Как такое дело разрулить? - страница 3

Новый комментарий
 
EgorKim:

Над этим как раз и думаю.

По поводу коммиссий - тест что я выложил с режима "каждый тик на основе реальных тиков" учитывает спред и своп.

На реале конечно может ещё хуже обстановка. Ну ладно это мелочи. Сейчас думаю о том что вы написали

Что тут думать. Прикрутите роботу стоп-лосс.

Если будет хотя 50% прибыльных сделок при равных стопах и тейках, то подумайте как улучшить стратегию.

Если не будет, то робота и стратегию в топку. Не забивайте голову тем, как из сливатора сделать грааль, - поверьте это уже было опробовано тысячи раз. Не тратьте своё время на ботов-сливаторов.

 

Немножко подправил код.

Торговля 1 лотом.

Есть надежда или выкинуть ?


Видно момент схлопывания средств и баланса.

Прибыль посчиталась наверное не корректно т.к тестер оборвал серию в конце

 
EgorKim:

Немножко подправил код.

Торговля 1 лотом.

Есть надежда или выкинуть ?


Надо решить две проблемки, и всё будет тип-топ!

 
EgorKim:

Немножко подправил код.

Торговля 1 лотом.

Есть надежда или выкинуть ?

Ну, судя по всему - надо поглядеть, в каких случаях получаются убытки, и попробовать поставить какой-нибудь фильтр.

 
EgorKim:

Немножко подправил код.

Торговля 1 лотом.

Есть надежда или выкинуть ?


Видно момент схлопывания средств и баланса.

Прибыль посчиталась наверное не корректно т.к тестер оборвал серию в конце

Ваша целеустремленность заслуживает уважения

Тестер не оборвал серию, а так и должно быть, так и будет

 
про "прибыль посчиталась некорректно" - понравилось :) 
уже несколько раз повторили, может так понятней, пока не закрыты ВСЕ позиции, твои деньги принадлежат НЕ тебе, а рынку / дилеру, соответственно вывести на карман ты их не можешь, поэтому баланс при открытых позициях ничего не значит, только средства с УЧЕТОМ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ

1. сейчас ты пытаешься рандомный ряд в профит чисто мани-менеджментом вытащить, если уж не хочешь бросать идею с двумя противоположными ордерами, и решил усреднять убыточную ногу фиксированным лотом, то усредняйся уже по-взрослому, увеличивая лот, а то, видишь, у тебя третий холмик из просадки 2 месяца выходил, а при более длительном тренде это и на годы затянуться может :) 

2. на самом деле, если ты прибыльной ноге не даешь расти, то твоя стратегия сводится чисто к усреднению по убыточной ноге, против тренда, можешь оставить только одну ногу и доливаться только когда она в убытке, график средств будет один-в-один с тем, что есть сейчас ... прибыльную ногу ты никак не используешь, тебе кажется, что баланс растет, а в это время минусовая нога в открытой позе тебя тянет вниз, поэтому вся игра у тебя все равно с одной убыточной позой 

3. рынок непериодичен, поэтому фиксированные стопы, тейки, перевороты не работают, нужна закономерность / сигнал, наклони вероятность в свою сторону  
 
EgorKim:

Собственно как такое дело разрулить? 

Баланс растет а средства стоят на месте. Соотвецтвенно и закрыть могу только в ноль. Когда баланс растет нахожусь в локе


Баланс можно в минус загнать и если эквити будет позволять, то позы не закроются и даже новые можно открывать. Эквити это сколько денег сейчас.
 
...:
про "прибыль посчиталась некорректно" - понравилось :) 
уже несколько раз повторили, может так понятней, пока не закрыты ВСЕ позиции, твои деньги принадлежат НЕ тебе, а рынку / дилеру, соответственно вывести на карман ты их не можешь, поэтому баланс при открытых позициях ничего не значит, только средства с УЧЕТОМ ВСЕХ ПОЗИЦИЙ

1. сейчас ты пытаешься рандомный ряд в профит чисто мани-менеджментом вытащить, если уж не хочешь бросать идею с двумя противоположными ордерами, и решил усреднять убыточную ногу фиксированным лотом, то усредняйся уже по-взрослому, увеличивая лот, а то, видишь, у тебя третий холмик из просадки 2 месяца выходил, а при более длительном тренде это и на годы затянуться может :) 

2. на самом деле, если ты прибыльной ноге не даешь расти, то твоя стратегия сводится чисто к усреднению по убыточной ноге, против тренда, можешь оставить только одну ногу и доливаться только когда она в убытке, график средств будет один-в-один с тем, что есть сейчас ... прибыльную ногу ты никак не используешь, тебе кажется, что баланс растет, а в это время минусовая нога в открытой позе тебя тянет вниз, поэтому вся игра у тебя все равно с одной убыточной позой 

3. рынок непериодичен, поэтому фиксированные стопы, тейки, перевороты не работают, нужна закономерность / сигнал, наклони вероятность в свою сторону  

Верно все сказано. 3го пункта у меня нет. Не буду морочить голову . Разные варианты перепробывал - толку 0

 

Привет!


Походу у автора есть готовый "грааль". Но начал с низов тут разговор.

Скоро ждем в маркете,  гыгыгы))

123
Новый комментарий