Как вы относитесь к следующему утверждению: "этому миру не нужна польза от трейдеров"? - страница 3

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Vadim Zotov:

А разве "дойные коровы" не вносят свою лепту в увеличение ликвидности?

Ну да. На них - родимых - все и держится. Но тут доят всех и трейдеров и нетрейдеров.  
 
Yevhenii Levchenko:
  • Полностью согласен
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  • Не согласен
  • Категорически не согласен
  • Кто здесь?
от трейдеров нет никакой пользы
Yevhenii Levchenko:

А как же польза финансовому сектору? Ведь если верить, что бОльшая часть трейдеров теряет, то убыточный трейдер - "друг" финансистов.

То есть, поскольку мир сейчас под контролем финансистов, то среднестатистический трейдер (а он убыточный) тем самым приносит ему (миру финансистов) пользу...

Кроме того, трейдер может работать в других секторах, не связанных (напрямую либо вообще) с финансовым.

мир финансистов


Vitaly Muzichenko:

Если трейдер "сливной", то это паразит, а вот если прибыльный, то вносит вклад в развитие экономики хотя-бы на местном уровне.

Слил бабки, значит со страны ушла некоторая сумма в офшоры, а вот если заработал, то наоборот - ввёл в страну деньги, и потратил их на покупку тех-же макарон, кому-то сделал прибыль, кто-то заплатит налоги. 

здесь спрашивается "миру", а не своей стране.
Vadim Zotov:

Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.

ликвидность обеспечивают поставщики ликвидности (маркетмейкеры).
вот смотрите, есть в вашем городе коммерческие банки и их клиенты.

кто кого обеспечивает ликвидностью?
 
Vadim Zotov:

Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.

Да, собственно вот оно экзистенциальное предназначение трейдера))

 
Yevhenii Levchenko:
    Как вы относитесь к следующему утверждению: "этому миру не нужна польза от трейдеров"?

    Почему не нужна? если бы они пошли все дороги отремонтировали - было бы хорошо.

     
    RRR5:

    Почему не нужна? если бы они пошли все дороги отремонтировали - было бы хорошо.

    Точно, и за свой счёт)

     
    Как узнать сколько много народу посещает форум, смотрит ветку? Думаю народу тут сидит много. Почему так мало голосует...?

     Треть трейдеров как-то несерьезно голосует. Это как понимать? Не учавствую, но интересно? Типа узнать на всякий случай , что думает народ? Конформисты? Или это голосование по приколу?
     
    Yevhenii Levchenko:
    Как узнать сколько много народу посещает форум, смотрит ветку? Думаю народу тут сидит много. Почему так мало голосует...?

     Треть трейдеров как-то несерьезно голосует. Это как понимать? Не учавствую, но интересно? Типа узнать на всякий случай , что думает народ? Конформисты? Или это голосование по приколу?

    Это форум прогеров, и здесь мало трейдеров, можно сказать что их здесь почти нет.

     
    Vitaly Muzichenko:

    Это форум прогеров, и здесь мало трейдеров, можно сказать что их здесь почти нет.

    Действительно их тут немного, да и те что есть - обычно с приставкой алго...

    :-)

     
    Natalja Romancheva:

    Действительно их тут немного, да и те что есть - обычно с приставкой алго...

    :-)

    Скорее всего, с приставкой "начинающий программист". Трейдера на других спец-ресурсах, обсуждают торговлю, и делятся мыслями.

     
    Vitaly Muzichenko:

    Это форум прогеров, и здесь мало трейдеров, можно сказать что их здесь почти нет.

    От трейдеров лишь тогда польза, когда они покупают наши советники и индикаторы. :)

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