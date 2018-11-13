Самый "честный" сливатор ;) - страница 3
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Закрыть убыток и продолжить ждать разворота на новой серии противотрендовых сделок?
Как-то примитивно...
Правильное решение - не допустить убыток..., т.е. определить границы, за которыми идет запрет открытия сделок...
Честный в кавычках, т.е. сигнал, полученный от этой стратегии на первый взгляд может показаться верным, но торговля будет убыточна, вплоть до слива.
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На данный момент меньше всего голосов у МА-шек.
Попробуем разобраться в причинах ошибочного сигнала.
В простейшем случае, формула проста: сложить несколько цен и разделить на их количество.
Это усреднитель.
Например:
(1+2+3)/3 = 2 (восходящий тренд по сравнению с первой ценой, которая равна 1, получен верный сигнал)
(3+2+1)/3 = 2 (низходящий тренд по сравнению с первой ценой, которая равна 3, получен верный сигнал)
(4+2+6)/3 = 4 (флет по сравнению с первой ценой, которая равна 4, ошиблись, цена растет)
(4+6+2)/3 = 4 (флет по сравнению с первой ценой, которая равна 4, ошиблись, цена падает)
Получили первый признак убыточной стратегии - заработок в тренде и слив во флете.То есть алгоритмы, использующие в своей логике МА-шки, дают неоднозначный сигнал, со всеми вытекающими...
МА это два слова "скользящая" и "средняя". Характеристика "скользящая" необходима для адаптации к динамике, а почему "среднюю" воспринимают как арифметическое среднее? Среднее может быть арифметическим, геометрическим, экспоненциальным, полиномиальным первой, второй и т.д. степени, и не только. Из экзотики: синусоидальной, двух синусоидной и т.д. много еще вариантов. С использованием МС и ТВ (математической статистики и теории вероятностей), или с использованием других методов обобщения, или без использования оных.
Результаты использования разных машек, будут разными. ))
P/S.
По сути, комбинации МА (включая каналы на их основе) могут исчерпать все возможные стратегии, какая разница каким образ_ом форма_лизировать понимание процесса.))
МА это два слова "скользящая" и "средняя" скользящая необходима для адаптации к динамике, а почему среднюю воспринимают как арифметическое среднее? Среднее может быть арифметическим, геометрическим, экспоненциальным, полиномиальным и не только первой второй степени. Из экзотики: синусоидальной, двух синусоидной и т.д. много еще вариантов.
Результаты использования разных машек, будет разным. ))
Проблема в том, что 90% не понимает, что под собой несёт название МА - для них, это стандартный индикатор, который идёт с платформой, и по умолчанию красного цвета, на этом МА и ограничивается.
Проблема в том, что 90% не понимает, что под собой несёт название МА - для них, это стандартный индикатор, который идёт с платформой, и по умолчанию красного цвета, на этом МА и ограничивается.
Тогда че удивляться, что 95% сливают, и кричать - а где реал статистика? Я думаю, что остальные 5% не сливают чисто случайно.)
А вообще зарабатывающие советники кто-нибудь видел?
Вот так чтобы год, два и не слился...
Я пришёл к выводу что любой советник, способный абы как войти в торговлю может быть прибыльным если его регулярно мониторить и исправлять ошибки, выводить просадку, одним словом думать головой и самое главное РАБОТАТЬ, чего алготрейдеры очень не любят.
Тогда че удивляться, что 95% сливают, и кричать - а где реал статистика? Я думаю, что остальные 5% не сливают чисто случайно.)
Очень верная заметка. Если 95% сливов депозитов - это устойчивый результат, то как раз те самые 5% зарабатывающих и есть неустойчивый, то есть случайный результат.
А вообще зарабатывающие советники кто-нибудь видел?
Вот так чтобы год, два и не слился...
Я пришёл к выводу что любой советник, способный абы как войти в торговлю может быть прибыльным если его регулярно мониторить и исправлять ошибки, выводить просадку, одним словом думать головой и самое главное РАБОТАТЬ, чего алготрейдеры очень не любят.
Советники? - не знаю, это терминология MQ-MT. А прибыльные ТС имеют место быть. Не думаю, что их много, но на МОЕХ доля их оборота достигала 60%, на 5 лет назад.