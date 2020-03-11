MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается. - страница 6

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Все непросто, все совсем просто. При открытии короткой позиции Вы проверяете наличие денег для открытия длинной. 
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Функция открывает позицию Sell                                                                |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OpenSell(void)
{
   double volume=CalculateVolume(ORDER_TYPE_SELL);
   //volume=CheckVolumeValue(volume);
   //volume=NormalizeDouble(volume,DigitsLots());
   volume=LotCheck(volume,symb);
   if(!CheckMoneyForTrade(volume,ORDER_TYPE_BUY))
 
Vladimir Karputov:

Написано: огромный лог-файл. Не поместился на диске, поэтому тестирование прервано. Пользуйтесь переводчиком.

Я знаю как это переводится. У меня в логи только выводит открытие и закрытие. Как там проверка делается?

 
Алексей Тарабанов:

Вопрос закрыт. Спасибо.


 

EA Не проходит валидацию. нет мол торговых операций.

Добавил в код открытие ордера без условий. (Это нарушает идею торговли, но особо на результат не влияет, как говорится "на радость проверяющим")

все равно нет торгов. что-то не то с валидацией...

помогите пожалуйста разобраться

в тестере все работает...

MT4

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций
  • www.mql5.com
Торговля осуществляется посредством отправки с помощью функции OrderSend() приказов на открытие позиций, а также приказов на установку, модификацию и удаление отложенных ордеров. Каждый торговый приказ содержит указание на тип запрашиваемой торговой операции. Торговые операции описаны в перечислении ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS...
 
VOLODYMYR MARYNCHENKO:

EA Не проходит валидацию. нет мол торговых операций.

Добавил в код открытие ордера без условий. (Это нарушает идею торговли, но особо на результат не влияет, как говорится "на радость проверяющим")

все равно нет торгов. что-то не то с валидацией...

помогите пожалуйста разобраться

в тестере все работает...

Все телепаты в отпуске. А простые люди без кода подсказать не смогут.

 
Vladimir Karputov:

Все телепаты в отпуске. А простые люди без кода подсказать не смогут.

if(b == 0)

         if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyLot, Ask, iSlippage, 0, 0, " ", iMagicNumber, 0, clrGreen) < 0)

            Print("OrderSend error #", GetLastError());

 
VOLODYMYR MARYNCHENKO:

if(b == 0)

         if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyLot, Ask, iSlippage, 0, 0, " ", iMagicNumber, 0, clrGreen) < 0)

            Print("OrderSend error #", GetLastError());

Голый код без единой проверки. За такое Маркет обычно бьет по рукам (не пропускает Валидацию).

 
Vladimir Karputov:

Голый код без единой проверки. За такое Маркет обычно бьет по рукам (не пропускает Валидацию).

может есть какой-то "правильный" шаблон с проверками? каждый бы себе добавил и вопрос бы снялся

 
VOLODYMYR MARYNCHENKO:

может есть какой-то "правильный" шаблон с проверками? каждый бы себе добавил и вопрос бы снялся

И такое хотят продавать :) . 
 
Aliaksandr Hryshyn:
И такое хотят продавать :) . 
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