ED на ММВБ - страница 3
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Это независимые и реальные торги. Спрос-предложение. Если продаю ниже рынка большой объем, кто его выкупать будет? Только то, что есть в стакане. Больше некому.)) Благотворительностью никто не занимается.
Ну почему - если кинут по рынку большой объем, то его с удовольствием выкупят (и выкупают) и снизу. Кто же от профита откажется.
Есть стратегии по ловле шпилек. Подозреваю, что есть даже на этом форуме люди, работающие роботами по таким стратегиям.
Это независимые и реальные торги. Спрос-предложение. Если продаю ниже рынка большой объем, кто его выкупать будет? Только то, что есть в стакане. Больше некому.)) Благотворительностью никто не занимается.
Что такое независимые торги?
И по предыдущему вопросу я хотел уточнить. Никакого мошенничества нет? И это если мы говорим о цивилизованном рынке. Не о форексе, где это абсолютно нормальная ситуация.
Ну почему - если кинут по рынку большой объем, то его с удовольствием выкупят (и выкупают) и снизу. Кто же от профита откажется.
Есть стратегии по ловле шпилек. Подозреваю, что есть даже на этом форуме люди, работающие роботами по таким стратегиям.
Ну допустим. А если вы стояли в позиции и вас вынесло шпилем по убытку. Какие ваши дальнейшие действия, если в первоисточнике (тиковая история по инструменту на СМЕ) такого шпиля не было?
Что такое независимые торги?
И по предыдущему вопросу я хотел уточнить. Никакого мошенничества нет? И это если мы говорим о цивилизованном рынке. Не о форексе, где это абсолютно нормальная ситуация.
Цена на конкретном рынке МОЕХ определяется покупателями-продавцами и их соотношением - это реальный цивилизованный рынок. При чем здесь СМЕ? Другой вопрос, что цены в основном (но не кратковременно) совпадают. Клиенты, все-таки, и сами на СМЕ и пр. ориентируются.
Ну почему - если кинут по рынку большой объем, то его с удовольствием выкупят (и выкупают) и снизу. Кто же от профита откажется.
Есть стратегии по ловле шпилек. Подозреваю, что есть даже на этом форуме люди, работающие роботами по таким стратегиям.
А я говорю, что не выкупают? Выкупают, но шпилька появится.
А я говорю, что не выкупают? Выкупают, но шпилька появится.
Так и я про то же. А вот и пример недавний. Кто-то зафиксился не по детски. При том, что на ВR есть маркет мэйкер и ликвидность хорошая.
Ну допустим. А если вы стояли в позиции и вас вынесло шпилем по убытку. Какие ваши дальнейшие действия, если в первоисточнике (тиковая история по инструменту на СМЕ) такого шпиля не было?
Так и я про то же. А вот и пример недавний. Кто-то зафиксился не по детски. При том, что на ВR есть маркет мэйкер и ликвидность хорошая.
А как вы на заявку по рынку среагируете? А никак. Эт надо заранее заявы сверху-снизу ставить. Там они уже и стоят.))
Действия таковы - утереть сопли и работать дальше.
)))