sergeev:

Rosh, а сколько времени планируется выделить на конкурс?   месяц, два?

Месяца должно хватить. Планируется месяц.
 

Можно сделать рыбок, что бы как в аквариуме плавали себе, пощипывали график в местах образований фракталов, делали бы сальтомортале вокруг фиб... начинили бы истошно маячить туда-сюда при надвигающемся дяде Коле Моржова.... Колышущиеся водоросли в местах выхода новостей.. Надводные лопухи лилий в местах сопротивлений и мирно храпящие камбалы в местах поддержки.

 
joo:

ну вот. пошла фантазия работать. :)
 
Rosh:
ясно. получается дедлайн примерно 10 февраля.

 
хм... ну а хотя бы где грани требований? 


Идею хочешь ? В личку
 
Buter:
А неплохо бы ещё конкурс - "Модули торговых сигналов" и призовой фонд разделить на большое число участников. Все будут довольны и библиотека пополнится.

 С интуитивно понятным интерфейсом. ;)

Поддерживаю.

Интуитивно понятный интерфейс 

 
Mischek:
кидай
 
sergeev:
Do not believe him, the idea is not to say, greedy. And he prikinetsja into a teddy bear and will demand dividends. :о)
 
Urain:
вот это я не понял, сам в ветке про панельку идею просил, откат предлагал , я время потратил , картинку  нарисовал, от отката отказался

и теперь же на меня поклеп возводит

безобразие 

шоб ты на новый год без ёлки остался, шоб к тебе по пути Дед Мороз заблудился , шоб он тебе одеколон подарил или носки , шоб .....хотя хватит

 

Кстати о новом годе , дорогие форумчане , соблюдайте технику безопасности , не покупайте китайские гирлянды 

   

 

зайца жалко ( 

