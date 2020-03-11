MQL5: Валидация :-( Уже сломал голову над поиском что это такое и как решается. - страница 3
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Здравствуйте.
Кто может помочь, не пойму в чем ошибки.
Все проверки сделаны, по-разному перепробовал, не проходит валидацию и все.
ошибка на тебя прямым текстом орет - инвалидный обьем
если брокер серьезный, особенно если это банк, то лотов 0.000001 там не будет, ставь минимальный лот = 1
если формируешь обьем торгового запроса сам, то каждое double число надо нормализовывать через NormalizeDouble
для лотов
для цен, тейков, стопов
да, и вообще, сверь попадаешь ли ты в лимиты установленные в константах
https://www.mql5.com/en/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
например, SYMBOL_VOLUME_MIN и SYMBOL_DIGITS
Прогонял в тестере по разным параметрам, ошибок нет. В автовалидации не понятно почему ошибка вылазит, не номера ошибка, не описания, тупо Invalid, с чего не понять. Логи все прописал, но там не показывается, даже цепочку событий невозможно отследить.
Русским по белому Вам сообщается: неправильный объём.
Я понял что пишет не правильный объем, значит нормализация не работает, почему я в тестере сейчас пробую вставлять в настройках ненормализованный, перед открытием нормализую, по правилам, все в тестере работает без ошибок. В валидации не работает. Прогонял на разных инструментах, с разными шагами объема, разными минимальными объемами и т.д. Если в тестере работает без ошибок, почему в валидации не проходит???
А кто знает КАК Вы там нормализируете? Может шаг лота 0.025? И минимальный 0.03?
Что я не так сделал?
Что я не так сделал?
Пожалуйста: