Конкурс закончился. Да здравствует новый конкурс! - страница 3

Mischek:

вот это я не понял, сам в ветке про панельку идею просил, откат предлагал , я время потратил , картинку  нарисовал, от отката отказался

и теперь же на меня поклеп возводит

безобразие 

шоб ты на новый год без ёлки остался, шоб к тебе по пути Дед Мороз заблудился , шоб он тебе одеколон подарил или носки , шоб .....хотя хватит

И тебя добрый человек той же палкой по тому же месту, будешь знать как добрые дела делать, ну в общем с праздником.



 
joo:

Можно сделать рыбок, что бы как в аквариуме плавали себе, пощипывали график в местах образований фракталов, делали бы сальтомортале вокруг фиб... начинили бы истошно маячить туда-сюда при надвигающемся дяде Коле Моржова.... Колышущиеся водоросли в местах выхода новостей.. Надводные лопухи лилий в местах сопротивлений и мирно храпящие камбалы в местах поддержки.

Раз уж пошла такая пьянка...
Игровая панелька, полностью абстрагированная от Форекса. Что-то падает, укладывается, изменяется, тревожно мигает, попискивает и пр. Никаких денег, графиков, чисто ситуационная обстановка. Задача игрока - удержать баланс органами управления.

Как варианты, бродилка с выбором пути (сапер, питон..)..

Мутновато излагаю, конечно, но идея присутствует.  

 
Если уходить от форекса , теряется смысл анимации , бродилку можно открыть как отдельную прогу

Лучше сделать что бы при приближении стрелки мышки к кнопкам бай и селл , кнопки разбегались по экрану.

Тады для открытия ордера придется погоняться за кнопками , загнать их в угол и жамкать.

Можно модельную девочку сбоку расположить и увязать количество одежды с "средства"

много чего можно , главное по моему не уходить от темы торговли
 

Да, наверное не стоит отходить от FX.

Вот ещё креатив - типа игра "аля звездные войны". Нужно события на рынке увязать с поведением кораблей противника. А поведение игрока с торговлей. Если ещё всё это увязать на ГА, то чем дольше игрок учится играть, тем умнее и отчетливее становится поведение кораблей противника. Таким образом на чарте и графиков то нет, а семейная казна увеличивается/тает.


 
А еще лучше сделать в виде 3d аркады, экшена, ну или шутера. ;)

F.O.R.E.X.E.R.

Приходишь значит к бармену (брокеру), узнаешь у него курс, он тебе новости расскажет, анекдоты свежие. В общем это еще и сетевая игра получается, люди там все реальные, можно с ними общаться... ;)

 

Это всё замечательно конечно. Но на шутер или космический симулятор не хватит месяца для разработки - нужно ведь что бы было красиво, а не просто типа текстовых квестов в пору первых настольных компьютеров. Поэтому, скорее всего стоит ограничится рыбками, хороводящих вокруг графика и тетками (в версии для женщин - мужчины стриптизёры), обнажающимися соответственно баланса на счету. :)

И это тоже, по моему, не мало и предстоит гора работы.

 

 
Ага, была когда то мысль сделать торговлю в виде игры и обучать вместо нейросетки ребёнка на лучшие торговые показатели :о)

Лажа это всё, торговать нужно осмыслено, а визуализация должна давать что то больше чем барный график.

На том и стоим.

 
Не понял - это было за здравие или за упокой? Креатив го..., автор му... ?  :)
 
чувствуется что не за здравие...
