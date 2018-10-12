Как вы относитесь к следующему утверждению: "этому миру не нужна польза от трейдеров"? - страница 3
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А разве "дойные коровы" не вносят свою лепту в увеличение ликвидности?
А как же польза финансовому сектору? Ведь если верить, что бОльшая часть трейдеров теряет, то убыточный трейдер - "друг" финансистов.
То есть, поскольку мир сейчас под контролем финансистов, то среднестатистический трейдер (а он убыточный) тем самым приносит ему (миру финансистов) пользу...
Кроме того, трейдер может работать в других секторах, не связанных (напрямую либо вообще) с финансовым.
Если трейдер "сливной", то это паразит, а вот если прибыльный, то вносит вклад в развитие экономики хотя-бы на местном уровне.
Слил бабки, значит со страны ушла некоторая сумма в офшоры, а вот если заработал, то наоборот - ввёл в страну деньги, и потратил их на покупку тех-же макарон, кому-то сделал прибыль, кто-то заплатит налоги.
Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.
вот смотрите, есть в вашем городе коммерческие банки и их клиенты.
кто кого обеспечивает ликвидностью?
Немного уточню: трейдеры обеспечивают ликвидность на рынках.
Да, собственно вот оно экзистенциальное предназначение трейдера))
Почему не нужна? если бы они пошли все дороги отремонтировали - было бы хорошо.
Почему не нужна? если бы они пошли все дороги отремонтировали - было бы хорошо.
Точно, и за свой счёт)
Как узнать сколько много народу посещает форум, смотрит ветку? Думаю народу тут сидит много. Почему так мало голосует...?
Это форум прогеров, и здесь мало трейдеров, можно сказать что их здесь почти нет.
Это форум прогеров, и здесь мало трейдеров, можно сказать что их здесь почти нет.
Действительно их тут немного, да и те что есть - обычно с приставкой алго...
:-)
Действительно их тут немного, да и те что есть - обычно с приставкой алго...
:-)
Скорее всего, с приставкой "начинающий программист". Трейдера на других спец-ресурсах, обсуждают торговлю, и делятся мыслями.
Это форум прогеров, и здесь мало трейдеров, можно сказать что их здесь почти нет.
От трейдеров лишь тогда польза, когда они покупают наши советники и индикаторы. :)