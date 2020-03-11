MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается. - страница 3

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Здравствуйте.

Кто может помочь, не пойму в чем ошибки.

Все проверки сделаны, по-разному перепробовал, не проходит валидацию и все.


 
Andrey Minaevв чем ошибки.

ошибка на тебя прямым текстом орет - инвалидный обьем 

если брокер серьезный, особенно если это банк, то лотов 0.000001 там не будет, ставь минимальный лот = 1 

если формируешь обьем торгового запроса сам, то каждое double число надо нормализовывать через NormalizeDouble


для лотов

NormalizeDouble(lot, 2)

для цен, тейков, стопов

NormalizeDouble(price, 5)

да, и вообще, сверь попадаешь ли ты в лимиты установленные в константах 

https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants

например, SYMBOL_VOLUME_MIN и SYMBOL_DIGITS

 
Все проверяется, и максимальный объем, и минимальный объем, и шаг объема, и максимальный объем для отдельного символа, и нормализуется при открытии, но все равно ошибка выскакивает. Что еще проверять?
 
Прогонял в тестере по разным параметрам, ошибок нет. В автовалидации не понятно почему ошибка вылазит, не номера ошибка, не описания, тупо Invalid, с чего не понять. Логи все прописал, но там не показывается, даже цепочку событий невозможно отследить.
 
Andrey Minaev:
Прогонял в тестере по разным параметрам, ошибок нет. В автовалидации не понятно почему ошибка вылазит, не номера ошибка, не описания, тупо Invalid, с чего не понять. Логи все прописал, но там не показывается, даже цепочку событий невозможно отследить.

Русским по белому Вам сообщается: неправильный объём.

 
Я понял что пишет не правильный объем, значит нормализация не работает, почему я в тестере сейчас пробую вставлять в настройках ненормализованный, перед открытием нормализую, по правилам, все в тестере работает без ошибок. В валидации не работает. Прогонял на разных инструментах, с разными шагами объема, разными минимальными объемами и т.д. Если в тестере работает без ошибок, почему в валидации не проходит???
 
Andrey Minaev:
Я понял что пишет не правильный объем, значит нормализация не работает, почему я в тестере сейчас пробую вставлять в настройках ненормализованный, перед открытием нормализую, по правилам, все в тестере работает без ошибок. В валидации не работает. Прогонял на разных инструментах, с разными шагами объема, разными минимальными объемами и т.д. Если в тестере работает без ошибок, почему в валидации не проходит???

А кто знает КАК Вы там нормализируете? Может шаг лота 0.025? И минимальный 0.03?

 

Что я не так сделал?



 
Andrey Minaev:

Что я не так сделал?



Пожалуйста:

  1. Вставляйте код при помощи кнопки  Code
  2. Прочтите статью - Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  3. Не забываем про квантование лота 
 
Я читал какие проверки проходить. Зачем вы всем это пишите. У меня вопрос по объему, что не так.
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