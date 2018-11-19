Как определить в какую сторону был пробит фрактал - страница 3

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Dmitry Fedoseev:

А дисконнект интернета? - Не, не слышал.

Ну, да. Если после распознавания фрактала пропала связь и в момент ее отсутствия произошел пробой уровня фрактала, то все плохо. У Вас есть мысли, как сделать хорошо? 

Желательно в контексте темы. 

 
X-place:

Дмитрий, подскажите, какой принцип заложен в ваш индикатор? потому что, то что пишет Виталий, не учитывает одного момента, может быть образовано много фракталов и ни один из них не пробивается, а его алгоритм предполагает, что среди ближайших двух односторонних фракталов всегда есть пробой

Если не было пробоя, то тогда надо проверять был ли пробой, на следующей паре фракталов. И так до тех пор пока не найдете нужный вам пробой или до нулевого бара.


 
Vitalii Ananev:

Если не было пробоя, то тогда надо проверять был ли пробой, на следующей паре фракталов. И так до тех пор пока не найдете нужный вам пробой или до нулевого бара.


это я понимаю. но увы знаний не хватает описать это в коде, потому и обращаюсь

 
Нужно произвести ранжирование фракталов по спреду по аналогии с тенденцией - малая , средняя, большая , тогда будет ясность в каких "рамках" происходят расчетные вычисления , если средняя волатильность 10-15 пунктов то фракталы образуемые на этом участке рынка можно приравнивать к "шуму" . На рисунках Vitalii Ananev показана схема  фигуры  "треугольника" , расчетные данные 1-го уровня DN1 - UP1 , расчеты 2-го уровня на основании 1-го и т.д. .     
 
Алексей Тарабанов:

Ну, да. Если после распознавания фрактала пропала связь и в момент ее отсутствия произошел пробой уровня фрактала, то все плохо. У Вас есть мысли, как сделать хорошо? 

Желательно в контексте темы. 

Так ведь уже сделано хорошо.

 
X-place:

Дмитрий, подскажите, какой принцип заложен в ваш индикатор? потому что, то что пишет Виталий, не учитывает одного момента, может быть образовано много фракталов и ни один из них не пробивается, а его алгоритм предполагает, что среди ближайших двух односторонних фракталов всегда есть пробой

Новый фрактал - новый уровень. То есть с появлением нового фрактала ждем его пробой. Если пробоя не случилось, но появился новый фрактал - значит ждем пробоя нового уровня. А если пробой случился, то индикатор тащит его за собой, то есть он всегда будет доступен, пока не появится новый пробой. Прикрепите на график и посмотрите. 

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