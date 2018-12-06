1957. Тестер сдирает всю память - страница 3

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Renat Fatkhullin:

Клаудную сеть временно остановили и обновим ее в первую очередь.

Конец лога одиночного прохода

2018.12.06 12:54:49.221 Tester  MQL5 Cloud Server "1.agents.mql5.com:443" not found
2018.12.06 12:54:49.221 Tester  MQL5 Cloud Server "2.agents.mql5.com:443" not found

Почему в конце одиночного идет попытка связаться с Облаком?

В самом Терминале Облако не подключалось, логин не осуществлялся.

 
fxsaber:

Конец лога одиночного прохода

Почему в конце одиночного идет попытка связаться с Облаком?

В самом Терминале Облако не подключалось, логин не осуществлялся.

Терминал должен знать про доступность клаудной сети.

 

Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5:

  • доступно на MetaQuotes-Demo и MetaQuotes-Beta
  • будет через короткое время доступно на Help -> Check updates -> Beta
  • раскатываются апдейты агентов в клаудной сети

 
Renat Fatkhullin:

Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5:

  • доступно на MetaQuotes-Demo и MetaQuotes-Beta
  • будет через короткое время доступно на Help -> Check updates -> Beta
  • раскатываются апдейты агентов в клаудной сети

Спасибо! Теперь могу тестировать!

 
Обновился - все супер. Спасибо! 
 
Vladislav Andruschenko:
Обновился - все супер. Спасибо! 
Подскажите, что нужно сделать, чтобы обновиться? Со вчерашнего дня бьюсь с тестером, работать невозможно :(
 
Dmitrii Ovchinnikov:
Подскажите, что нужно сделать, чтобы обновиться? Со вчерашнего дня бьюсь с тестером, работать невозможно :(

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1957. Тестер сдирает всю память

Renat Fatkhullin, 2018.12.06 14:29

Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5:

  • доступно на MetaQuotes-Demo и MetaQuotes-Beta
  • будет через короткое время доступно на Help -> Check updates -> Beta
  • раскатываются апдейты агентов в клаудной сети


 
Vladimir Karputov:

Это я прочитал, но не понял ни слова. Где я могу скачать новую версию, напишите, пожалуйста, на русском и понятном языке.

  • доступно на MetaQuotes-Demo и MetaQuotes-Beta

Это сервера такие? У меня их нет в терминале, у меня только Open Broker.

доступно на Help -> Check updates -> Beta

Это вообще не понятно.

Не понятно, почему в терминале, в котором присутствует кнопка проверки последней версии системы, обновления делаются не через эту кнопку, а через какое-то шаманство. :(

 
Dmitrii Ovchinnikov:

Это я прочитал, но не понял ни слова. Где я могу скачать новую версию, напишите, пожалуйста, на русском и понятном языке.

  • доступно на MetaQuotes-Demo и MetaQuotes-Beta

Это сервера такие? У меня их нет в терминале, у меня только Open Broker.

доступно на Help -> Check updates -> Beta

Это вообще не понятно.

Не понятно, почему в терминале, в котором присутствует кнопка проверки последней версии системы, обновления делаются не через эту кнопку, а через какое-то шаманство. :(

 
Igor Zakharov:
Написал про эту штатную конпку выше, так как нажал и ничего не произошло, никакой реакции терминала, никаких записей в журнале, никаких окон.
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