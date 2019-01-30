Помогите найти индикатор

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Ищу индикатор который строит горизонтальные уровни по предыдущей дневной свече (High,Low,Close, Range). 

 
lordofsalem:

Ищу индикатор который строит горизонтальные уровни по предыдущей дневной свече (High,Low,Close, Range). 

Если ещё требуется - пишите в личку, сделаю бесплатно.

 
lordofsalem:

Ищу индикатор который строит горизонтальные уровни по предыдущей дневной свече (High,Low,Close, Range). 

High and Low Custom levels

Four horizontal lines

 
Люди, почему у меня прав нету, чтобы оставлять комменты в ветке Need help indentifying indicator?


Потерял индикатор похожий на такой, как на картинке. Немного напоминает cci или что-то подобное, но с тенями в сторону гистограммы и с авто масштабированием. 

ЗЫ Цвет я по памяти подбирал и уровни сам ставил. Там они по дефолту были золотого цвета.


 
Stickman:
Люди, почему у меня прав нету, чтобы оставлять комменты в этой ветке Need help indentifying indicator?


Потерял индикатор похожий на такой, как на картинке. Немного похож на cci или что-то подобное, но с тенями в сторону тенденции и с авто масштабированием. 

ЗЫ Цвет я по памяти подбирал и уровни сам ставил. Там они по дефолту были золотого цвета.


Linear Price Bar?

 
Vladimir Karputov:

Linear Price Bar?

Та ёлки-палки! Я ведь пишу, что на картинке совсем другой индикатор, немного похожий на объект поисков. Тот индюк cci или rsi по объему гистограммы напоминает и уровни у него есть по дефолту. Ни названия, ни где нашел, не помню. 

ЗЫ Главная его особенность, это автомасштабирование. Скорее всего индикатор новый, я все крупные ресурсы обыскал и все мимо. 

 
Stickman:

Та ёлки-палки! ***

Ну не знаю. Помог как мог :)

 

КТо знает есть ли индикатор который в углу покажет процентное соотношение силы быков медведей?

 
Лучше всего показывает силу быков и медведей тяжёлый мувинг.
 
Stickman:

Та ёлки-палки! Я ведь пишу, что на картинке совсем другой индикатор, немного похожий на объект поисков. Тот индюк cci или rsi по объему гистограммы напоминает и уровни у него есть по дефолту. Ни названия, ни где нашел, не помню. 

ЗЫ Главная его особенность, это автомасштабирование. Скорее всего индикатор новый, я все крупные ресурсы обыскал и все мимо. 

В англ части форума много LPB индикаторов, по поиcку можно посмотреть тут например.

Если конкретно, то в этом посте #1528 есть один похожий (Linear_Price_BarM_mtf.mq4):


Этот пост (машинный перевод с англ) - как его использовать - 

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Индикаторы нескольких таймфреймов

fxbs , 2008.01.07 04:47

LPB -ценовые бары выстроились в линию: новое открытие = предыдущее закрытие

как Range, только направленный (из открытого) в обе стороны

как заработать деньги еще не выяснили


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