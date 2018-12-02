подскажите BestPractice для offline-chart`ов - страница 3
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Не знаю что там пишет терминал, но как у вас считаются индикаторы с одинаковым временем в свечах?
если через iCustom, то будет работать выше обсуждали
а если в терминале открыть такой график, то терминал удалит все неправильные бары и все, я писал выше. что между барами терминал дает только 1 минуту , меньше будет ошибка в истории и терминал уничтожит этот бар
Не знаю что там пишет терминал, но как у вас считаются индикаторы с одинаковым временем в свечах?
Это жеж нужно всё переделывать, чтобы проверяли последовательность баров при переборе истории, и рассчитывали правильное время бара.
Представляете, индикаторы считаются побарно, все что не завязано на прямую на время бара, как считалось так и считается, вверху стандартные терминальные рси/стохастик, внизу писанный стохастик работающий на открытии бара, время на вертикальных линиях и количество баров между ними видно:
если через iCustom, то будет работать выше обсуждали
а если в терминале открыть такой график, то терминал удалит все неправильные бары и все, я писал выше. что между барами терминал дает только 1 минуту , меньше будет ошибка в истории и терминал уничтожит этот бар
В какой момент он их удаляет? Почему в эту пятницу, пока я возился с графиками он их не удалил????
Представляете, индикаторы считаются побарно
побарно это понятно, а найдите время и значение хай-лоу в 13:25-13:26
если через iCustom, то будет работать выше обсуждали
опять таки это если без учёта времени
В какой момент он их удаляет? Почему в эту пятницу, пока я возился с графиками он их не удалил????
не знаю, может в последних билдах МТ4 что то изменилось, давно тиками не занимаюсь, раньше было так как я писал: если файл истории с ошибками, то в логе терминала будут данные об барах сошибками и терминал удалял такие бары
побарно это понятно, а найдите время и значение хай-лоу в 13:25-13:26
Время будет кратно минуте 13:25 или 13:26, если не писать дополнительный файл и не учитывать уже в расчетах этот файл. Вспомнил, для меня встал основной вопрос в ренко на mt4, это когда в течении минуты несколько раз изменяются хай-лоу, картинка на этой свече из кирпичей онлайн рисуется одна, а после перезапуска индикатора, он переписывает историю на этой свече уже упрощенно, а это или контролировать запись истории только на добавление или собирать и держать архив тиков(почитал как Herasko собирал тики и забил на ренко).
Upd. На открытии недели первая минута на 4-е бара с одним временем, без ошибок:
Предположение, может у вас ошибка возникала, когда в бар писалось время с секундами?