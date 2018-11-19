Как определить в какую сторону был пробит фрактал - страница 2
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Не надо никуда бежать.
Фрактал распознается, после ловится момент пробоя его уровня. Дмитрий, все хорошо.
А дисконнект интернета? - Не, не слышал.
Нормально такую задачу можно только через написания индикатора. А так надо бежать по циклу назад, как найдется фрактал, то снова бежать вперед до конца или до следующего фрактала и проверять, прибит ли уровень, если не пробит то дальше в прошлое искать фрактал. Да еще надо для верхних и для нижних. Это же засада с тормозами. А в индикаторе все решается за один стандартный проход по всем барам, ничего лишнего. Тысяч раз писал здесь об этом, кучу статей с этой фишкой написал, но нет - воз и ныне там.
а что за статья. страница не найдена пишет
Индикатор. Красная линия - количество баров от последнего пробоя вниз нижнего фрактала. Синяя - вверх от верхнего.
а есть ли такой же индюк только для мт4?
Или можно упростить путь в баре пробития до OHLC(C<O) или OLHC(C>O).
можешь пояснить?
Вы же написали, что как найти фрактал вы знаете. Значит и номер бара на котором образовался этот фрактал знаете. Пусть N - Это номер бара вашего фрактала P - цена фрактала. E - следующий фрактал который появился позже фрактала c номером N или нулевой бар (N>E).
да, но этот цикл предполагает, что один из двух ближайших фракталов пробит в первый раз. А если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что ближайший фрактал вверх пробит (цикл остановится, тк будет найден ближайший пробой вверх), но мы то ищем пробой вниз.
да, но этот цикл предполагает, что один из двух ближайших фракталов пробит в первый раз. А если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что ближайший фрактал вверх пробит (цикл остановится, тк будет найден ближайший пробой вверх), но мы то ищем пробой вниз.
Посмотрите на график в тестере в пошаговом режиме как идет цена и как пробиваются фракталы. В примере показан просто алгоритм, а не конкретная реализация.
Посмотрите на график в тестере в пошаговом режиме как идет цена и как пробиваются фракталы. В примере показан просто алгоритм, а не конкретная реализация.
Для работы в реальном времени даже цикл не нужен. Просто при появлении нового бара проверять пробит ли фрактал.
Для работы в реальном времени даже цикл не нужен. Просто при появлении нового бара проверять пробит ли фрактал.
https://www.mql5.com/ru/forum/285435/page2#comment_9142040Присоедините тот мой индикатор на график и посмотрите сколько бывает баров после последнего пробоя... а если все работает на H4? Это же сколько дней надо не дышать и не шевелиться.
а есть ли такой же индюк только для мт4?
Дык свой вопрос надо было задавать в разделе для МТ4, был бы для МТ4, а вы задали в разделе для МТ5.
Статьи. Нет у меня такой стать, что бы непосредственно по реализации вот именно этой задачи.
https://www.mql5.com/ru/forum/285435/page2#comment_9142040Присоедините тот мой индикатор на график и посмотрите сколько бывает баров после последнего пробоя... а если все работает на H4? Это же сколько дней надо не дышать и не шевелиться.
Дмитрий, подскажите, какой принцип заложен в ваш индикатор? потому что, то что пишет Виталий, не учитывает одного момента, может быть образовано много фракталов и ни один из них не пробивается, а его алгоритм предполагает, что среди ближайших двух односторонних фракталов всегда есть пробой