Как вы относитесь к следующему утверждению: "этому миру не нужна польза от трейдеров"? - страница 2
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А мне непонятна постановка вопроса.
Что значит "миру не нужна польза" ???
Миру нужна польза от всего. От трейдеров польза в том, что они способствуют ускоренному перетеканию ресурсов туда, где ресурсы больше нужны.
Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.
Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.
Согласен, особенно те, у кого депозит ~$100
То есть, настоящий бунтарь торгует в плюс (или развивает реальный сектор). Верно?
Собственный сектор он развивает.
Какая миру пользу от трейдера? От трейдера польза только самому себе, и то не у всех и не всегда.
Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.
Это было в начале прошлого века. Когда на Чикагскую биржу приходило 10 покупателей говядины или свинины и 1000 ее продавцов, что вынуждены были торчать там целый день и терять полезное для свиноводства время чтобы хоть что-то продать. Вот тогда появились со стороны (не имеющие отношения к свиноводству) хорошие дяди, что на свой риск и на свои деньги оптом у всех покупали мясо и торчали в биржевой яме целый день, впаривая ее со своей накруткой покупателям и обеспечивая ликвидность.
Сейчас, когда котировки, по существу, генерируют компы, трейдеры (тем более, на форексе) никакой ликвидности не обеспечивают, а сами выступают в качестве дойных коров.
Это было в начале прошлого века. Когда на Чикагскую биржу приходило 10 покупателей говядины или свинины и 1000 ее продавцов, что вынуждены были торчать там целый день и терять полезное для свиноводства время чтобы хоть что-то продать. Вот тогда появились со стороны (не имеющие отношения к свиноводству) хорошие дяди, что на свой риск и на свои деньги оптом у всех покупали мясо и торчали в биржевой яме целый день, впаривая ее со своей накруткой покупателям и обеспечивая ликвидность.
Сейчас, когда котировки, по существу, генерируют компы, трейдеры (тем более, на форексе) никакой ликвидности не обеспечивают, а сами выступают в качестве дойных коров.
А разве "дойные коровы" не вносят свою лепту в увеличение ликвидности?
Трейдер - это бесполезное существо, он ничего не производит, он никому не служит, никого не обслуживает и не участвует в общественной жизни.
Может польза как раз в том и есть, чтобы ничего не делать, не нагружать дополнительно экосистему. А может польза в том, что трейдеры изучают денежные рынки и позволяют лучше понять механизмы ценообразования, которые в дальнейшем будут нужны для построения более эффективной экономической системы.
Если трейдер "сливной", то это паразит, а вот если прибыльный, то вносит вклад в развитие экономики хотя-бы на местном уровне.
Слил бабки, значит со страны ушла некоторая сумма в офшоры, а вот если заработал, то наоборот - ввёл в страну деньги, и потратил их на покупку тех-же макарон, кому-то сделал прибыль, кто-то заплатит налоги.