MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается. - страница 6
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Я знаю как это переводится. У меня в логи только выводит открытие и закрытие. Как там проверка делается?
Вопрос закрыт. Спасибо.
EA Не проходит валидацию. нет мол торговых операций.
Добавил в код открытие ордера без условий. (Это нарушает идею торговли, но особо на результат не влияет, как говорится "на радость проверяющим")
все равно нет торгов. что-то не то с валидацией...
помогите пожалуйста разобраться
в тестере все работает...
MT4
EA Не проходит валидацию. нет мол торговых операций.
Добавил в код открытие ордера без условий. (Это нарушает идею торговли, но особо на результат не влияет, как говорится "на радость проверяющим")
все равно нет торгов. что-то не то с валидацией...
помогите пожалуйста разобратьсяв тестере все работает...
Все телепаты в отпуске. А простые люди без кода подсказать не смогут.
Все телепаты в отпуске. А простые люди без кода подсказать не смогут.
if(b == 0)
if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyLot, Ask, iSlippage, 0, 0, " ", iMagicNumber, 0, clrGreen) < 0)
Print("OrderSend error #", GetLastError());
if(b == 0)
if(OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyLot, Ask, iSlippage, 0, 0, " ", iMagicNumber, 0, clrGreen) < 0)
Print("OrderSend error #", GetLastError());
Голый код без единой проверки. За такое Маркет обычно бьет по рукам (не пропускает Валидацию).
Голый код без единой проверки. За такое Маркет обычно бьет по рукам (не пропускает Валидацию).
может есть какой-то "правильный" шаблон с проверками? каждый бы себе добавил и вопрос бы снялся
может есть какой-то "правильный" шаблон с проверками? каждый бы себе добавил и вопрос бы снялся
И такое хотят продавать :) .