Мифы о сверхприбыльных советниках или мухи в голове - страница 8

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Sprut112:
Опубликую 11 октября, сейчас сижу на бане. Да и ладно, статистика наберется заодно. Повторюсь наверно, но все советники на индикаторах, да и сами индикаторы- мусор абсолютный. Не там ищете господа. Не тратьте денежки зря .
На золотой лихорадке зарабатывают продавцы инвентаря, а не золотодобытчики.

Чтобы копать злато нужна лопата, без неё совсем никак. В жестяной лавке вам с удовольствием её продадут, но только не скажут где конкретно надо копать. Максимум - продавец скажет что если золотая жила есть, то его лопатой грести быстрее и удобнее.

Постоянно прибывающие из всяких краёв старатели, перекопали почти всё, территория вокруг лавки похожа на поле боевых действий после удара тяжёлой артиллерии.

Наверное лопаты не той системы ? в этом сходятся 99% бедолаг

 
Georgiy Merts:

Что-то сигнала не видно... И, помнится, запускал сразу на двух десятках пар, и говорил, что у тебя очень круто идет прибыль... Почти все было в прибыли... Как там дела ?

Там все плохо, спуск крупными ступеньками) найди его номер счёта и мониторинг на инсте

 
И ведь не поспоришь.... Миф он и есть миф... Что тут скажешь.... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
И ведь не поспоришь.... Миф он и есть миф... Что тут скажешь.... :-)

Да, Вы правы!  Но есть некоторые непонятки...

1. Что значит "сверхприбыльный" советник?

2. Почему вопрос поставлен о "свехприбыли"?   Ведь для любого Трейдера достаточно просто прибыли, но стабильной - из месяца в месяц... и не обязательно очень большой...


P.S. Вообще то , понятие "сверхприбыли" - сильно растяжимое и субъективное... И каждый Трейдер имеет свое представление об этом понятии...

 
Serqey Nikitin:

Да, Вы правы!  Но есть некоторые непонятки...

1. Что значит "сверхприбыльный" советник?

2. Почему вопрос поставлен о "свехприбыли"?   Ведь для любого Трейдера достаточно просто прибыли, но стабильной - из месяца в месяц... и не обязательно очень большой...


P.S. Вообще то , понятие "сверхприбыли" - сильно растяжимое и субъективное... И каждый Трейдер имеет свое представление об этом понятии...

Сергей ты пробовал не вопросы задавать , а ответы иногда хоть давать?

вопросов у меня к твоим продуктам были уже, ответ был - примерно "ты дурак и т.д."

можно по твоему безубыточному я задам вопросы? На которые ты ответишь тут. (в т.ч. по твоему обучению и договору со стат. к ней)

 
Fast528:

Сергей ты пробовал не вопросы задавать , а ответы иногда хоть давать?

вопросов у меня к твоим продуктам были уже, ответ был - примерно "ты дурак и т.д."

можно по твоему безубыточному я задам вопросы? На которые ты ответишь тут. (в т.ч. по твоему обучению и договору со стат. к ней)

Обязательно выяснять личные отношения именно в ЭТОЙ теме?   Так сильно неймется?... 

Можешь задать вопросы в личке.

 
Serqey Nikitin:
Обязательно выяснять личные отношения именно в ЭТОЙ теме?   Так сильно неймется?...

какая тебе разница где гнобить и принижать клиентов? 

ps  я не клиент.

 
Fast528:

какая тебе разница где гнобить и принижать? 

Действительно - дурак!
 
Serqey Nikitin:

Обязательно выяснять личные отношения именно в ЭТОЙ теме?   Так сильно неймется?... 

Можешь задать вопросы в личке.

и думать забудь.

отвечать тут будешь по поводу рисовальщиков своих по 5 баров? или добавишь описание - систем пытается вам дорогим покупателям показаться лучше и поэтому перерисовывает минимум 5 баров


еще есть вопросы по договору твоему и по отчету


ps. сразу скажу, я не покупал. этот участник оскорблял и принижал в долгой переписке тут. Администрация никак его не наказала, кнопка Жалоба не работает.


Конец отчета.

 
Fast528:

...

отвечать тут будешь по поводу рисовальщиков своих по 5 баров? или добавишь описание - систем пытается вам дорогим покупателям показаться лучше и поэтому перерисовывает минимум 5 баров


...

Да, если индикатор не перерисовывает, то такой красивой картинки как у него уже не получается.


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