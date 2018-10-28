ED на ММВБ - страница 2
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Теория мне понятна. Но в конкретном случае с ED какое взаимодействие с СМЕ. Например на СПБ бирже заявки вроде как уходят через BATS на биржу. А в случае с ММВБ и ED как все происходит?
Непосредственного взаимодействия с СМЕ нет, на МОЕХ свои торги. Есть маркетмейкер, он следит чтобы расхождение было в разумных пределах, но ММ тоже работает на свои деньги.) Против лома и себе в убыток он не попрет.
Но вообще, оригинально. На ЕД всего ~60 сделок в день. Одни дыры. Но зато нал. на счету. Эт только вдолгую торговать.
Хорошо. Представим другую ситуацию. Мне необходимо совершить сделку объемом 10 к. лотов. Ориентируемся сейчас на стакан (картинка), где заявки преобладают размером в 1 лот. Начинается ажиотаж после того, как заявка моя окажется в ленте. В результате которого должна измениться цена, что логично. Но цена на ММВБ не может быть отличной от СМЕ, поскольку ММВБ не форекс-брокер, у которого может быть абсолютно любая цена и любые цифры в стакане. Следовательно и моя заявка в 10 к. лотов тоже не исполнится, поскольку приведет к изменению цены, что невозможно. Возникает вопрос исполнения заявок по инструменту ED, а также связь с CME.
Ну, Вы можете, конечно, просадить цену очень большим объемом и на очень короткое время. Будет шпилька на ED, которой не будет ни на СМЕ ни на форексе. Ну и что из этого, в чем проблема то?
А ликвидности на ED достаточно, не волнуйтесь. Торги за день:
Ну, Вы можете, конечно, просадить цену очень большим объемом и на очень короткое время. Будет шпилька на ED, которой не будет ни на СМЕ ни на форексе. Ну и что из этого, в чем проблема то?
А ликвидности на ED достаточно, не волнуйтесь. Торги за день:
Имхо, по контексту, он вроде не про фьючи, а ТОД-ТОМ. Я так понял. Лучше сам пускай пояснит.
Хотя, все тоже самое.
Ну а шпилька только тогда, когда заявка большим объемом купить выше или продать ниже рынка.
Ну, Вы можете, конечно, просадить цену очень большим объемом и на очень короткое время. Будет шпилька на ED, которой не будет ни на СМЕ ни на форексе. Ну и что из этого, в чем проблема то?
А ликвидности на ED достаточно, не волнуйтесь. Торги за день:
Насколько я знаю, то форекс и все что с ним связано абсолютно никакого отношения к торгам не имеет. И форекс-брокер может любому кинуть свечу, чтобы вынести с рынка и доказать ничего будет невозможно. В лучшем случае просто закроют аккаунт без объяснений.
Сейчас же я говорю о цивилизованном рынке. И предположить, что вдруг на ММВБ появится свеча, которая вынесет участников рынка просто невозможно. А если такое случится, то это исключительно мошенничество и доказать это можно достаточно легко обращением в НРД и Евроклир. Т.е. брокер не может сказать, что извините у нас здесь свой междусобойчик на евро/юсд.
Насколько я знаю, то форекс и все что с ним связано абсолютно никакого отношения к торгам не имеет. И форекс-брокер может любому кинуть свечу, чтобы вынести с рынка и доказать ничего будет невозможно. В лучшем случае просто закроют аккаунт без объяснений.
Сейчас же я говорю о цивилизованном рынке. И предположить, что вдруг на ММВБ появится свеча, которая вынесет участников рынка просто невозможно. А если такое случится, то это исключительно мошенничество и доказать это можно достаточно легко обращением в НРД и Евроклир. Т.е. брокер не может сказать, что извините у нас здесь свой междусобойчик на евро/юсд.
Может появиться такая свеча на бирже и бывают. См. пост выше. Никакого мошенничества.
Форекс ДЦ - эт действительно другая песня.
Имхо, по контексту, он вроде не про фьючи, а ТОД-ТОМ. Я так понял. Лучше сам пускай пояснит.
Я про расчетные говорил.
Я про расчетные говорил.
Про фьючи. Там все те-же принципы. Добавить нечего.
Но спекулятивно, если неск сделок в день, лучше на более ликвидных. А таковых Сбер, Si и еще немного.
Может появиться такая свеча. См. пост выше. Никакого мошенничества.
Т.е. на ММВБ появилась свеча, а на СМЕ нет (ну там где основные торги). И никакого мошенничества нет? Я правильно понял.
Т.е. на ММВБ появилась свеча, а на СМЕ нет (ну там где основные торги). И никакого мошенничества нет? Я правильно понял.
Это независимые и реальные торги. Спрос-предложение. Если продаю ниже рынка большой объем, кто его выкупать будет? Только то, что есть в стакане. Больше некому.)) Благотворительностью никто не занимается.
А арбитраж рынок ММВБ - кухня форекс реально?