Сервисдеск: обновление графика собственного символа
Здравствуйте! После обращения в сервисдеск направили сюда, спрашивать такие вопросы через форум.
Я создал собственный символ в МТ5. https://c2n.me/3WyRtUd
Подключаюсь к биржа Fcoin, получаю с нее данные котировок. Далее записываю полученные данные через функцию CustomRatesUpdate и принудительно обновляю данные. https://c2n.me/3WyRCjG
Данные записываются, но график не рефрешится. То есть у символа уже появились новые данные для текущего бара, а на графике отображаются старая история (без нового бара).
Если подвигать график или вручную нажать кнопку "обновить" на графике - то новые бары показывыаются.
Старые: https://c2n.me/3WyRF39 новые: https://c2n.me/3WyRG2y
Как автоматически обновлять график, когда на нем уже появились новые исторические данные? Спасибо!
Попробуйте нормально изображения вставить при помощи встроенных для этого возможностей редактора, а не отправлять людей на сторонние сервисы.
Попробуйте нормально изображения вставить при помощи встроенных для этого возможностей редактора, а не отправлять людей на сторонние сервисы.
Готово.
Поддержка (сервисдеск), дайте, пожалуйста, ответ. Это баг либо нужно обновлять график по-другому?
Используйте ChartSetSymbolPeriod
Статья Как написать для Маркета индикатор любых нестандартных графиков
У меня всё перерисовывает .
ChartRedraw где вызывается ?
У меня по таймеру .
Используйте ChartSetSymbolPeriod
Статья Как написать для Маркета индикатор любых нестандартных графиков
Благодарю! Попробую сейчас использовать.
У меня всё перерисовывает .
ChartRedraw где вызывается ?
У меня по таймеру .
По второму скрину выше видно, в функции, которая и записывает значения для баров.
Для обновления графиков кастом символов по приходу новых данных следует использовать CustomTicksAdd.
Если мне нужно добавлять новые данные на график, которые я получаю с другой биржи, какую функцию для этого мне стоит использовать: CustomRatesUpdate или ChartSetSymbolPeriod ?
Количество обновленных баров либо -1 в случае ошибки. Ты бы это значение в Print вывел и видел бы в какой момент добавляются бары или они вообще не добавляются .
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Здравствуйте! После обращения в сервисдеск направили сюда, спрашивать такие вопросы через форум.
Я создал собственный символ в МТ5.
Подключаюсь к биржа Fcoin, получаю с нее данные котировок. Далее записываю полученные данные через функцию CustomRatesUpdate и принудительно обновляю данные.
Данные записываются, но график не рефрешится. То есть у символа уже появились новые данные для текущего бара, а на графике отображаются старая история (без нового бара).
Если подвигать график или вручную нажать кнопку "обновить" на графике - то новые бары показывыаются.
Старые:
Новые:
Как автоматически обновлять график, когда на нем уже появились новые исторические данные? Спасибо!