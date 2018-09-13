Почему некоторые сигналы не выкидывают из рейтинга, у которых больше 50% в месяц? - страница 2
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А из опыта наблюдений, как выше описал
Проценты прироста - где смотрите эти значения?
Ничего сверхьестественного, вкладка "Статистика", строка "прирост в месяц".
Тогда правильно, некоторые просто смотрят под кривую прироста, где по месяцам прирост.
Недавно еще заметил, что показатель из раздела статистики, т.е. прирост за последние 30 дней, можно также увидеть во всплывающем сообщении, если на странице списка сигналов навести на цифру с общим приростом.
Видимо, у них после 50% какой-то прогрессивный коэффициент начинает действовать. И чем больше за 50% тем дальше откидывает. Т.е. в районе 60% нужно откинуть на 20 позиций, а в районе 70% нужно откинуть не на 40, а на 100 позиций и т.д.. Ну и плюс это все в удельных единицах вместе с остальными показателями складывается, поэтому конкретный расчет по этому показателю мы вряд ли сможем вычислить. Вот тут описывал, у меня такая ситуация была, когда достигал 95% прироста в месяц.
Зачем вам сигналы, с такой-то прибыльностью? Вы же наверняка миллионер
Зачем вам сигналы, с такой-то прибыльностью? Вы же наверняка миллионер
Просто другим можно, а мне нет? :)
Сделайте 3-4 месяца доходность более 50%, а потом несколько месяцев снижайте до 50%, чтобы подтянуться в рейтинге. Не переживайте, за полгода такой статистики подписчики обязательно будут.
Со 100 баксов за год сумма достойная, и это с учётом всего лишь) 50% в месяц
Со 100 баксов за год сумма достойная, и это с учётом всего лишь) 50% в месяц
Сделайте 3-4 месяца доходность более 50%, а потом несколько месяцев снижайте до 50%, чтобы подтянуться в рейтинге. Не переживайте, за полгода такой статистики подписчики обязательно будут.