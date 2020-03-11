MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается. - страница 5
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Нужно закрытие позиции BUY.
Предположение: из кода Выше Вы неправильно рассчитываете объём (точнее неправильно проверяете возможность открыться таким объёмом) - используете ОБЩУЮ свободную маржу, вместо свободной маржи после открытия позиции. Также нужно проверять предварительно что задано в m_symbol.LotsLimit()
Вот использовал до этого, тоже такие же ошибки, в низу проверяется лимит.
Специально создал тестовый советник, этот советник проходит валидацию.
Такие же проверки делаю для нужного советника, там ошибки вылезают.
Специально создал тестовый советник, этот советник проходит валидацию.
Такие же проверки делаю для нужного советника, там ошибки вылезают.
Вы совершенно не читаете: Вы почему используете ВСЮ свободную маржу, вместо свободной маржи после открытия позиции.
В общем читать и перечитывать статью.
Добавлено: вот только что проверил свой последний код - в функцию торговых сигналов специально внёс коэффициент - чтобы задействовать LotCheck
советник аж со свистом прошёл валидацию.
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Не понятно
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Не понятно
Написано: огромный лог-файл. Не поместился на диске, поэтому тестирование прервано. Пользуйтесь переводчиком.