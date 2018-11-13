Самый "честный" сливатор ;) - страница 4

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Yuriy Asaulenko:

Советники? - не знаю, это терминология MQ-MT. А прибыльные ТС имеют место быть. Не думаю, что их много, но на МОЕХ доля их оборота достигала 60%, на 5 лет назад.

Так оно и понятно, там же профессионалы работают. Врачи лечат. Пожарники пожары тушат. Строители строят. С чего бы профессиональным трейдерам также не сделать свою работу хорошо в 60% случаев как вы указали... Я верю.

 
geratdc_:

Так оно и понятно, там же профессионалы работают. Врачи лечат. Пожарники пожары тушат. Строители строят. С чего бы профессиональным трейдерам также не сделать свою работу хорошо в 60% случаев как вы указали... Я верю.

Не путайте оборот с прибылью.)

 
Yuriy Asaulenko:

Не путайте оборот с прибылью.)

Я тоже об этом подумал.

На форексе не меньше.

 
Renat Akhtyamov:

Я тоже об этом подумал.

На форексе столько же.

О форекс не знаю. Но думаю, что не так же.

 
Serqey Nikitin:

Как-то примитивно...

Правильное решение - не допустить убыток..., т.е. определить границы, за которыми идет запрет открытия сделок...

и все равно слив.

4`600 пунктов 4-х знака мартин выдержит?


 
Renat Akhtyamov:

и все равно слив.

4`600 пунктов 4-х знака мартин выдержит?


2001-2006, популярна была стратегия вход с переворотом на стопе с удвоением. В лиге ТС похожая стратегия(пробой канала) самая стабильная без мартина.

 
Renat Akhtyamov:

и все равно слив.

4`600 пунктов 4-х знака мартин выдержит?


Вы уверены, что позиция открыта в правильном направлении?  Или Вы считаете, что само название "МАРТИН" позволяет бездумно работать в любом направлении и получать прибыль?...

Какая бы ТУПАЯ не была стратегия, но определенные условия открытия и закрытия позиции должны наличествовать...

 
Serqey Nikitin:

Вы уверены, что позиция открыта в правильном направлении?  Или Вы считаете, что само название "МАРТИН" позволяет бездумно работать в любом направлении и получать прибыль?...

Какая бы ТУПАЯ не была стратегия, но определенные условия открытия и закрытия позиции должны наличествовать...

берём самую ТУПУЮ стратегию - по SL/TP вход в случайном 50/50 направлении. По всей логике - абсолютный слив.

Но если подобрать диапазон в котором вероятности SL,TP не линейны от дистанций, то возникает ММ который будет увеличивать капитал и вопрос только в нелинейности и требуемой ей подушке

 
Maxim Kuznetsov:

берём самую ТУПУЮ стратегию - по SL/TP вход в случайном 50/50 направлении. По всей логике - абсолютный слив.

Но если подобрать диапазон в котором вероятности SL,TP не линейны от дистанций, то возникает ММ который будет увеличивать капитал и вопрос только в нелинейности и требуемой ей подушке

Все это правильно! Но задача Трейдера - найти стратегию, дающую прибыль.  Поэтому рассматривать ВСЕ тупые стратегии не целесообразно, а только те, которые хотя бы не сливают. И задача Трейдера перестроить эти плохонькие стратегии в надежные прибыльные стратегии...


Вообще то, не понятна сама цель данного опроса...   Ну определили мы голосованием самую тупую стратегию...   И что дальше?  Что дает Трейдеру эта информация?...

 
Serqey Nikitin:
Все это правильно! Но задача Трейдера - найти стратегию, дающую прибыль.  Поэтому рассматривать ВСЕ тупые стратегии не целесообразно, а только те, которые хотя бы не сливают. И задача Трейдера перестроить эти плохонькие стратегии в надежные прибыльные стратегии...


Вообще то, не понятна сама цель данного опроса...   Ну определили мы голосованием самую тупую стратегию...   И что дальше?  Что дает Трейдеру эта информация?...

(совсем обобщая, задача трейдера (человека который отдаёт торговые приказы)- извлечение прибыли из текущей ситуации и её вероятного развития, и/или минимизация убытков ; он обеспечивает одно плечо сделки :-) Используя набор доступных ему инструментов. ) но мы не про это


А вот рассмотреть "ТУПЫЕ" стратегии, очень даже к месту. Они все обоснованно работали и многие работают до сих пор.


Простой вопрос "почему обычно для SMA предлагается период 13-14" ? повергает большинство в ступор и получается ответ "так сверху дадено", вот так и торгуют..

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