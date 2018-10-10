Как такое дело разрулить?

Новый комментарий
 

Собственно как такое дело разрулить? 

Баланс растет а средства стоят на месте. Соотвецтвенно и закрыть могу только в ноль. Когда баланс растет нахожусь в локе


 
EgorKim

Это от непонимания принципов торговли 

1. Чтобы такое разрулить надо торговать чем-то материальным, а не воздухом :) 

2. Этот график - полная противоположность фразы "режь убытки и давай прибыли расти" 

3. Сделка закрыта, когда в рынке не остается открытых позиций, а не тогда, когда ты закрыл одну ногу, а по второй мега-минус телепается :) 

 
EgorKim:

Собственно как такое дело разрулить? 

Баланс растет а средства стоят на месте. Соотвецтвенно и закрыть могу только в ноль. Когда баланс растет нахожусь в локе

нет, средства убывают

а закрыть можно только средства


 

А может ли эта картинка говорить о какой либо закономерности?

Ведь баланс как то же растет?

 
EgorKim:

А может ли эта картинка говорить о какой либо закономерности?

Ведь баланс как то же растет?

да

средства убывают на спред после каждой сделки

 

Здорова!

Разрулить можно -  вставь профитной сделке безубыток, а убыточной добавь еще одну через 1000 пункт - цена развернется )))

 

А что тут разруливать-то ?

Во-первых, баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует.

Во-вторых, если на баланс не смотреть - то налицо "слив со скоростью спреда".

"Разруливать" данную ситуацию очень просто - надо открывать покупки на минимумах, закрывать на максимумах, и открывать продажи на максимумах, закрывать на минимумах.

 

Как я понимаю -

Баланс - это то что у нас лежит в кошельке.Депозит.

Баланс увеличивается от закрытия прибыльной сделки.

Средства - эта наша не зафиксированная прибыль.

Если как вы говорите "баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует" - то,-

Предлагаю брокерам отменить депозит. Пусть трейдеры покупают без депозита и как только средства вырастут - фиксируют прибыль!.

Т.е трейдер ничего не теряет ! Правильно? Гениально!

)))

 

И немножко по самому роботу.

Тест этот в режиме каждый тик на основе реальных тиков.

Закрытие прибыльной сделки с мининальной прибылью 100 пунктов. Никаких сделок около спреда.

Торговля постоянным лотом, никаких мартинов 

 
EgorKim:

Как я понимаю -

Баланс - это то что у нас лежит в кошельке.Депозит.

Баланс увеличивается от закрытия прибыльной сделки.

Средства - эта наша не зафиксированная прибыль.

Если как вы говорите "баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует" - то,-

Предлагаю брокерам отменить депозит. Пусть трейдеры покупают без депозита и как только средства вырастут - фиксируют прибыль!.

Т.е трейдер ничего не теряет ! Правильно? Гениально!

)))

Если в рынке есть открыта хотя-бы 1(одна) позиция, то баланс абсолютно ничего не значит - можно о нём забыть, смотреть нужно только средства, это и есть наши деньги на текущий момент.

 
EgorKim:

Как я понимаю -

Баланс - это то что у нас лежит в кошельке.Депозит.

Баланс увеличивается от закрытия прибыльной сделки.

Средства - эта наша не зафиксированная прибыль.

Если как вы говорите "баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует" - то,-

Предлагаю брокерам отменить депозит. Пусть трейдеры покупают без депозита и как только средства вырастут - фиксируют прибыль!.

Т.е трейдер ничего не теряет ! Правильно? Гениально!

)))

в самом начале, когда еще не открыта ни одна поза, баланс равен средствам

в этом случае это Ваш капитал или как Вы говорите - кошелек

Ну а потом Ваши деньги, которые остались в кошельке - это только средства

Так что Вы представили стейт 100%-го сливатора
123
Новый комментарий