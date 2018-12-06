1957. Тестер сдирает всю память - страница 3
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Клаудную сеть временно остановили и обновим ее в первую очередь.
Конец лога одиночного прохода
Почему в конце одиночного идет попытка связаться с Облаком?
В самом Терминале Облако не подключалось, логин не осуществлялся.
Конец лога одиночного прохода
Почему в конце одиночного идет попытка связаться с Облаком?
В самом Терминале Облако не подключалось, логин не осуществлялся.
Терминал должен знать про доступность клаудной сети.
Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5:
Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5:
Спасибо! Теперь могу тестировать!
Обновился - все супер. Спасибо!
Подскажите, что нужно сделать, чтобы обновиться? Со вчерашнего дня бьюсь с тестером, работать невозможно :(
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1957. Тестер сдирает всю память
Renat Fatkhullin, 2018.12.06 14:29
Выпустили версию 1958 с исправлением unpack error и утечкой памяти в MQL5:
Это я прочитал, но не понял ни слова. Где я могу скачать новую версию, напишите, пожалуйста, на русском и понятном языке.
Это сервера такие? У меня их нет в терминале, у меня только Open Broker.
доступно на Help -> Check updates -> Beta
Это вообще не понятно.
Не понятно, почему в терминале, в котором присутствует кнопка проверки последней версии системы, обновления делаются не через эту кнопку, а через какое-то шаманство. :(
Это я прочитал, но не понял ни слова. Где я могу скачать новую версию, напишите, пожалуйста, на русском и понятном языке.
Это сервера такие? У меня их нет в терминале, у меня только Open Broker.
доступно на Help -> Check updates -> Beta
Это вообще не понятно.
Не понятно, почему в терминале, в котором присутствует кнопка проверки последней версии системы, обновления делаются не через эту кнопку, а через какое-то шаманство. :(