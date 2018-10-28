Аренда или покупка в Маркете?
нужно было опрос создать
Да и не умею, просто механизм аренды непонятен
Что непонятного-то? Покупатель арендует на время. Через это время работать советник/индикатор работать не будет.
Что непонятного-то? Покупатель арендует на время. Через это время работать советник/индикатор работать не будет.
А продажи почему дороже, выгоднее значит аренда
А продажи почему дороже, выгоднее значит аренда
А это смотря как пользоваться будете. Давайте посчитаем. Взял для примера первый попавшийся эксперт из маркета (см.скрин).
Стоимость покупки 2400 - это цена которую платите всего один раз и навсегда. Все обновления продукта, которые будет выходить в дальнейшем Вы получите бесплатно.
Допустим Вы арендовали советник на 6 месяцев. В течение этого периода Вам советник понравился и Вы решили продлить аренду ещё на 6 месяцев. Таким образом Вы заплатили 2400 баксов за аренду советника на год, что вышло равным цене покупки советника. А если через год он Вам ещё будет нравиться и Вы захотите его еще раз арендовать? Тогда он выйдет дороже чем покупка.
Но если Вы взяли эксперт в аренду на год, то он Вам обойдется всего в 1800 долларов, что конечно дешевле покупки аж на 600 баксов. Но если через год взять его ещё в аренду, то цена аренды выйдет намного дороже покупки.
А это смотря как пользоваться будете. Давайте посчитаем. Взял для примера первый попавшийся эксперт из маркета (см.скрин).
Стоимость покупки 2400 - это цена которую платите всего один раз и навсегда. Все обновления продукта, которые будет выходить в дальнейшем Вы получите бесплатно.
Допустим Вы арендовали советник на 6 месяцев. В течение этого периода Вам советник понравился и Вы решили продлить аренду ещё на 6 месяцев. Таким образом Вы заплатили 2400 баксов за аренду советника на год, что вышло равным цене покупки советника. А если через год он Вам ещё будет нравиться и Вы захотите его еще раз арендовать? Тогда он выйдет дороже чем покупка.
Но если Вы взяли эксперт в аренду на год, то он Вам обойдется всего в 1800 долларов, что конечно дешевле покупки аж на 600 баксов. Но если через год взять его ещё в аренду, то цена аренды выйдет намного дороже покупки.
Логично,как тут все хитро. А при покупке код узнаю?
Нет. Продукты в маркете продаются в формате ex5 и ex4
Еще при аренде советника надо обращать внимание на стиль его торговли. Если советник долгосрочный, то арендовать его на один месяц не имеет смысла, минимум на год.
Что лучше для покупателя и в чем разница?
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