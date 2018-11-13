Самый "честный" сливатор ;) - страница 4
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Советники? - не знаю, это терминология MQ-MT. А прибыльные ТС имеют место быть. Не думаю, что их много, но на МОЕХ доля их оборота достигала 60%, на 5 лет назад.
Так оно и понятно, там же профессионалы работают. Врачи лечат. Пожарники пожары тушат. Строители строят. С чего бы профессиональным трейдерам также не сделать свою работу хорошо в 60% случаев как вы указали... Я верю.
Так оно и понятно, там же профессионалы работают. Врачи лечат. Пожарники пожары тушат. Строители строят. С чего бы профессиональным трейдерам также не сделать свою работу хорошо в 60% случаев как вы указали... Я верю.
Не путайте оборот с прибылью.)
Не путайте оборот с прибылью.)
Я тоже об этом подумал.
На форексе не меньше.
Я тоже об этом подумал.
На форексе столько же.
О форекс не знаю. Но думаю, что не так же.
Как-то примитивно...
Правильное решение - не допустить убыток..., т.е. определить границы, за которыми идет запрет открытия сделок...
и все равно слив.
4`600 пунктов 4-х знака мартин выдержит?
и все равно слив.
4`600 пунктов 4-х знака мартин выдержит?
2001-2006, популярна была стратегия вход с переворотом на стопе с удвоением. В лиге ТС похожая стратегия(пробой канала) самая стабильная без мартина.
и все равно слив.
4`600 пунктов 4-х знака мартин выдержит?
Вы уверены, что позиция открыта в правильном направлении? Или Вы считаете, что само название "МАРТИН" позволяет бездумно работать в любом направлении и получать прибыль?...
Какая бы ТУПАЯ не была стратегия, но определенные условия открытия и закрытия позиции должны наличествовать...
Вы уверены, что позиция открыта в правильном направлении? Или Вы считаете, что само название "МАРТИН" позволяет бездумно работать в любом направлении и получать прибыль?...
Какая бы ТУПАЯ не была стратегия, но определенные условия открытия и закрытия позиции должны наличествовать...
берём самую ТУПУЮ стратегию - по SL/TP вход в случайном 50/50 направлении. По всей логике - абсолютный слив.
Но если подобрать диапазон в котором вероятности SL,TP не линейны от дистанций, то возникает ММ который будет увеличивать капитал и вопрос только в нелинейности и требуемой ей подушке
берём самую ТУПУЮ стратегию - по SL/TP вход в случайном 50/50 направлении. По всей логике - абсолютный слив.
Но если подобрать диапазон в котором вероятности SL,TP не линейны от дистанций, то возникает ММ который будет увеличивать капитал и вопрос только в нелинейности и требуемой ей подушке
Вообще то, не понятна сама цель данного опроса... Ну определили мы голосованием самую тупую стратегию... И что дальше? Что дает Трейдеру эта информация?...
Все это правильно! Но задача Трейдера - найти стратегию, дающую прибыль. Поэтому рассматривать ВСЕ тупые стратегии не целесообразно, а только те, которые хотя бы не сливают. И задача Трейдера перестроить эти плохонькие стратегии в надежные прибыльные стратегии...
Вообще то, не понятна сама цель данного опроса... Ну определили мы голосованием самую тупую стратегию... И что дальше? Что дает Трейдеру эта информация?...
(совсем обобщая, задача трейдера (человека который отдаёт торговые приказы)- извлечение прибыли из текущей ситуации и её вероятного развития, и/или минимизация убытков ; он обеспечивает одно плечо сделки :-) Используя набор доступных ему инструментов. ) но мы не про это
А вот рассмотреть "ТУПЫЕ" стратегии, очень даже к месту. Они все обоснованно работали и многие работают до сих пор.
Простой вопрос "почему обычно для SMA предлагается период 13-14" ? повергает большинство в ступор и получается ответ "так сверху дадено", вот так и торгуют..