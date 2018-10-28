ED на ММВБ - страница 3

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Yuriy Asaulenko:

Это независимые и реальные торги. Спрос-предложение. Если продаю ниже рынка большой объем, кто его выкупать будет? Только то, что есть в стакане. Больше некому.)) Благотворительностью никто не занимается.

Ну почему - если кинут по рынку большой объем, то его с удовольствием выкупят (и выкупают) и снизу. Кто же от профита откажется.

Есть стратегии по ловле шпилек. Подозреваю, что есть даже на этом форуме люди, работающие роботами по таким стратегиям.

 
Yuriy Asaulenko:

Это независимые и реальные торги. Спрос-предложение. Если продаю ниже рынка большой объем, кто его выкупать будет? Только то, что есть в стакане. Больше некому.)) Благотворительностью никто не занимается.

Что такое независимые торги?

И по предыдущему вопросу я хотел уточнить. Никакого мошенничества нет? И это если мы говорим о цивилизованном рынке. Не о форексе, где это абсолютно нормальная ситуация. 

 
Dmitriy Skub:

Ну почему - если кинут по рынку большой объем, то его с удовольствием выкупят (и выкупают) и снизу. Кто же от профита откажется.

Есть стратегии по ловле шпилек. Подозреваю, что есть даже на этом форуме люди, работающие роботами по таким стратегиям.

Ну допустим. А если вы стояли в позиции и вас вынесло шпилем по убытку. Какие ваши дальнейшие действия, если в первоисточнике (тиковая история по инструменту на СМЕ) такого шпиля не было? 

 
Kendral:

Что такое независимые торги?

И по предыдущему вопросу я хотел уточнить. Никакого мошенничества нет? И это если мы говорим о цивилизованном рынке. Не о форексе, где это абсолютно нормальная ситуация. 

Цена на конкретном рынке МОЕХ определяется покупателями-продавцами и их соотношением - это реальный цивилизованный рынок. При чем здесь СМЕ? Другой вопрос, что цены в основном (но не кратковременно) совпадают. Клиенты, все-таки, и сами на СМЕ и пр. ориентируются.

 
Dmitriy Skub:

Ну почему - если кинут по рынку большой объем, то его с удовольствием выкупят (и выкупают) и снизу. Кто же от профита откажется.

Есть стратегии по ловле шпилек. Подозреваю, что есть даже на этом форуме люди, работающие роботами по таким стратегиям.

А я говорю, что не выкупают? Выкупают, но шпилька появится.

 
Yuriy Asaulenko:

А я говорю, что не выкупают? Выкупают, но шпилька появится.

Так и я про то же. А вот и пример недавний. Кто-то зафиксился не по детски. При том, что на ВR есть маркет мэйкер и ликвидность хорошая.



 
Kendral:

Ну допустим. А если вы стояли в позиции и вас вынесло шпилем по убытку. Какие ваши дальнейшие действия, если в первоисточнике (тиковая история по инструменту на СМЕ) такого шпиля не было? 

Действия таковы - утереть сопли и работать дальше. Никакого первоисточника на биржах нет - там свободная (почти) конкуренция.
 
Dmitriy Skub:

Так и я про то же. А вот и пример недавний. Кто-то зафиксился не по детски. При том, что на ВR есть маркет мэйкер и ликвидность хорошая.

А как вы на заявку по рынку среагируете? А никак. Эт надо заранее заявы сверху-снизу ставить. Там они уже и стоят.))

 
Dmitriy Skub:
Действия таковы - утереть сопли и работать дальше. 

)))

 
В ED три банка маркетмейкера, они и держат цену вблизи цен CME, но рынки не зависимы сами по себе. Ликвидность в нём шикарная, один из лучших инструментов на срочном рынке для торговли от 5 лям.руб
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