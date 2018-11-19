Как определить в какую сторону был пробит фрактал - страница 3
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А дисконнект интернета? - Не, не слышал.
Ну, да. Если после распознавания фрактала пропала связь и в момент ее отсутствия произошел пробой уровня фрактала, то все плохо. У Вас есть мысли, как сделать хорошо?
Желательно в контексте темы.
Дмитрий, подскажите, какой принцип заложен в ваш индикатор? потому что, то что пишет Виталий, не учитывает одного момента, может быть образовано много фракталов и ни один из них не пробивается, а его алгоритм предполагает, что среди ближайших двух односторонних фракталов всегда есть пробой
Если не было пробоя, то тогда надо проверять был ли пробой, на следующей паре фракталов. И так до тех пор пока не найдете нужный вам пробой или до нулевого бара.
Если не было пробоя, то тогда надо проверять был ли пробой, на следующей паре фракталов. И так до тех пор пока не найдете нужный вам пробой или до нулевого бара.
это я понимаю. но увы знаний не хватает описать это в коде, потому и обращаюсь
Ну, да. Если после распознавания фрактала пропала связь и в момент ее отсутствия произошел пробой уровня фрактала, то все плохо. У Вас есть мысли, как сделать хорошо?
Желательно в контексте темы.
Так ведь уже сделано хорошо.
Дмитрий, подскажите, какой принцип заложен в ваш индикатор? потому что, то что пишет Виталий, не учитывает одного момента, может быть образовано много фракталов и ни один из них не пробивается, а его алгоритм предполагает, что среди ближайших двух односторонних фракталов всегда есть пробой
Новый фрактал - новый уровень. То есть с появлением нового фрактала ждем его пробой. Если пробоя не случилось, но появился новый фрактал - значит ждем пробоя нового уровня. А если пробой случился, то индикатор тащит его за собой, то есть он всегда будет доступен, пока не появится новый пробой. Прикрепите на график и посмотрите.