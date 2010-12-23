Конкурс закончился. Да здравствует новый конкурс! - страница 2
Rosh, а сколько времени планируется выделить на конкурс? месяц, два?
Можно сделать рыбок, что бы как в аквариуме плавали себе, пощипывали график в местах образований фракталов, делали бы сальтомортале вокруг фиб... начинили бы истошно маячить туда-сюда при надвигающемся дяде Коле Моржова.... Колышущиеся водоросли в местах выхода новостей.. Надводные лопухи лилий в местах сопротивлений и мирно храпящие камбалы в местах поддержки.
Месяца должно хватить. Планируется месяц.
ясно. получается дедлайн примерно 10 февраля.
хм... ну а хотя бы где грани требований?
А неплохо бы ещё конкурс - "Модули торговых сигналов" и призовой фонд разделить на большое число участников. Все будут довольны и библиотека пополнится.
С интуитивно понятным интерфейсом. ;)
Поддерживаю.
Идею хочешь ? В личку
кидай
Do not believe him, the idea is not to say, greedy. And he prikinetsja into a teddy bear and will demand dividends. :о)
вот это я не понял, сам в ветке про панельку идею просил, откат предлагал , я время потратил , картинку нарисовал, от отката отказался
и теперь же на меня поклеп возводит
безобразие
шоб ты на новый год без ёлки остался, шоб к тебе по пути Дед Мороз заблудился , шоб он тебе одеколон подарил или носки , шоб .....хотя хватит
Кстати о новом годе , дорогие форумчане , соблюдайте технику безопасности , не покупайте китайские гирлянды
зайца жалко (