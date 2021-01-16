Советники: AutoFiboBuilder - страница 2
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Самые качественные дивергенции, по индикатору OsMA
Советник в принципе несложно переделать под дивергенцию на OsMA, нужно просто везде где встречается MACD заменить на OsMA
руками не уследишь за 20 - 30 графиками одновременно, а советник сможет. Нужно поставить советник и посмотреть как он работает. Основная идея советника в том, чтобы не упустить ценные сигналы на больших таймфреймах. Отслеживать вручную постоянно много графиков не получится, а большинство роботов зависят от оптимизации, от настроек и поэтому не могут устанавливаться на любую валюту, на любой таймфрейм. А этот советник как раз можно установить на любую валюту на любой таймфрейм и он сам не вмешивается в торговлю, поэтому им можно спокойно пользоваться
20-30 графиков? А ничего что все они по разному ходят? И ваши фибо тут не помогут.
8 инструментов на 2-х терминалах, по 4 на каждом. Это максимум что можно осилить. И ни какая сова не поможет даже с ними.
И вы так и не ответили на вопрос, о чем вообще речь? Фибо мне оч интересно, а у вас оно о чем? Пока одни декларации.
20-30 графиков? А ничего что все они по разному ходят? И ваши фибо тут не помогут.
8 инструментов на 2-х терминалах, по 4 на каждом. Это максимум что можно осилить. И ни какая сова не поможет даже с ними.
И вы так и не ответили на вопрос, о чем вообще речь? Фибо мне оч интересно, а у вас оно о чем? Пока одни декларации.
на каждом графике есть ценные сигналы однако они бывают достаточно редко, причем чтобы вовремя увидеть, поймать этот сигнал, нужно постоянно за графиком следить
чтобы сигналы находить чаще, нужно следить не за одним а за несколькими графиками, что уже труднее времени не хватает
советник конечно анализирует не так хоршо как человек, однако он сможет анализировать сразу много графиков например 15 инструментов по 3 окна на каждый
итого 45 графиков, если найдет сигнал он выдает сообщение на экран что найдено и на каком инструменте, на практике это работает достаточно эффективно
особенно, если добавить в советник дополнительные сигналы
трейдеру после этого нужно открыть указанный советником график и убедиться, что сигнал найден верно, затем проверить есть ли подтверждение сигнала
и уже после этого думать открывать сделку, или не открывать
на практике часто бывает, что из за отсутствия времени не замечаешь даже самые хорошие сигналы на дневных и недельных графиках, просто потому что "не было времени"
туда посмотреть. Советник может постоянно их отслеживать и если уж найден хороший сигнал по которому трейдер гарантированно сам бы открыл сделку если бы его увидел
то советник выдает сообщение, вот основная идея
Например по инструменту GBP/USD 19 апреля была медвежья дивергенция на индикаторе МАСД на дневном графике. Советник обнаружил бы его если бы он был включен в этот день. И можно было бы на этом взять больше 1000 пунктов. Совершенно спокойно.
А многие вместо этого сидят за графиками М5 и М15 и этого сигнала просто не заметили.
Например по инструменту GBP/USD 19 апреля была медвежья дивергенция на индикаторе МАСД на дневном графике. Советник обнаружил бы его если бы он был включен в этот день. И можно было бы на этом взять больше 1000 пунктов. Совершенно спокойно.
А многие вместо этого сидят за графиками М5 и М15 и этого сигнала просто не заметили.
Где на фунте дивергенция? Там где стрелочка что ли?
Тот отскок по моему только ленивый не продавал.
Где на фунте дивергенция? Там где стрелочка что ли?
Тот отскок по моему только ленивый не продавал.
по фунту - да, его многие смотрят, а если то же самое будет на другой валюте, куда человек почти никогда не заходит посмотреть ?
хорошие сигналы много где можно найти, только вот человек не успеет много графиков просмотретьпоэтому точно такой же сигнал но на другой валюте можно запросто пропустить если не поможет советник
Например вот недавно 11 сентября по валюте CAD/JPY был сигнал на покупку качественный. Пробой 4х скользящих средних + пробой 5 последних вершин баров + отскок от фибо уровня на дневном графике.
Советник его смог бы обнаружить и сообщил бы об этом. А многие трейдеры туда даже не заглянули
На мой взгляд, наилучшие сигналы бывают, когда происходит совпадение нескольких факторов и таймфрейм должен быть не маленький
не меньше Н1. Вот пример совпадения трех факторов - бычья дивергенция на индикаторе МАКД, японская свеча "бычий молот" и отскок от уровня
фибо сетки 61.8, кроме того здесь большая бычья свеча пробивает сразу несколько соседних максимумов. Такое бывает редко, но если мониторить много графиков, то периодически можно находить подобные сигналы
Это было недавно, 2 октября 2018 в 7 часов МСК, валютная пара EUR/AUD период Н1
Человек физически не может мониторить много графиков каждый час а робот с этим справится. Он бы заметил сигнал и сообщил бы об этом
В народе почему-то заведено по дивергенции входить в рынок, но на самом деле, по дивергенции нужно с рынка выходить, она для это подходит куда более лучше, чем для входа.