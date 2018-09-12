Ищу индикатор поиска свечей без теней. Помогите пож-та!
Ищу индикатор поиска свечей без теней.
Или индикатор, в котором можно задать параметры, чтобы искал свечи без теней.
Помогите найти пож-та!
Спасибо))))
Насколько помню, то такой не встречал. Нужно писать с нуля.
Ищу индикатор поиска свечей без теней.
Или индикатор, в котором можно задать параметры, чтобы искал свечи без теней.
Помогите найти пож-та!
Спасибо))))
Ну хорошо, нашли свечу у которой нет или одной тени или двух - а как это визуализировать? Строить столбик гистограммы? Рисовать значок (мордочку, звёздочку) над таким баром?
В общем как-то так - если нет одной или двух теней, то рисуем столбик гисторграммы
Или даже так - за каждую тень плюс один балл:
А можно вообще разукрасить:
Ещё немного доработал
Владимир, спасибо!!!!!!!!!!!
Без разницы на самом деле как там будет отображаться сигнал появлния свечей без тени.
Я там дальше разберусь как мне удобнеее его настроить и использовать.
Единственная проблемка:давненько я уже не пользовалась никакими индикаторами и забыла как их устанавливать, если есть только файл с расширением .mql5
В общем покопалась, открула редактор, покомпилировала, потом скопировала код создав новый индикатор (с Вашим кодом). Короче говоря через все эти трудности получила в итоге 2 файла mql5 и .ex4
Скопировала в папку с индюками, открыла терминал - появился он наконец у меня в "пользовательских" индюках, НО на графике не отображается, когда бросаю...
Не понимаю что такое...
Что это может быть?
Владимир, спасибо!!!!!!!!!!!
Без разницы на самом деле как там будет отображаться сигнал появлния свечей без тени.
Я там дальше разберусь как мне удобнеее его настроить и использовать.
Единственная проблемка:давненько я уже не пользовалась никакими индикаторами и забыла как их устанавливать, если есть только файл с расширением .mql5
В общем покопалась, открула редактор, покомпилировала, потом скопировала код создав новый индикатор (с Вашим кодом). Короче говоря через все эти трудности получила в итоге 2 файла mql5 и .ex4
Скопировала в папку с индюками, открыла терминал - появился он наконец у меня в "пользовательских" индюках, НО на графике не отображается, когда бросаю...
Не понимаю что такое...
Что это может быть?
mql5 - знаю.
ex4 - не ведаю, что за дивный формат такой. Вероятно из глубокой древности :)
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Ищу индикатор поиска свечей без теней.
Или индикатор, в котором можно задать параметры, чтобы искал свечи без теней.
Помогите найти пож-та!
Спасибо))))