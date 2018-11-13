Критерии выбора в Маркете - страница 8

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Vladimir Baskakov:
Комп далеко
ага, я не сомневался
 
Vladimir Baskakov:
А бывает эквити запредельно растет, а баланс нет. И в один момент хлоп и эквити улетело к балансу. Это говорит что ТС неустойчива и на долгосрочное сольет 

Это если цена "вдруг" развернулась, а ты не успел закрыть позиции и профукал всю бумажную прибыль))) тут нужно просто поработать с выходом из позиции.

Вот же у Вас в профиле наглядный пример, как растущий баланс при закрытии позиций падает и сравнивается с эквити... наглядней не бывает)


 
Vasiliy Kolesov:

Это если цена "вдруг" развернулась, а ты не успел закрыть позиции и профукал всю бумажную прибыль))) тут нужно просто поработать с выходом из позиции.

Вот же у Вас в профиле наглядный пример, как растущий баланс при закрытии позиций падает и сравнивается с эквити... наглядней не бывает)


а я пытался нажать на Play........

 
Vladislav Andruschenko:

а я пытался нажать на Play........

)))) Это просто скрин с профиля товарища ))))
 
Vladimir Baskakov:
А бывает эквити запредельно растет, а баланс нет. И в один момент хлоп и эквити улетело к балансу. Это говорит что ТС неустойчива и на долгосрочное сольет 

Когда Эквити растет, а баланс нет - это означает, что общая прибыль растет, а прибыль по закрытым сделкам - не растет. Что это значит ? Это значит, что у нас есть открытые сделки, которые в плюсе, и которые мы пока не закрыли.

Если "в один момент Эквити хлоп, и улетело к балансу" - это означает, что на наших открытых сделках прибыль исчезла - это бывает, когда тренд изменился, и пошел в другую сторону, а мы не закрываем сделки. Более того, Эквити при этом может уйти и ниже баланса - мы будем в убытке.

Но при полном закрытии сделок - всегда баланс "скакнет" к Эквити, где бы оно не было. Эквити изменяется всегда плавно, с каждым тиком (даже на новостях все равно есть плавность, просто с каждым тиком Эквити может меняться на десятки, а то и сотни пунктов). Баланс же - меняется исключительно при закрытии сделок, скачком.  Независимо от того, как мы торгуем, роботом, вручную, или комбинированно - баланс вторичен, и именно он - "хлоп, и улетает к Эквити", а никак не наоборот.  Причем, моментом этого самого "хлопа" - ты полностью можешь управлять. Как только закрываешь все сделки - тут же баланс сравнивается с Эквити. Никак не наоборот.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Когда Эквити растет, а баланс нет - это означает, что общая прибыль растет, а прибыль по закрытым сделкам - не растет. Что это значит ? Это значит, что у нас есть открытые сделки, которые в плюсе, и которые мы пока не закрыли.

Если "в один момент Эквити хлоп, и улетело к балансу" - это означает, что на наших открытых сделках прибыль исчезла - это бывает, когда тренд изменился, и пошел в другую сторону, а мы не закрываем сделки. Более того, Эквити при этом может уйти и ниже баланса - мы будем в убытке.

Но при полном закрытии сделок - всегда баланс "скакнет" к Эквити, где бы оно не было. Эквити изменяется всегда плавно, с каждым тиком (даже на новостях все равно есть плавность, просто с каждым тиком Эквити может меняться на десятки, а то и сотни пунктов). Баланс же - меняется исключительно при закрытии сделок, скачком.  Независимо от того, как мы торгуем, роботом, вручную, или комбинированно - баланс вторичен, и именно он - "хлоп, и улетает к Эквити", а никак не наоборот.  Причем, моментом этого самого "хлопа" - ты полностью можешь управлять. Как только закрываешь все сделки - тут же баланс сравнивается с Эквити. Никак не наоборот.

Моя основополагающая мысль не основана на тренде, скорее на волатильность, намного эффективней
 
Vladislav Andruschenko:

а я пытался нажать на Play........

ага, тоже пытался нажать на стрелку несколько раз...

 
Vladimir Baskakov:
Моя основополагающая мысль не основана на тренде, скорее на волатильность, намного эффективней

А какая разница-то ?

Речь была о том, нужна ли кривая баланса. 

Я сказал, что первична - именно кривая Эквити. Кривая баланса "прыгает" к кривой Эквити после каждого закрытия сделок. Поэтому - не имеет значения, что там с кривой баланса, кривая Эквити - является основной.

Также я указал исключения - скажем, изобразить кривую Эквити по данным истории - очень непросто. Поэтому если известно, что ТС не занимается пересиживанием, с некоторым приближением можно считать, что кривая баланса мало отличается от кривой Эквити. Но и здесь основной кривой является именно Эквити. А баланс мы используем исключительно потому, что с ней работать значительно проще.

[Удален]  
Georgiy Merts:

А какая разница-то ?

Речь была о том, нужна ли кривая баланса. 

Я сказал, что первична - именно кривая Эквити. Кривая баланса "прыгает" к кривой Эквити после каждого закрытия сделок. Поэтому - не имеет значения, что там с кривой баланса, кривая Эквити - является основной.

Также я указал исключения - скажем, изобразить кривую Эквити по данным истории - очень непросто. Поэтому если известно, что ТС не занимается пересиживанием, с некоторым приближением можно считать, что кривая баланса мало отличается от кривой Эквити. Но и здесь основной кривой является именно Эквити. А баланс мы используем исключительно потому, что с ней работать значительно проще.

Я все таки останусь при своем . Обе линии д.б. выше начального значения. Это признак устойчивой ТС
 
Vladimir Baskakov:
Я все таки останусь при своем . Обе линии д.б. выше начального значения. Это признак устойчивой ТС

Ну, если понимать устойчивость, как "прибыльность" - то да. Хотя, повторю - на линию баланса можно внимания не обращать. Но, нравится обращать - обращай.

Но, по-моему "устойчивость" - это совсем не прибыльность.

Идеально устойчивая ТС - это ТС, которая не открывает ни одной сделки. Ее поведение абсолютно устойчиво, и не зависит от изменения поведения рынка. Вот, если к такой устойчивости еще и добавить прибыльность - был бы Грааль.

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