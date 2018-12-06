1957. Тестер сдирает всю память - страница 2
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поочередено стал удалять строки в коде
Запись чтение файла - не влияет.
В таймере читаю полную историю (не спрашивайте, зачем)
после удаления этой строки:
Память ест медленнее, но ест.
а вот когда дублирую эти строки, то память ест быстрее.
Мне кажется, что очередь в таймере переполняется. Пока не завершился предыдущий проход таймера, - добавляется новый проход и очередь растет, растет и память.
Но раньше такого не было. Значит что-то добавили. Что?
Если очередь постоянно увеличивается, значит нужна отдельная функция - Освободить таймер.
полный код:
а если сделать так:
То память увеличивается 1 раз при открытии новой сделки!
при чем если продублировать
10 раз, то будет более заметно
Т.е. память отжирается каждый вызов symboll=HistoryOrderGetString(HistoryOrderGetTicket(i),ORDER_SYMBOL);
Как будто загружает в память новую таблицу сделок каждый раз..
3-4 МБ в секунду приращивает эксперт с OnTimer() с шагом 200милисекунд. Историю не ворошит, то текущие ордера мониторит постоянно.
На "живом" графике, не тестер.
Тот же проблем есть и с MetaTrader 5 Agents Manager build 1957. Кто то запускает тесты, которые сдирают всю память серверов в нашей фирме. Ето ведеть за себе увеличивание на pagefile.sys до больших размеров пока полностю не займет все свободное дисковое пространство на Disk C:. А ето ведет за себе сбой сервера, на которого работают и другие люди.
Просба спешно разрешить етот проблем, потому что вся фирма страдает от него. Я имею агенты на свише 50 серверов и они до сих пор больше чем 2 года работали незаметно для людей, а сейчак эти агенты начали сбиват серверов по всей фирмы.
Тот же проблем есть и с MetaTrader 5 Agents Manager build 1957. Кто то запускает тесты, которые сдирают всю память серверов в нашей фирме. Ето ведеть за себе увеличивание на pagefile.sys до больших размеров пока полностю не займет все свободное дисковое пространство на Disk C:. А ето ведет за себе сбой сервера, на которого работают и другие люди.
Просба спешно разрешить етот проблем, потому что вся фирма страдает от него. Я имею агенты на свише 50 серверов и они до сих пор больше чем 2 года работали незаметно для людей, а сейчак эти агенты начали сбиват серверов по всей фирмы.
Ситуация критическая. Просьба спешно выключит весь MQL5 Cloud Network, потому что с него продолжают атаки всех серверов нашей фирмой. Весь ИТ отдел в паника. Когда решите проблем и выпустите новий билд, тогда снова можете включить MQL5 Cloud Network.
Ситуация критическая. Просьба спешно выключит весь MQL5 Cloud Network, потому что с него продолжают атаки всех серверов нашей фирмой. Весь ИТ отдел в паника. Когда решите проблем и выпустите новий билд, тогда снова можете включить MQL5 Cloud Network.
Это вам за удаление моей темы на англоязычном форуме.
А не проще у себя отключить MQL5 Cloud Network ?
Это вам за удаление моей темы на англоязычном форуме.
А не проще у себя отключить MQL5 Cloud Network ?
А решаю свои проблемы, но гдето в мире есть еще 20 000 агента, которые делают тоже самое как и у меня. Ренат рискует потерять большая част из этих агентов, когда люди узнают почему ихние серверы сбивают. Я сам уже думаю деинсталировать все агенты и больше никогда не вернутся.
А решаю свои проблемы, но гдето в мире есть еще 20 000 агента, которые делают тоже самое как и у меня. Ренат рискует потерять большая част из этих агентов, когда люди узнают почему ихние серверы сбивают. Я сам уже думаю деинсталировать все агенты и больше никогда не вернутся.
Ну, может быть, может быть...
Тем не менее, отключать все MQL5 Cloud Network, думаю, Ренат не будет.
Утечку памяти нашли и через пару часов выпустим обновление на MetaQuotes-Demo.
Клаудную сеть временно остановили и обновим ее в первую очередь.
Извините за ошибку, пожалуйста.