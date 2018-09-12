Ищу индикатор поиска свечей без теней. Помогите пож-та!

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Ищу индикатор поиска свечей без теней.

Или индикатор, в котором можно задать параметры, чтобы искал свечи без теней.

Помогите найти пож-та!


Спасибо))))

 
Nezznayka:

Ищу индикатор поиска свечей без теней.

Или индикатор, в котором можно задать параметры, чтобы искал свечи без теней.

Помогите найти пож-та!


Спасибо))))

Насколько помню, то такой не встречал. Нужно писать с нуля.

 
Nezznayka:

Ищу индикатор поиска свечей без теней.

Или индикатор, в котором можно задать параметры, чтобы искал свечи без теней.

Помогите найти пож-та!


Спасибо))))

Ну хорошо, нашли свечу у которой нет или одной тени или двух - а как это визуализировать? Строить столбик гистограммы? Рисовать значок (мордочку, звёздочку) над таким баром?

 

В общем как-то так - если нет одной или двух теней, то рисуем столбик гисторграммы

Indicator Without shadow

 

Или даже так - за каждую тень плюс один балл:

Indicator Without shadow

 

А можно вообще разукрасить:


 

Ещё немного доработал


 
В общем опубликовал индикатор: Without shadow color histogram
 
Vladimir Karputov:

Ещё немного доработал


Владимир, спасибо!!!!!!!!!!!

Без разницы на самом деле как там будет отображаться сигнал появлния свечей без тени.

Я там дальше разберусь как мне удобнеее его настроить и использовать.

Единственная проблемка:давненько я уже не пользовалась никакими индикаторами и забыла как их устанавливать, если есть только файл с расширением .mql5

В общем покопалась, открула редактор, покомпилировала, потом скопировала код создав новый индикатор (с Вашим кодом). Короче говоря через все эти трудности получила в итоге 2 файла mql5 и .ex4  

Скопировала в папку с индюками, открыла терминал - появился он наконец  у меня в "пользовательских" индюках, НО на графике не отображается, когда бросаю...

Не понимаю что такое...

Что это может быть?

 
Nezznayka:

Владимир, спасибо!!!!!!!!!!!

Без разницы на самом деле как там будет отображаться сигнал появлния свечей без тени.

Я там дальше разберусь как мне удобнеее его настроить и использовать.

Единственная проблемка:давненько я уже не пользовалась никакими индикаторами и забыла как их устанавливать, если есть только файл с расширением .mql5

В общем покопалась, открула редактор, покомпилировала, потом скопировала код создав новый индикатор (с Вашим кодом). Короче говоря через все эти трудности получила в итоге 2 файла mql5 и .ex4  

Скопировала в папку с индюками, открыла терминал - появился он наконец  у меня в "пользовательских" индюках, НО на графике не отображается, когда бросаю...

Не понимаю что такое...

Что это может быть?

mql5 - знаю.

ex4 - не ведаю, что за дивный формат такой. Вероятно из глубокой древности :)

 
Vladimir Karputov:

mql5 - знаю.

ex4 - не ведаю, что за дивный формат такой. Вероятно из глубокой древности :)

Обычно в папке "Indicators" индткаторы лежат в 2 форматах .mql4 (или .mql5) и .ex4



При компиляции в metaeditor выдаются ошибки (сделала скрин). У Вас также? Из-за этого не компилируется

ошибки при компиляции

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