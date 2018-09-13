Почему некоторые сигналы не выкидывают из рейтинга, у которых больше 50% в месяц? - страница 2

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Justice for All:
А из опыта наблюдений, как выше описал
Проценты прироста - где смотрите эти значения?
[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:
Проценты прироста - где смотрите эти значения?
Ничего сверхьестественного, вкладка "Статистика", строка "прирост в месяц".

Как только там становится 50%, одни сигналы выкидываются, а другие нет. Любопытно, почему есть счастливчики и как к ним попасть) 

просто я хочу создать сигнал с приростом выше 50
 
Justice for All:
Ничего сверхьестественного, вкладка "Статистика", строка "прирост в месяц".

Как только там становится 50%, одни сигналы выкидываются, а другие нет. Любопытно, почему есть счастливчики и как к ним попасть) 

просто я хочу создать сигнал с приростом выше 50

Тогда правильно, некоторые просто смотрят под кривую прироста, где по месяцам прирост.

Недавно еще заметил, что показатель из раздела статистики, т.е. прирост за последние 30 дней, можно также увидеть во всплывающем сообщении, если на странице списка сигналов навести на цифру с общим приростом.


Видимо, у них после 50% какой-то прогрессивный коэффициент начинает действовать. И чем больше за 50% тем дальше откидывает. Т.е. в районе 60% нужно откинуть на 20 позиций, а в районе 70% нужно откинуть не на 40, а на 100 позиций и т.д.. Ну и плюс это все в удельных единицах вместе с остальными показателями складывается, поэтому конкретный расчет по этому показателю мы вряд ли сможем вычислить. Вот тут описывал, у меня такая ситуация была, когда достигал 95% прироста в месяц.

 
Justice for All:
просто я хочу создать сигнал с приростом выше 50

Зачем вам сигналы, с такой-то прибыльностью? Вы же наверняка миллионер

[Удален]  
Marsel:

Зачем вам сигналы, с такой-то прибыльностью? Вы же наверняка миллионер

Просто другим можно, а мне нет? :) 
Нехорошо, дискриминация)

Сигналисты ведь борятся за подписчиков, а подписчики (их большинство), как видно из опыта, смотрят на сигналы с доходностью до 100 и выше.

А по поводу миллионера: я начинающий, есть грааль, но нет капитала. А разгонять копейки под 50-100 % утомительно долго. Вот и хочу открыть сигнал с высокой доходностью. Но, не хочу ввлететь из рейтинга.
 
Justice for All:
Просто другим можно, а мне нет? :) 
Нехорошо, дискриминация)

Сигналисты ведь борятся за подписчиков, а подписчики (их большинство), как видно из опыта, смотрят на сигналы с доходностью до 100 и выше.

А по поводу миллионера: я начинающий, есть грааль, но нет капитала. А разгонять копейки под 50-100 % утомительно долго. Вот и хочу открыть сигнал с высокой доходностью. Но, не хочу ввлететь из рейтинга.
Сделайте 3-4 месяца доходность более 50%, а потом несколько месяцев снижайте до 50%, чтобы подтянуться в рейтинге. Не переживайте, за полгода такой статистики подписчики обязательно будут.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Сделайте 3-4 месяца доходность более 50%, а потом несколько месяцев снижайте до 50%, чтобы подтянуться в рейтинге. Не переживайте, за полгода такой статистики подписчики обязательно будут.

Со 100 баксов за год сумма достойная, и это с учётом всего лишь) 50% в месяц

#НачалоПрибыльДовложениеКонец
1100.0050.000.00150.00
2150.0075.000.00225.00
3225.00112.500.00337.50
4337.50168.750.00506.25
5506.25253.130.00759.38
6759.38379.690.001 139.07
71 139.07569.540.001 708.61
81 708.61854.310.002 562.92
92 562.921 281.460.003 844.38
103 844.381 922.190.005 766.57
115 766.572 883.290.008 649.86
128 649.864 324.930.0012 974.79
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Со 100 баксов за год сумма достойная, и это с учётом всего лишь) 50% в месяц

#НачалоПрибыльДовложениеКонец
1100.0050.000.00150.00
2150.0075.000.00225.00
3225.00112.500.00337.50
4337.50168.750.00506.25
5506.25253.130.00759.38
6759.38379.690.001 139.07
71 139.07569.540.001 708.61
81 708.61854.310.002 562.92
92 562.921 281.460.003 844.38
103 844.381 922.190.005 766.57
115 766.572 883.290.008 649.86
128 649.864 324.930.0012 974.79
Я просто боюсь, что брокер не выплатит. А здесь, говорят, платят (деньги подписчиков, в том в смысле, что много денег подписчиков выплатят без проблем)
[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:
Сделайте 3-4 месяца доходность более 50%, а потом несколько месяцев снижайте до 50%, чтобы подтянуться в рейтинге. Не переживайте, за полгода такой статистики подписчики обязательно будут.
Спасибо, вариант
 
Ещё интересный вопрос с обнулением доходности. Т.е. как только месячная доходность достигает 300% + , то этот месяц на странице сигнала перестают учитываться в общей статистике сигнала.... И вот, вроде ещё до конца месяца далеко, а доходность почти на грани.... Перестать торговать можно до начала следующего месяца, если нет подписчиков, а если есть? Люди деньги заплатили не за " Технический перерыв")))
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