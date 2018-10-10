Как такое дело разрулить? - страница 2
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Если в рынке есть открыта хотя-бы 1(одна) позиция, то баланс абсолютно ничего не значит - можно о нём забыть, смотреть нужно только средства, это и есть наши деньги на текущий момент.
Что открыть эту самую " хотя-бы 1(одна) позиция" нужен баланс
Что открыть эту самую " хотя-бы 1(одна) позиция" нужен баланс
Ну а Я что написал? Баланс смотрим, если нет позиций, если есть позиция - баланс ничего не значит, только средства!
Что открыть эту самую " хотя-бы 1(одна) позиция" нужен баланс
Не обязательно - достаточно средств.
Я уже приводил пример, когда баланс может быть даже отрицателен. Но раз средства положительны - ты можешь открыть еще одну сделку (если в средствах хватит маржи). Баланс - он имеет смысл только если все сделки закрыты, выше правильно указано. Но при этом - можно смотроеть и на средства. Если открыта хотя бы одна сделка - баланс теряет смысл. А средства - имеют смысл всегда.
И тот скрин тестера что предоставлен, аналогичен вот такому успеху, но это торговля без стопов:
Синий вход, красным - выход
в самом начале, когда еще не открыта ни одна поза, баланс равен средствам
в этом случае это Ваш капитал или как Вы говорите - кошелек
Ну а потом Ваши деньги, которые остались в кошельке - это только средстваТак что Вы представили стейт 100%-го сливатора
А может и не сливатора)
И тот скрин тестера что предоставлен, аналогичен вот такому успеху, но это торговля без стопов:
Синий вход, красным - выход
Нет. У вас не то. В моем роботе не может быть game over.
Либо продолжение роста баланса . Либо ноль (без учета спреда) если сам закрою
Что открыть эту самую " хотя-бы 1(одна) позиция" нужен баланс
Когда мне попадают чужие коды сеточных советников, и там наблюдаю как программист делает расчёт лота по балансу, а не по свободным средствам(деньгам), то волосы встают дыбом.
Баланс имеем 1000$, текущую просадку имеем -300$+МАРЖА, а это в пределах 350$, но программист почему-то решил посчитать следующий лот исходя с баланса в 1000$, это программист - недотрейдер, и от рынка очень далёкий.
Нет. У вас не то. В моем роботе не может быть game over.
Либо продолжение роста баланса . Либо ноль (без учета спреда) если сам закрою
то есть наслаждение ростом баланса? Ну да, это будет, до тех пор, пока не кончатся средства
А средства можно забрать и положить в кошелек
То есть ноль в Вашем случае - это слив
Как по мне, надо думать о частичном перекрытии убыточных позиций прибыльными, даже возможно не несколькими. Надо продумывать сопровождение открытых позиций, или подобрать из готовых вариантов что-то приемлемое.
Тут по любому получается слив. Если гнать по данной ТС то спред, а на реале еще и свап подъесть средства довольно быстро.
Как по мне, надо думать о частичном перекрытии убыточных позиций прибыльными, даже возможно не несколькими. Надо продумывать сопровождение открытых позиций, или подобрать из готовых вариантов что-то приемлемое.
Над этим как раз и думаю.
По поводу коммиссий - тест что я выложил с режима "каждый тик на основе реальных тиков" учитывает спред и своп.
На реале конечно может ещё хуже обстановка. Ну ладно это мелочи. Сейчас думаю о том что вы написали