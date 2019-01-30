Помогите найти индикатор
Ищу индикатор который строит горизонтальные уровни по предыдущей дневной свече (High,Low,Close, Range).
Если ещё требуется - пишите в личку, сделаю бесплатно.
Ищу индикатор который строит горизонтальные уровни по предыдущей дневной свече (High,Low,Close, Range).
Потерял индикатор похожий на такой, как на картинке. Немного напоминает cci или что-то подобное, но с тенями в сторону гистограммы и с авто масштабированием.
ЗЫ Цвет я по памяти подбирал и уровни сам ставил. Там они по дефолту были золотого цвета.
Люди, почему у меня прав нету, чтобы оставлять комменты в этой ветке Need help indentifying indicator?
Потерял индикатор похожий на такой, как на картинке. Немного похож на cci или что-то подобное, но с тенями в сторону тенденции и с авто масштабированием.
ЗЫ Цвет я по памяти подбирал и уровни сам ставил. Там они по дефолту были золотого цвета.
Та ёлки-палки! Я ведь пишу, что на картинке совсем другой индикатор, немного похожий на объект поисков. Тот индюк cci или rsi по объему гистограммы напоминает и уровни у него есть по дефолту. Ни названия, ни где нашел, не помню.
ЗЫ Главная его особенность, это автомасштабирование. Скорее всего индикатор новый, я все крупные ресурсы обыскал и все мимо.
Та ёлки-палки! ***
Ну не знаю. Помог как мог :)
КТо знает есть ли индикатор который в углу покажет процентное соотношение силы быков медведей?
Та ёлки-палки! Я ведь пишу, что на картинке совсем другой индикатор, немного похожий на объект поисков. Тот индюк cci или rsi по объему гистограммы напоминает и уровни у него есть по дефолту. Ни названия, ни где нашел, не помню.
ЗЫ Главная его особенность, это автомасштабирование. Скорее всего индикатор новый, я все крупные ресурсы обыскал и все мимо.
В англ части форума много LPB индикаторов, по поиcку можно посмотреть тут например.
Если конкретно, то в этом посте #1528 есть один похожий (Linear_Price_BarM_mtf.mq4):
Этот пост (машинный перевод с англ) - как его использовать -
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Индикаторы нескольких таймфреймов
fxbs , 2008.01.07 04:47
LPB -ценовые бары выстроились в линию: новое открытие = предыдущее закрытие
как Range, только направленный (из открытого) в обе стороны
как заработать деньги еще не выяснили
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Ищу индикатор который строит горизонтальные уровни по предыдущей дневной свече (High,Low,Close, Range).