Как такое дело разрулить? - страница 3
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Над этим как раз и думаю.
По поводу коммиссий - тест что я выложил с режима "каждый тик на основе реальных тиков" учитывает спред и своп.
На реале конечно может ещё хуже обстановка. Ну ладно это мелочи. Сейчас думаю о том что вы написали
Что тут думать. Прикрутите роботу стоп-лосс.
Если будет хотя 50% прибыльных сделок при равных стопах и тейках, то подумайте как улучшить стратегию.
Если не будет, то робота и стратегию в топку. Не забивайте голову тем, как из сливатора сделать грааль, - поверьте это уже было опробовано тысячи раз. Не тратьте своё время на ботов-сливаторов.
Немножко подправил код.
Торговля 1 лотом.
Есть надежда или выкинуть ?
Видно момент схлопывания средств и баланса.
Прибыль посчиталась наверное не корректно т.к тестер оборвал серию в конце
Немножко подправил код.
Торговля 1 лотом.
Есть надежда или выкинуть ?
Надо решить две проблемки, и всё будет тип-топ!
Немножко подправил код.
Торговля 1 лотом.
Есть надежда или выкинуть ?
Ну, судя по всему - надо поглядеть, в каких случаях получаются убытки, и попробовать поставить какой-нибудь фильтр.
Немножко подправил код.
Торговля 1 лотом.
Есть надежда или выкинуть ?
Видно момент схлопывания средств и баланса.
Прибыль посчиталась наверное не корректно т.к тестер оборвал серию в конце
Ваша целеустремленность заслуживает уважения
Тестер не оборвал серию, а так и должно быть, так и будет
Собственно как такое дело разрулить?
Баланс растет а средства стоят на месте. Соотвецтвенно и закрыть могу только в ноль. Когда баланс растет нахожусь в локе
Верно все сказано. 3го пункта у меня нет. Не буду морочить голову . Разные варианты перепробывал - толку 0
Привет!
Походу у автора есть готовый "грааль". Но начал с низов тут разговор.
Скоро ждем в маркете, гыгыгы))