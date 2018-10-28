Аренда или покупка в Маркете? - страница 3
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Где-то все равно есть стоящее, не может быть , что все плохо. Я уже решил сам мульти сделать ибо по одной , двум парам никогда не угадаешь, пустое. Надо по всем, своего рода хэдж друг от друга, с одинаковыми лотами. Тогда и просадки будет норм и кто-то кого-то рано или поздно перетянет
Это к вопросу о дорогих советниках.
Стоящее будет стоить 50-500$. Если дешевле, то тоже может быть стоящим, но продукт на этапе раскрутки и цена скоро поднимется. А дороже 500$ не стоит смотреть. Они такие же как и за 100$.
Но надо смотреть на моники продавца. Нет моника, значит априори - продукт сливной. Можно дальше не смотреть.
А дальше уже можно смотреть обсуждение. Отзывы особо нет смысла смотреть. По статистике их пишет каждый 7-й. И как правило он не фига не понимает, что у него происходит на счёте. Просто любит отзывы строчить.
Это к вопросу о дорогих советниках.
Стоящее будет стоить 50-500$. Если дешевле, то тоже может быть стоящим, но продукт на этапе раскрутки и цена скоро поднимется. А дороже 500$ не стоит смотреть. Они такие же как и за 100$.
Но надо смотреть на моники продавца. Нет моника, значит априори - продукт сливной. Можно дальше не смотреть.
А дальше уже можно смотреть обсуждение. Отзывы особо нет смысла смотреть. По статистике их пишет каждый 7-й. И как правило он не фига не понимает, что у него происходит на счёте. Просто любит отзывы строчить.
Моники это шо
Здесь - это сигналы. Есть сигнал по советнику, значит разраб в него верит сам, нет сигнала, значит априори, советник - сливатор.
Поэтому и нужна система лизинга. Если продавец адекватный, то он на это пойдет.
Допустим просто сделать галку "Лизинг" кто соглашается брать в лизинг должен оплачивать стоимость цена/12, раз в месяц. С продлением активации на срок оплаты, можно допустить даже оплату по нескольку месяцев за раз. Если не оплачен месяц и закончилась лицензия, то считать отказ от выкупа и разблокировать деньги для продавца.
Как уже понятно из выше описанного, то деньги блокируются до окончания выкупа, или отказа от него. После чего продавец получает всю сумму сразу, и оба остаются довольны.
P.S. Так грубый набросок. Но вполне можно реализовать в маркете.
Да как ни назови, хоть лизинг, хоть другие виды эротического массажа, цель одна. Но ведь сейчас идёт речь об очень дорогом советнике, а если ценой в 50-100 баксов? Тогда получается в месяц всего ничего... На что MQ вряд-ли пойдут. Сшибать копейки? В то-же время такие можно делить не помесячно, а по минимальной сумме. К примеру стоимостью в 50 делить на 5 месяцев по 10, или стоимостью 100 на 10 месяцев. Если-же 120 и более можно делить на год.
В общем надо сформулировать предложение и выдвинуть в опрос. Может и поддержат.
Да как ни назови, хоть лизинг, хоть другие виды эротического массажа, цель одна. Но ведь сейчас идёт речь об очень дорогом советнике, а если ценой в 50-100 баксов? Тогда получается в месяц всего ничего... На что MQ вряд-ли пойдут. Сшибать копейки? В то-же время такие можно делить не помесячно, а по минимальной сумме. К примеру стоимостью в 50 делить на 5 месяцев по 10, или стоимостью 100 на 10 месяцев. Если-же 120 и более можно делить на год.
В общем надо сформулировать предложение и выдвинуть в опрос. Может и поддержат.
Может ещё в кредит?
Ну, разве что только лично для вас и под 100% в месяц.Хочешь показаться умным прочти весь диалог.
Да как ни назови, хоть лизинг, хоть другие виды эротического массажа, цель одна. Но ведь сейчас идёт речь об очень дорогом советнике, а если ценой в 50-100 баксов? Тогда получается в месяц всего ничего... На что MQ вряд-ли пойдут. Сшибать копейки? В то-же время такие можно делить не помесячно, а по минимальной сумме. К примеру стоимостью в 50 делить на 5 месяцев по 10, или стоимостью 100 на 10 месяцев. Если-же 120 и более можно делить на год.
В общем надо сформулировать предложение и выдвинуть в опрос. Может и поддержат.
Вряд ли. Все уже привыкли к определенному типу оплаты.
Вряд ли. Все уже привыкли к определенному типу оплаты.
А этот не отменяет уже устоявшихся. Просто добавляет еще один удобный вариант.
Скорее всего создам опрос с данным вопросом. Вариант довольно интересный. Ведь можно сделать указание цены лизинга, которая из-за его ожидания может быть немного больше основной. И можно дать графу указания срока выкупа, допустим 3-12 месяцев.
Короче надо обдумать как следует и предлагать
А этот не отменяет уже устоявшихся. Просто добавляет еще один удобный вариант.
Скорее всего создам опрос с данным вопросом. Вариант довольно интересный. Ведь можно сделать указание цены лизинга, которая из-за его ожидания может быть немного больше основной. И можно дать графу указания срока выкупа, допустим 3-12 месяцев.
Короче надо обдумать как следует и предлагать