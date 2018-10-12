Как вы относитесь к следующему утверждению: "этому миру не нужна польза от трейдеров"? - страница 2

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Georgiy Merts:

А мне непонятна постановка вопроса.

Что значит "миру не нужна польза" ???

Миру нужна польза от всего.  От трейдеров польза в том, что они способствуют ускоренному перетеканию ресурсов туда, где ресурсы больше нужны.

Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.

 
Vadim Zotov:

Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.

Согласен, особенно те, у кого депозит ~$100 

 
Yevhenii Levchenko:
То есть, настоящий бунтарь торгует в плюс (или развивает реальный сектор). Верно?

Собственный сектор он развивает.

 
Dmitry Fedoseev:
Какая миру пользу от трейдера? От трейдера польза только самому себе, и то не у всех и не всегда. 
Более того, от трейдеров, в основном, польза только поставщикам торговых услуг (ДЦ, банкам-брокерам и т.д.). 
 
Vadim Zotov:

Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.

Это было в начале прошлого века. Когда на Чикагскую биржу приходило  10 покупателей говядины или свинины и 1000 ее продавцов, что вынуждены были торчать там целый день и терять полезное для свиноводства время  чтобы хоть что-то продать. Вот тогда появились со стороны (не имеющие отношения к свиноводству) хорошие дяди, что на свой риск и на свои деньги  оптом у всех покупали мясо и торчали в биржевой яме целый день, впаривая  ее со своей накруткой покупателям и обеспечивая  ликвидность.     

Сейчас, когда котировки, по существу, генерируют компы, трейдеры (тем более, на форексе) никакой ликвидности не обеспечивают, а сами выступают в качестве  дойных коров.

 
Пользы много. Перераспределение средств. Трейдер достает деньги с рынка и тратит в своем городе. Или наоборот) сливает деньги. Ну и вреда меньше, чем от майнеров точно. Хотя тоже непонятны критерии пользы, как определить от чего польза, а от чего нет?
[Удален]  
Трейдер - это бесполезное существо, он ничего не производит, он никому не служит, никого не обслуживает и не участвует в общественной жизни.

Но, это относится к трейдерам, которые полностью себя посвятили торговле. Чаще всего они имеют основную работу и полезны обществу.


 
Aleksey Ivanov:

Это было в начале прошлого века. Когда на Чикагскую биржу приходило  10 покупателей говядины или свинины и 1000 ее продавцов, что вынуждены были торчать там целый день и терять полезное для свиноводства время  чтобы хоть что-то продать. Вот тогда появились со стороны (не имеющие отношения к свиноводству) хорошие дяди, что на свой риск и на свои деньги  оптом у всех покупали мясо и торчали в биржевой яме целый день, впаривая  ее со своей накруткой покупателям и обеспечивая  ликвидность.     

Сейчас, когда котировки, по существу, генерируют компы, трейдеры (тем более, на форексе) никакой ликвидности не обеспечивают, а сами выступают в качестве  дойных коров.

А разве "дойные коровы" не вносят свою лепту в увеличение ликвидности?

 
Justice for All:
Трейдер - это бесполезное существо, он ничего не производит, он никому не служит, никого не обслуживает и не участвует в общественной жизни.

Но, это относится к трейдерам, которые полностью себя посвятили торговле. Чаще всего они имеют основную работу и полезны обществу.


Может польза как раз в том и есть, чтобы ничего не делать, не нагружать дополнительно экосистему. А может польза в том, что трейдеры изучают денежные рынки и позволяют лучше понять механизмы ценообразования, которые в дальнейшем будут нужны для построения более эффективной экономической системы.

 

Если трейдер "сливной", то это паразит, а вот если прибыльный, то вносит вклад в развитие экономики хотя-бы на местном уровне.

Слил бабки, значит со страны ушла некоторая сумма в офшоры, а вот если заработал, то наоборот - ввёл в страну деньги, и потратил их на покупку тех-же макарон, кому-то сделал прибыль, кто-то заплатит налоги. 

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