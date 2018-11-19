Как определить в какую сторону был пробит фрактал - страница 2

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Алексей Тарабанов:

Не надо никуда бежать. 

Фрактал распознается, после ловится момент пробоя его уровня. Дмитрий, все хорошо. 

А дисконнект интернета? - Не, не слышал.

 
Dmitry Fedoseev:
Нормально такую задачу можно только через написания индикатора. А так надо бежать по циклу назад, как найдется фрактал, то снова бежать вперед до конца или до следующего фрактала и проверять, прибит ли уровень, если не пробит то дальше в прошлое искать фрактал. Да еще надо для верхних и для нижних. Это же засада с тормозами. А в индикаторе все решается за один стандартный проход по всем барам, ничего лишнего. Тысяч раз писал здесь об этом, кучу статей с этой фишкой написал, но нет - воз и ныне там.

а что за статья. страница не найдена пишет

 
Dmitry Fedoseev:
Индикатор. Красная линия - количество баров от последнего пробоя вниз нижнего фрактала. Синяя - вверх от верхнего. 

а есть ли такой же индюк только для мт4?

 
Unicornis:

Или можно упростить путь в баре пробития до OHLC(C<O) или OLHC(C>O).

можешь пояснить?

 
Vitalii Ananev:

Вы же написали, что как найти фрактал вы знаете. Значит и номер бара на котором образовался этот фрактал знаете. Пусть N - Это номер бара вашего фрактала P - цена фрактала. E - следующий фрактал который появился позже фрактала c номером N или нулевой бар (N>E). 

да, но этот цикл предполагает, что один из двух ближайших фракталов пробит в первый раз. А если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что ближайший фрактал вверх пробит (цикл остановится, тк будет найден ближайший пробой вверх), но мы то ищем пробой вниз. 

 
X-place:

да, но этот цикл предполагает, что один из двух ближайших фракталов пробит в первый раз. А если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что ближайший фрактал вверх пробит (цикл остановится, тк будет найден ближайший пробой вверх), но мы то ищем пробой вниз. 

Посмотрите на график в тестере в пошаговом режиме как идет цена и как пробиваются фракталы. В примере показан просто алгоритм, а не конкретная реализация.


 
Vitalii Ananev:

Посмотрите на график в тестере в пошаговом режиме как идет цена и как пробиваются фракталы. В примере показан просто алгоритм, а не конкретная реализация.


Для работы в реальном времени даже цикл не нужен. Просто при появлении нового бара проверять пробит ли фрактал.

 
Vitalii Ananev:

Для работы в реальном времени даже цикл не нужен. Просто при появлении нового бара проверять пробит ли фрактал.

https://www.mql5.com/ru/forum/285435/page2#comment_9142040

Присоедините тот мой индикатор на график и посмотрите сколько бывает баров после последнего пробоя... а если все работает на H4? Это же сколько дней надо не дышать и не шевелиться.
 
X-place:

а есть ли такой же индюк только для мт4?

Дык свой вопрос надо было задавать в разделе для МТ4, был бы для МТ4, а вы задали в разделе для МТ5. 

Статьи. Нет у меня такой стать, что бы непосредственно по реализации вот именно этой задачи.

 
Dmitry Fedoseev:

https://www.mql5.com/ru/forum/285435/page2#comment_9142040

Присоедините тот мой индикатор на график и посмотрите сколько бывает баров после последнего пробоя... а если все работает на H4? Это же сколько дней надо не дышать и не шевелиться.

Дмитрий, подскажите, какой принцип заложен в ваш индикатор? потому что, то что пишет Виталий, не учитывает одного момента, может быть образовано много фракталов и ни один из них не пробивается, а его алгоритм предполагает, что среди ближайших двух односторонних фракталов всегда есть пробой

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