параметры приводят к ошибкам.
Вдобавок - тестер еще и начал зависать - новые задачи агентам не выдаются, все агенты свободны. Если остановить, и запустить - все начинается заново. Очень хреново сделали, что оптимизация всегда начинается заново. Попробую обновиться, подключусь к серверу MQ...
...
Не... Все равно часть проходов завершается ошибкой "No memory"
Ага. Обнаружил ошибку в работе с памятью у себя... Посмотрим-посмотрим...
Что-то пошло не так.
Даже без тестера
при чем терминал был включен всю ночь.
Вчера все работало нормально. Т.е. за ночь он съел кусок оперативки.
- P/s/ На другом компьютере старые билды (не обновляю их) оперативка в норме.
- P/S/ После перезагрузки все в норме.
удалил всех экспертов. - память освободилась.
стал ставить поочередно Экспертов:
При запуске эксперта, работающего с файлами и таймером - терминал начал отъедать память - раньше таких проблем не было.
При запуске эксперта, работающего с файлами и таймером - терминал начал отъедать память - раньше таких проблем не было.
Та же ситуация... Файлов не использую, только таймер...
Та же ситуация... Файлов не использую, только таймер...
сделал файл тестовый.
При использовании файлов - проблем нет. Читает и Записывает без тормозов.
Дело в таймере, но при чистом таймере все ок. Дело в итсории - эксперементирую дальше
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Это только у меня? Тестирую советник на торговых классах. Не мультисимвольный советник, режим "Все тики". Два года.
После запуска сжирает всю память и ноут виснет.