подскажите BestPractice для offline-chart`ов - страница 2
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захотелось в MT4 нарисовать свечи чуть-по-другому (немного пофильтровать/сгладить)
и посмотреть как себя ведут стандартные и не очень индикаторы.
конечно могу и сам раскопать как работать с .hst и обновлять графики, НО
это явно давно многие делали и наверное есть грамотные статьи, записи в блогах, темы форума, примеры в CodeBase
поделитесь. Не только мне будет полезно
Берете ренко индикатор !MTH_Renko_Chart_Builder_Indi_Ver_03(trueforex.pp.ua).mq4 (наверно на pp.ua и лежит)как заготовку кода и препарируете под себя.
Да, тогда ошибок не пишет. То есть виртуально такой график существовать может. А вот с отображением, что и нужно большинству пользователей, проблема.
спс, буду знать, т.е. тики можно прямо с временем прихода тика складывать в .hst и потом можно применять стандартные индикаторы через iCustom()
ну а отображать тут вижу 2 варианта:
1. какое то допущение, что 1 бар = 1,10.. или 30 секунд и делать визуализацию периодов и пользователь должен будет ориентироваться на графическое отображение периодов, а не на время открытия бара в терминале, тогда можно применять индикаторы
2. рисовать на канвасе и контролировать левую и правую границу отображения графика ТФ, визуально будет все красиво, но практического смысла мало... ну как мало - можно в памяти данные хранить, но невозможно будет индикаторы применить
Например, если период графика 30 секунд. Тогда на одну минуту будет приходится две свечи. МТ4 такого поворота не ожидает и пишет об ошибке истории. Решается проблема только сдвигом новых свечей в будущее. В итоге получаем правильный ценовой ряд, но неправильный - временной. С графиками, не зависящими от времени (ренко, эквиобъемные, крестики-нолики, равновысокие), этот вопрос стоит наиболее остро.
Самое интересное, что тестер стратегий ведет себя по-другому, разрешая существование двух и более свечей с одной минутой открытия.
В каком месте должны быть острый вопрос и проблемы с историей? Что в прошлом году на какомто билде что на новом проблем нет, ничего сдвигать не надо, пример gbpusd 22 ноября:
В каком месте должны быть острый вопрос и проблемы с историей? Что в прошлом году на какомто билде что на новом проблем нет, ничего сдвигать не надо, пример gbpusd 22 ноября:
минимальная дискретность чарта у Вас должна быть 1 минуту, а не 10..30 сек, внизу время открытия бара посмотрите
минимальная дискретность чарта у Вас должна быть 1 минуту, а не 10..30 сек, внизу время открытия бара посмотрите
Минимальная дискретность чарта 1-н бар, минимальная кратность времени бара в минутах для mt4 соблюдается, терминал в журнал ошибки не пишет. Это свойство mt4 как минимум последние 10 лет - время бара кратно минуте, количество баров между последовательными минутами в практическом применении не ограниченно. Другими словами, для mt4 писать в *.hst время бара сдвинутое в будущее не целесообразно ни логически ни алгоритмически.
В каком месте должны быть острый вопрос и проблемы с историей? Что в прошлом году на какомто билде что на новом проблем нет, ничего сдвигать не надо, пример gbpusd 22 ноября:
Проверьте в онлайн. Но только для случая, если на одну минуту приходится более одного бара. По представленным рисункам я не могу сказать, есть ли здесь такие бары.
Проверьте в онлайн. Но только для случая, если на одну минуту приходится более одного бара. По представленным рисункам я не могу сказать, есть ли здесь такие бары.
На графике gbpusd m11 в эту дату, как раз есть такие бары. В прошлом году очень долго висели ренко графики с маленькими кирпичами, искал глюки в других индикаторах, но в журнале ошибок связанных именно с ренко/hst не заметил. Если не трудно, скиньте пожалуйста примеры записи ошибок с парой и приблизительное время.
На графике gbpusd m11 в эту дату, как раз есть такие бары. В прошлом году очень долго висели ренко графики с маленькими кирпичами, искал глюки в других индикаторах, но в журнале ошибок связанных именно с ренко/hst не заметил. Если не трудно, скиньте пожалуйста примеры записи ошибок с парой и приблизительное время.
вы бы сначала показали секунды на ваших картинках, ведь м11 - это 11 минут, проблем быть не может
вы бы сначала показали секунды на ваших картинках, ведь м11 - это 11 минут, проблем быть не может
Это просто название оффлайн графика "M11" "M12", никакого отношения к 11 минутам или секундам оно не имеет(можно открыть период M1 пары и сличить). Это mt4, у нескольких кирпичей(баров в *.hst) в одной минуте одно и тоже время, по ним так же рисуются индикаторы. Вчера при работающем терминале был запущен ренко индикатор и он без ошибок в журнале создал hst файлы и обновлял оффлайн чарт, с которого тут скриншот. Интересна ошибка и отловить ее если она есть.
Это просто название оффлайн графика "M11" "M12", никакого отношения к 11 минутам или секундам оно не имеет(можно открыть период M1 пары и сличить). Это mt4, у нескольких кирпичей(баров в *.hst) в одной минуте одно и тоже время, по ним так же рисуются индикаторы. Вчера при работающем терминале был запущен ренко индикатор и он без ошибок в журнале создал hst файлы и обновлял оффлайн чарт, с которого тут скриншот. Интересна ошибка и отловить ее если она есть.
Не знаю что там пишет терминал, но как у вас считаются индикаторы с одинаковым временем в свечах?
Это жеж нужно всё переделывать, чтобы проверяли последовательность баров при переборе истории, и рассчитывали правильное время бара.