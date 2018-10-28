ED на ММВБ - страница 2

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Kendral:
Теория мне понятна. Но в конкретном случае с ED какое взаимодействие с СМЕ. Например на СПБ бирже заявки вроде как уходят через BATS на биржу. А в случае с ММВБ и ED как все происходит? 

Непосредственного взаимодействия с СМЕ нет, на МОЕХ свои торги. Есть маркетмейкер, он следит чтобы расхождение было в разумных пределах, но ММ тоже работает на свои деньги.) Против лома и себе в убыток он не попрет.

Но вообще, оригинально. На ЕД всего ~60 сделок в день. Одни дыры. Но зато нал. на счету. Эт только вдолгую торговать.

 
Kendral:
Хорошо. Представим другую ситуацию. Мне необходимо совершить сделку объемом 10 к. лотов. Ориентируемся сейчас на стакан (картинка), где заявки преобладают размером в 1 лот. Начинается ажиотаж после того, как заявка моя окажется в ленте. В результате которого должна измениться цена, что логично. Но цена на ММВБ не может быть отличной от СМЕ, поскольку ММВБ не форекс-брокер, у которого может быть абсолютно любая цена и любые цифры в стакане. Следовательно и моя заявка в 10 к. лотов тоже не исполнится, поскольку приведет к изменению цены, что невозможно. Возникает вопрос исполнения заявок по инструменту ED, а также связь с CME.

Ну, Вы можете, конечно, просадить цену очень большим объемом и на очень короткое время. Будет шпилька на ED, которой не будет ни на СМЕ ни на форексе. Ну и что из этого, в чем проблема то?

А ликвидности на ED достаточно, не волнуйтесь. Торги за день:


 
Dmitriy Skub:

Ну, Вы можете, конечно, просадить цену очень большим объемом и на очень короткое время. Будет шпилька на ED, которой не будет ни на СМЕ ни на форексе. Ну и что из этого, в чем проблема то?

А ликвидности на ED достаточно, не волнуйтесь. Торги за день:


Имхо, по контексту, он вроде не про фьючи, а ТОД-ТОМ. Я так понял. Лучше сам пускай пояснит.

Хотя, все тоже самое.

Ну а шпилька только тогда, когда заявка большим объемом купить выше или продать ниже рынка.

 
Dmitriy Skub:

Ну, Вы можете, конечно, просадить цену очень большим объемом и на очень короткое время. Будет шпилька на ED, которой не будет ни на СМЕ ни на форексе. Ну и что из этого, в чем проблема то?

А ликвидности на ED достаточно, не волнуйтесь. Торги за день:


Насколько я знаю, то форекс и все что с ним связано абсолютно никакого отношения к торгам не имеет. И форекс-брокер может любому кинуть свечу, чтобы вынести с рынка и доказать ничего будет невозможно. В лучшем случае просто закроют аккаунт без объяснений.

Сейчас же я говорю о цивилизованном рынке. И предположить, что вдруг на ММВБ появится свеча, которая вынесет участников рынка просто невозможно. А если такое случится, то это исключительно мошенничество и доказать это можно достаточно легко обращением в НРД и Евроклир. Т.е. брокер не может сказать, что извините у нас здесь свой междусобойчик на евро/юсд. 

 
Kendral:

Насколько я знаю, то форекс и все что с ним связано абсолютно никакого отношения к торгам не имеет. И форекс-брокер может любому кинуть свечу, чтобы вынести с рынка и доказать ничего будет невозможно. В лучшем случае просто закроют аккаунт без объяснений.

Сейчас же я говорю о цивилизованном рынке. И предположить, что вдруг на ММВБ появится свеча, которая вынесет участников рынка просто невозможно. А если такое случится, то это исключительно мошенничество и доказать это можно достаточно легко обращением в НРД и Евроклир. Т.е. брокер не может сказать, что извините у нас здесь свой междусобойчик на евро/юсд. 

Может появиться такая свеча на бирже и бывают. См. пост выше. Никакого мошенничества.

Форекс ДЦ - эт действительно другая песня.

 
Yuriy Asaulenko:

Имхо, по контексту, он вроде не про фьючи, а ТОД-ТОМ. Я так понял. Лучше сам пускай пояснит.

Я про расчетные говорил.

 
Kendral:

Я про расчетные говорил.

Про фьючи. Там все те-же принципы. Добавить нечего.

Но спекулятивно, если неск сделок в день, лучше на более ликвидных. А таковых Сбер, Si и еще немного.

 
Yuriy Asaulenko:

Может появиться такая свеча. См. пост выше. Никакого мошенничества.

Т.е. на ММВБ появилась свеча, а на СМЕ нет (ну там где основные торги). И никакого мошенничества нет? Я правильно понял.

 
Kendral:

Т.е. на ММВБ появилась свеча, а на СМЕ нет (ну там где основные торги). И никакого мошенничества нет? Я правильно понял.

Это независимые и реальные торги. Спрос-предложение. Если продаю ниже рынка большой объем, кто его выкупать будет? Только то, что есть в стакане. Больше некому.)) Благотворительностью никто не занимается.

 

А арбитраж рынок ММВБ - кухня  форекс реально?

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