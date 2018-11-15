Мифы о сверхприбыльных советниках или мухи в голове - страница 8
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Опубликую 11 октября, сейчас сижу на бане. Да и ладно, статистика наберется заодно. Повторюсь наверно, но все советники на индикаторах, да и сами индикаторы- мусор абсолютный. Не там ищете господа. Не тратьте денежки зря .
На золотой лихорадке зарабатывают продавцы инвентаря, а не золотодобытчики.
Чтобы копать злато нужна лопата, без неё совсем никак. В жестяной лавке вам с удовольствием её продадут, но только не скажут где конкретно надо копать. Максимум - продавец скажет что если золотая жила есть, то его лопатой грести быстрее и удобнее.
Постоянно прибывающие из всяких краёв старатели, перекопали почти всё, территория вокруг лавки похожа на поле боевых действий после удара тяжёлой артиллерии.
Наверное лопаты не той системы ? в этом сходятся 99% бедолаг
Что-то сигнала не видно... И, помнится, запускал сразу на двух десятках пар, и говорил, что у тебя очень круто идет прибыль... Почти все было в прибыли... Как там дела ?
Там все плохо, спуск крупными ступеньками) найди его номер счёта и мониторинг на инсте
И ведь не поспоришь.... Миф он и есть миф... Что тут скажешь.... :-)
Да, Вы правы! Но есть некоторые непонятки...
1. Что значит "сверхприбыльный" советник?
2. Почему вопрос поставлен о "свехприбыли"? Ведь для любого Трейдера достаточно просто прибыли, но стабильной - из месяца в месяц... и не обязательно очень большой...
P.S. Вообще то , понятие "сверхприбыли" - сильно растяжимое и субъективное... И каждый Трейдер имеет свое представление об этом понятии...
Да, Вы правы! Но есть некоторые непонятки...
1. Что значит "сверхприбыльный" советник?
2. Почему вопрос поставлен о "свехприбыли"? Ведь для любого Трейдера достаточно просто прибыли, но стабильной - из месяца в месяц... и не обязательно очень большой...
P.S. Вообще то , понятие "сверхприбыли" - сильно растяжимое и субъективное... И каждый Трейдер имеет свое представление об этом понятии...
Сергей ты пробовал не вопросы задавать , а ответы иногда хоть давать?
вопросов у меня к твоим продуктам были уже, ответ был - примерно "ты дурак и т.д."
можно по твоему безубыточному я задам вопросы? На которые ты ответишь тут. (в т.ч. по твоему обучению и договору со стат. к ней)
Сергей ты пробовал не вопросы задавать , а ответы иногда хоть давать?
вопросов у меня к твоим продуктам были уже, ответ был - примерно "ты дурак и т.д."
можно по твоему безубыточному я задам вопросы? На которые ты ответишь тут. (в т.ч. по твоему обучению и договору со стат. к ней)
Обязательно выяснять личные отношения именно в ЭТОЙ теме? Так сильно неймется?...
Можешь задать вопросы в личке.
Обязательно выяснять личные отношения именно в ЭТОЙ теме? Так сильно неймется?...
какая тебе разница где гнобить и принижать клиентов?
ps я не клиент.
какая тебе разница где гнобить и принижать?
Обязательно выяснять личные отношения именно в ЭТОЙ теме? Так сильно неймется?...
Можешь задать вопросы в личке.
и думать забудь.
отвечать тут будешь по поводу рисовальщиков своих по 5 баров? или добавишь описание - систем пытается вам дорогим покупателям показаться лучше и поэтому перерисовывает минимум 5 баров
еще есть вопросы по договору твоему и по отчету
ps. сразу скажу, я не покупал. этот участник оскорблял и принижал в долгой переписке тут. Администрация никак его не наказала, кнопка Жалоба не работает.
Конец отчета.
...
отвечать тут будешь по поводу рисовальщиков своих по 5 баров? или добавишь описание - систем пытается вам дорогим покупателям показаться лучше и поэтому перерисовывает минимум 5 баров
...
Да, если индикатор не перерисовывает, то такой красивой картинки как у него уже не получается.