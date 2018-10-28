Аренда или покупка в Маркете?

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Что лучше для покупателя и в чем разница?
 
нужно было опрос создать
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hartmann:
нужно было опрос создать
Да и не умею, просто механизм аренды непонятен
 
Sprut112:
Да и не умею, просто механизм аренды непонятен

Что непонятного-то? Покупатель арендует на время. Через это время работать советник/индикатор работать не будет.

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Alexandr Saprykin:

Что непонятного-то? Покупатель арендует на время. Через это время работать советник/индикатор работать не будет.

А продажи почему дороже, выгоднее значит аренда

 
Sprut112:

А продажи почему дороже, выгоднее значит аренда

 А это смотря как пользоваться будете. Давайте посчитаем. Взял для примера первый попавшийся эксперт из маркета (см.скрин).

Цена советника mql5 Стоимость покупки 2400 - это цена которую платите всего один раз и навсегда. Все обновления продукта, которые будет выходить в дальнейшем Вы получите бесплатно.

Допустим Вы арендовали советник на 6 месяцев. В течение этого периода Вам советник понравился и Вы решили продлить аренду ещё на 6 месяцев. Таким образом Вы заплатили 2400 баксов за аренду советника на год, что вышло равным цене покупки советника. А если через год он Вам ещё будет нравиться и Вы захотите его еще раз арендовать? Тогда он выйдет дороже чем покупка.

Но если Вы взяли эксперт в аренду на год, то он Вам обойдется всего в 1800 долларов, что конечно дешевле покупки аж на 600 баксов. Но если через год взять его ещё в аренду, то цена аренды выйдет намного дороже покупки.

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Alexandr Saprykin:

 А это смотря как пользоваться будете. Давайте посчитаем. Взял для примера первый попавшийся эксперт из маркета (см.скрин).

 Стоимость покупки 2400 - это цена которую платите всего один раз и навсегда. Все обновления продукта, которые будет выходить в дальнейшем Вы получите бесплатно.

Допустим Вы арендовали советник на 6 месяцев. В течение этого периода Вам советник понравился и Вы решили продлить аренду ещё на 6 месяцев. Таким образом Вы заплатили 2400 баксов за аренду советника на год, что вышло равным цене покупки советника. А если через год он Вам ещё будет нравиться и Вы захотите его еще раз арендовать? Тогда он выйдет дороже чем покупка.

Но если Вы взяли эксперт в аренду на год, то он Вам обойдется всего в 1800 долларов, что конечно дешевле покупки аж на 600 баксов. Но если через год взять его ещё в аренду, то цена аренды выйдет намного дороже покупки.

Логично,как тут все хитро. А при покупке код узнаю?
 
Sprut112:
Логично,как тут все хитро. А при покупке код узнаю?

Нет. Продукты в маркете продаются в формате ex5 и ex4

 
Еще при аренде советника надо обращать внимание на стиль его торговли. Если советник долгосрочный, то арендовать его на один месяц не имеет смысла, минимум на год.
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Vitalii Ananev:
Еще при аренде советника надо обращать внимание на стиль его торговли. Если советник долгосрочный, то арендовать его на один месяц не имеет смысла, минимум на год.
Это да, я и хотел мульти найти
 
Sprut112:
Что лучше для покупателя и в чем разница?
Для покупателя разница в конечной стоимости продукта. Если вы советником будете пользоваться меньше года, то лучше арендовать, если больше - купить будет немного выгоднее. 
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