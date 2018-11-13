Критерии выбора в Маркете - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просто не понимаете, что такое робот. Я уже говорил, включил и забыл, через год снял деньги. А вы рассказали о ручной торговле. Когда эквити выше стартовой суммы, а баланс ниже это сливная тс. Должен расти и баланс и средства
Я не понимаю что такое робот?)))) Прикольно))) Нет разницы - ручная торговля или алготрейдинг. Эквити - это ваши деньги на данный момент. Баланс , если он не равен эквити - эфимерная величина, ни какого практического значения не имеющая. Если Вы этого не понимаете , изучите мат часть, прежде чем торговать. Просто совет. не знаю как доступней объяснить, поэтому дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной. Извините, если что не так.
Я не понимаю что такое робот?)))) Прикольно))) Нет разницы - ручная торговля или алготрейдинг. Эквити - это ваши деньги на данный момент. Баланс , если он не равен эквити - эфимерная величина, ни какого практического значения не имеющая. Если Вы этого не понимаете , изучите мат часть, прежде чем торговать. Просто совет. не знаю как доступней объяснить, поэтому дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной. Извините, если что не так.
Да, баланс для вас эфимерная величина, спорить не буду
Ладно, хорошо, Ваш взгляд на значимость баланса - эквити ? Кстати. про баланс ниже старта, эквити выше - это не я говорил) Но всё же, почему система сливная при таком раскладе? Аргументируйте.
Ладно, хорошо, Ваш взгляд на значимость баланса - эквити ? Кстати. про баланс ниже старта, эквити выше - это не я говорил) Но всё же, почему система сливная при таком раскладе? Аргументируйте.
По-моему лучше, когда баланс растет, даже опережая эквити. Баланс как кубышка, а средства это оборот.
Вы вообще не понимаете, что такое баланс, а что такое эквити. Если есть хоть одна позиция в рынке, то о балансе можно забыть - важны средства.
Вот вам картина, которая описывает рост баланса, но в конце банальный слив, хоть на балансе было ... оч много баланса)
Вы вообще не понимаете, что такое баланс, а что такое эквити. Если есть хоть одна позиция в рынке, то о балансе можно забыть - важны средства.
Вот вам картина, которая описывает рост баланса, но в конце банальный слив, хоть на балансе было ... оч много баланса)
Примеров может каждый привести массу, не буду спорить
А если так:
если в рынке нет позиций - баланс = средства (эквити, но давайте по-русски)))
если есть позиция(ии) - если средства над балансом, то это потенциальная прибыль. в момент закрытия позиции(ий) баланс подрастёт до показателя средств.
если есть позиция(ии) - если средства под балансом, то это потенциальный убыток (просадка). в момент закрытия позиции(ий) баланс упадёт до показателя средств.
так понятнее?
баланс, при открытых позициях - это прошлое, к которому уже не вернёшься. он достигнет значения средств, либо в плюс, либо в минус.
болансом можно гордиться только если не торгуешь!
А если так:
если в рынке нет позиций - баланс = средства (эквити, но давайте по-русски)))
если есть позиция(ии) - если средства над балансом, то это потенциальная прибыль. в момент закрытия позиции(ий) баланс подрастёт до показателя средств.
если есть позиция(ии) - если средства под балансом, то это потенциальный убыток (просадка). в момент закрытия позиции(ий) баланс упадёт до показателя средств.
так понятнее?
А бывает эквити запредельно растет, а баланс нет. И в один момент хлоп и эквити улетело к балансу.
покажи хоть один пример