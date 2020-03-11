MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается. - страница 4
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Я читал какие проверки проходить. Зачем вы всем это пишите. У меня вопрос по объему, что не так.
Читал и выполнил - это две большие разницы.
Методика лечения: кроме чтения выполнять то что написано. Повторять до тех пор, пока не поймете ошибку.
Добавлено: к изучению код Intersection 2 iMA Choosing Strategies, функции OpenBuy, OpenSell, LotCheck.
Как вас понять, я спрашиваю про лоты, вы мне советуете смотреть про нормализацию цены.
Я уже много времени потратил, не могу понять в чем дело. Я выполнил что пишут. Оказывается здесь тоже не знают как помочь.
Как быть?
Как вас понять, я спрашиваю про лоты, вы мне советуете смотреть про нормализацию цены.
Я уже много времени потратил, не могу понять в чем дело. Я выполнил что пишут. Оказывается здесь тоже не знают как помочь.
Как быть?
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MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается.
Vladimir Karputov, 2020.03.10 18:36
Читал и выполнил - это две большие разницы.
Методика лечения: кроме чтения выполнять то что написано. Повторять до тех пор, пока не поймете ошибку.
Добавлено: к изучению код Intersection 2 iMA Choosing Strategies, функции OpenBuy, OpenSell, LotCheck.
Вставил я вашу функцию LotCheck.
Вот результат
Кто-нибудь может помочь? Я уже все перепробовал.
Кто-нибудь может помочь? Я уже все перепробовал.
Где код? Вставьте код при помощи кнопки
Кто-нибудь может помочь? Я уже все перепробовал.
А как Вы закрываете позиции?