Сервисдеск: обновление графика собственного символа

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Здравствуйте! После обращения в сервисдеск направили сюда, спрашивать такие вопросы через форум.

Я создал собственный символ в МТ5. 

Подключаюсь к биржа Fcoin, получаю с нее данные котировок. Далее записываю полученные данные через функцию CustomRatesUpdate и принудительно обновляю данные. 

Данные записываются, но график не рефрешится. То есть у символа уже появились новые данные для текущего бара, а на графике отображаются старая история (без нового бара).

Если подвигать график или вручную нажать кнопку "обновить" на графике - то новые бары показывыаются.
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Как автоматически обновлять график, когда на нем уже появились новые исторические данные? Спасибо!

 
Roman Starinskij:

Здравствуйте! После обращения в сервисдеск направили сюда, спрашивать такие вопросы через форум.

Я создал собственный символ в МТ5. https://c2n.me/3WyRtUd
Подключаюсь к биржа Fcoin, получаю с нее данные котировок. Далее записываю полученные данные через функцию CustomRatesUpdate и принудительно обновляю данные. https://c2n.me/3WyRCjG
Данные записываются, но график не рефрешится. То есть у символа уже появились новые данные для текущего бара, а на графике отображаются старая история (без нового бара).

Если подвигать график или вручную нажать кнопку "обновить" на графике - то новые бары показывыаются.
Старые: https://c2n.me/3WyRF39 новые: https://c2n.me/3WyRG2y

Как автоматически обновлять график, когда на нем уже появились новые исторические данные? Спасибо!

Попробуйте нормально изображения вставить при помощи встроенных для этого возможностей редактора, а не отправлять людей на сторонние сервисы.


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Artyom Trishkin:

Попробуйте нормально изображения вставить при помощи встроенных для этого возможностей редактора, а не отправлять людей на сторонние сервисы.


Готово.

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Поддержка (сервисдеск), дайте, пожалуйста, ответ. Это баг либо нужно обновлять график по-другому?
 
Roman Starinskij:
Поддержка (сервисдеск), дайте, пожалуйста, ответ. Это баг либо нужно обновлять график по-другому?

Используйте ChartSetSymbolPeriod

Статья Как написать для Маркета индикатор любых нестандартных графиков

 
Для обновления графиков кастом символов по приходу новых данных следует использовать CustomTicksAdd.
 

У меня всё перерисовывает .

ChartRedraw где вызывается ?

У меня по таймеру .

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Rashid Umarov:

Используйте ChartSetSymbolPeriod

Статья Как написать для Маркета индикатор любых нестандартных графиков

Благодарю! Попробую сейчас использовать.

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Vladimir Ananich:

У меня всё перерисовывает .

ChartRedraw где вызывается ?

У меня по таймеру .

По второму скрину выше видно, в функции, которая и записывает значения для баров.

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Stanislav Korotky:
Для обновления графиков кастом символов по приходу новых данных следует использовать CustomTicksAdd.

Если мне нужно добавлять новые данные на график, которые я получаю с другой биржи, какую функцию для этого мне стоит использовать: CustomRatesUpdate или ChartSetSymbolPeriod ?

 
customratesupdate Возвращаемое значение

Количество обновленных баров либо -1 в случае ошибки. Ты бы это значение в Print вывел и видел бы в какой момент добавляются бары или они вообще не добавляются .

Документация по MQL5: Пользовательские символы / CustomRatesUpdate
Документация по MQL5: Пользовательские символы / CustomRatesUpdate
  • www.mql5.com
отсутствует в текущей истории пользовательского инструмента, то он добавляется.  Если такой бар уже есть, то он заменяется. Все остальные бары в текущей ценовой истории остаются неизменным. Данные в массиве
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