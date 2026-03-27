Библиотеки: Virtual - страница 47
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в тестере не получается получить эти финальные сделки.
Запустите этот советник на интервале в один день (много сделок), включив в исходник Report.
Запустите этот советник на интервале в один день (много сделок), включив в исходник Report.
Скопировал отсюда https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/18801/288604/report.mq5
При компиляции ошибка:
'DiapasonToString' - undeclared identifier Report.mqh 3440 76
А там
Если убрать комментарий
#ifdef __MQL5__
то компилируется.
Да - ваш OnTester был вызван. Буду разбираться, почему в моем советнике он не вызывается.
Скопировал отсюда https://www.mql5.com/ru/code/viewcode/18801/288604/report.mq5
При компиляции ошибка:
'DiapasonToString' - undeclared identifier Report.mqh 3440 76
Обратной связи нет, не всегда есть понимание, что залито в КБ криво. Обновил.
Спасибо.
По округлению комиссий на каждую сделку. У вас сделано без округления this.Commission = this.Lots * (ORDER_COMMISSION);, но как видно из распечаток - в тестере MQ округление идет вверх.
Тестер MQ. Лот=1
1.05606
Тестер MQ. Лот=0,01
1.05606
Если бы округляло правильно, то было бы -0,03, значит округляют вверх чем то вроде
где Points=1.0 / pow(10.0, DigitsCurrency); лучше 1 раз посчитать, чтобы потом не возводить степени тысячи раз. Или из таблички брать 0.1, 0,01 ....
*****************************
Еще посмотрел cвопы:
при лоте=1
1.06878
1.06938
Свопы при лоте=0,01
1.06878
1.06938
Матматически правильно и оба в пользу ДЦ. В вашем тестере так же - через NormalizeDouble .
Еще 2 символа проверил - у обоих математически правильно (например для NZDUSD -0,0148 округляет к -0,01, т.е. в убыток ДЦ, а -0,0175 к -0,02), т.е. свопам в тестере MQ применено NormalizeDouble (). Но это тестер, а как в реальности на реальном счете - надо кому-то проверить. Возможно тут недоработка тестера, если ДЦ все-таки всегда в прибыль себе округляют.
0.64680
0.64603
По округлению комиссий на каждую сделку. У вас сделано через NormalizeDouble(d, dig), судя по справке он округлит математически, но как видно из распечаток округление идет вверх.
Еще 2 символа проверил - у обоих математически правильно (например для NZDUSD -0,0148 округляет к -0,01, т.е. в убыток ДЦ, а -0,0175 к -0,02), т.е. свопам нужно NormalizeDouble (). Но это тестер, а как в реальности на реальном счете - надо кому-то проверить. Возможно тут недоработка тестера, если ДЦ все-таки всегда в прибыль себе округляют.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2023.11.23 19:39
Сам тестирую в режиме по пипсам. Там свопов нет. И быстрее пашет.
В этом режиме еще и без комиссии. Тестер округляет и прибыль. Не округляются цены. Например, POSITION_PRICE_OPEN может быть ненормализованным числом при открытии позиции несколькими сделками.
В реальности комиссия может округляться в обе стороны. Был случай, когда на крипте торговля минимальным лотом вызывала нулевую комиссию. Некоторые из-за этого открывали массированно кучу позиций по мин. лоту.
Virtual совсем ничего не округляет, и так правильно. Report, конечно, показывать всю длину double не может, поэтому комиссию 0.1234 покажет, как 0.123, а не 0.12.
Попробуйте выставить одним OrderSend BuyLimit = Ask, TP = Bid. И увидите различия с тестером. Не эталон он, к сожалению.
ЗЫ Когда говорил такое,
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MQL5 Ордера истории
fxsaber, 2023.11.21 13:41Никто на этом форуме не в состоянии это дописать до рабочего состояния.
имел в виду сложность в подсчете комиссии для каждой закрытой позиции так, чтобы ее сумма совпала с реальностью суммой. Для этого нормализовывать ни в коем случае нельзя.
Да - ваш OnTester был вызван. Буду разбираться, почему в моем советнике он не вызывается.
Разобрался с OnTester() .
1) В вашем последнем примере используется #define VIRTUAL_TESTER в нем мой OnTester() не вызывается, а только ваш. Нашел почему: в конце вашего OnTester() надо вставить OldOnTester2();
Результат
2023.11.26 13:34:03.334 2022.05.30 23:59:30 OnTester virtual
2023.11.26 13:34:03.334 2022.05.30 23:59:30 OnTester main
2) Я в своем коде подключаю виртуальный тестер, как в примере из КБ т.е. без #define VIRTUAL_TESTER и библиотечный OnTester() не запускается и не завершает открытые сделки в конце теста по VIRTUAL_CLOSEALL_BYEND. Видимо надо вызывать оба OnTester() независимо от VIRTUAL_TESTER
Перенес наверх от #ifdef VIRTUAL_TESTER в таком виде:
но не компилируется, т.к. не видит OldOnTester. Я с переименованием функций не знаком, тут наверное у вас лучше получится решить эту задачу.
1) В вашем последнем примере используется #define VIRTUAL_TESTER в нем мой OnTester() не вызывается, а только ваш. Нашел почему: в конце вашего OnTester() надо вставить OldOnTester2();
Этот макрос нужен, чтобы сходу добавить в советник возможность тестирования в виртуалке. Поэтому только свой OnTester без запуска чужого (который может быть и не задан даже).
2) Я в своем коде подключаю виртуальный тестер, как в примере из КБ т.е. без #define VIRTUAL_TESTER и библиотечный OnTester() не запускается и не завершает открытые сделки в конце теста по VIRTUAL_CLOSEALL_BYEND. Видимо надо вызывать оба OnTester() независимо от VIRTUAL_TESTER
Если не используете этот макрос, то вариант с макросом для CloseAll теряет смысл.
В Вашем случае целесообразно
Использовал в этом коде макросы, потому что девственный MQL4-style. Вставил макросы, чтобы сразу запахало без рутины прописывания пунктов выше.
без рутины прописывания пунктов выше.
Лучше рутина, чем когда своя функция вообще не вызывается. Я бы в основной OnTester() вставлял бы вызов виртуального типа VIRTUAL::OnTester (). В общем как с VIRTUAL::NewTick();
Есть предложение по ускорению. Orders.mqh IsChange() строка 80. Если у вас например 90 ордеров, и закрылся один из них, например 5-й, то потом код все ордера выше сместит их копированием 6->5, 7->6 ... 90->89. Работает, но долго.
Можно просто переместить последний на место удаленного 90->5. Вместо 85 копирований, всего 1 (может и несколько, если они все на 1 тике закрылись).
Вот так
Итоговый результат совпадает
Есть смена порядка сделок в истории, для сделок закрывшихся на одном тике
Старая версия
1.07807
1.07805
1.07804
1.07790
Новая версия
1.07807
1.07804
1.07805
1.07790
Для оценки ускорения сделал расчет за неделю:
old
Clear Pass time: 8.456 s.
Report Generation time: 12.100 s.
2023.11.26 17:54:09.333 EURUSD,M5: 537636 ticks, 1725 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.049. Test passed in 0:00:21.745 (including ticks preprocessing 0:00:00.063).
new
Clear Pass time: 7.978 s.
Report Generation time: 12.068 s.
2023.11.26 17:50:08.349 EURUSD,M5: 537636 ticks, 1725 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.046. Test passed in 0:00:21.316 (including ticks preprocessing 0:00:00.078).
Пол секунды разница, ускорение около 6%.
П.С.
Хотя возможно не стоит это применять. Любители сравнивать распечатки (вроде меня) тестера MQ и виртуального будут озадачены не полным совпадением.
Пол секунды разница, ускорение около 6%
Спасибо, проверю предложение.
Я бы в основной OnTester() вставлял бы вызов виртуального типа VIRTUAL::OnTester ().
Нет такой функции. Более того, непонятно, зачем она может быть нужна.
Тестирование в виртуалке - это просто один из бонусов концепции виртуалки. Сценариев использования гораздо больше.