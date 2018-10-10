Как такое дело разрулить?
Это от непонимания принципов торговли
1. Чтобы такое разрулить надо торговать чем-то материальным, а не воздухом :)
2. Этот график - полная противоположность фразы "режь убытки и давай прибыли расти"
3. Сделка закрыта, когда в рынке не остается открытых позиций, а не тогда, когда ты закрыл одну ногу, а по второй мега-минус телепается :)
А может ли эта картинка говорить о какой либо закономерности?
Ведь баланс как то же растет?
А может ли эта картинка говорить о какой либо закономерности?
Ведь баланс как то же растет?
да
средства убывают на спред после каждой сделки
Здорова!
Разрулить можно - вставь профитной сделке безубыток, а убыточной добавь еще одну через 1000 пункт - цена развернется )))
А что тут разруливать-то ?
Во-первых, баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует.
Во-вторых, если на баланс не смотреть - то налицо "слив со скоростью спреда".
"Разруливать" данную ситуацию очень просто - надо открывать покупки на минимумах, закрывать на максимумах, и открывать продажи на максимумах, закрывать на минимумах.
Как я понимаю -
Баланс - это то что у нас лежит в кошельке.Депозит.
Баланс увеличивается от закрытия прибыльной сделки.
Средства - эта наша не зафиксированная прибыль.
Если как вы говорите "баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует" - то,-
Предлагаю брокерам отменить депозит. Пусть трейдеры покупают без депозита и как только средства вырастут - фиксируют прибыль!.
Т.е трейдер ничего не теряет ! Правильно? Гениально!
)))
И немножко по самому роботу.
Тест этот в режиме каждый тик на основе реальных тиков.
Закрытие прибыльной сделки с мининальной прибылью 100 пунктов. Никаких сделок около спреда.
Торговля постоянным лотом, никаких мартинов
Как я понимаю -
Баланс - это то что у нас лежит в кошельке.Депозит.
Баланс увеличивается от закрытия прибыльной сделки.
Средства - эта наша не зафиксированная прибыль.
Если как вы говорите "баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует" - то,-
Предлагаю брокерам отменить депозит. Пусть трейдеры покупают без депозита и как только средства вырастут - фиксируют прибыль!.
Т.е трейдер ничего не теряет ! Правильно? Гениально!
)))
Если в рынке есть открыта хотя-бы 1(одна) позиция, то баланс абсолютно ничего не значит - можно о нём забыть, смотреть нужно только средства, это и есть наши деньги на текущий момент.
Как я понимаю -
Баланс - это то что у нас лежит в кошельке.Депозит.
Баланс увеличивается от закрытия прибыльной сделки.
Средства - эта наша не зафиксированная прибыль.
Если как вы говорите "баланс - совершенно ничего не значит, смотреть на него не следует" - то,-
Предлагаю брокерам отменить депозит. Пусть трейдеры покупают без депозита и как только средства вырастут - фиксируют прибыль!.
Т.е трейдер ничего не теряет ! Правильно? Гениально!
)))
в самом начале, когда еще не открыта ни одна поза, баланс равен средствам
в этом случае это Ваш капитал или как Вы говорите - кошелек
Ну а потом Ваши деньги, которые остались в кошельке - это только средства
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Собственно как такое дело разрулить?
Баланс растет а средства стоят на месте. Соотвецтвенно и закрыть могу только в ноль. Когда баланс растет нахожусь в локе