Баблокос без торговли на Форекс. - страница 3

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Alexandr Saprykin:
Где-то я уже видел это чуть ли не слово в слово.
 Так Вы попробуйте, потом расскажите месяца через три-четыре о своих успехах.
а что рассказывать, сами что не можете найти такие счета? их на сервисе валом, я тут Америку не раскрываю
 
Maksim Korotkiy:
а что рассказывать, сами что не можете найти такие счета? их на сервисе валом, я тут Америку не раскрываю
Значит Вы видите их жизнеспособность на сервисе и все равно спрашиваете про неё.
 
Берёшь 16 счетов, создаёшь из них приватные сигналы, раз в месяц одновременно открываешь на весь депо 8 счетов на бай, 8 счетов на сел, ждёшь прибыли до 100% на 8 счетах, остальные 8 сливаются. В следующий месяц делаешь тоже самое с 8-мью счетами, затем с четырьмя в третьем месяце, двумя в четвёртом и на пятый месяц у тебя будет счёт с прибыльностью 400% в течение 4-х месяцев, или 100% в месяц. Делаешь сигнал публичным, торгуешь ночным скальпером, чтобы сразу не слить весь депо, ждёшь голодных и жадных подписчиков, — богатеешь. 

Рабочая схема, которую я наблюдаю на протяжении всего времени с момента регистрации здесь. Всё хотел воспользоваться, но, к счастью, нашёл для себя рабочий интрадей. 
 
Maksim Korotkiy:
ну так пользуйтесь, я не жадный, подписчиков на всех хватит )))

Не стыдно?

 
Ivan Butko:
Берёшь 16 счетов, создаёшь из них приватные сигналы, раз в месяц открываешь на весь депо 8 счетов на бай, 8 счетов на сел, ждёшь прибыли до 100% на 8 счетах, остальные 8 сливаются. В следующий месяц делаешь тоже самое с 8-мью счетами, затем с четырьмя в третьем месяце, двумя в четвёртом и на пятый месяц у тебя будет счёт с прибыльностью 400% в течение 4-х месяцев, или 100% в месяц. Делаешь сигнал публичным, торгуешь ночным скальпером, чтобы сразу не слить весь депо, ждёшь голодных и жадных подписчиков, — богатеешь. 

Рабочая схема, которую я наблюдаю на протяжении всего времени с момента регистрации здесь. Всё хотел воспользоваться, но, к счастью, нашёл для себя рабочий интрадей. 

Неужели и Вы верите в подобные сказки? На словах - все Лев Толстой, а на реальном рынке - сливальшик простой. Рынок без труда валит как байщиков, так и сельщиков.

 
Maksim Korotkiy:

ненене вы не то протестировали

Я протестировал 2 счета,1:  если нет позиций то открываем бай.

2:если нет позиций то открываем селл.

Оба торгуются постоянным  лотом, с постоянными тейками и стопами. SL 30 TP 20.

Что я сделал не так?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Неужели и Вы верите в подобные сказки? На словах - все Лев Толстой, а на реальном рынке - сливальшик простой. Рынок без труда валит как байщиков, так и сельщиков.

Обратите внимание, суть метода — "раз в месяц" и "одновременно". Т.е., если один из счетов начинает сливаться, второй автоматом становится прибыльным. На этом заканчиваем торговлю и ждём конца месяца с прибылью под 100%. Попутно ставя отложки, либо открываемся раз в день минимальным лотом, и тут же закрываемся с некритичными потерями, создавая видимость торговли, обходя назойливые предупреждения. 

Это ведь не я придумал, это сигналы такие. 

 
Maksim Korotkiy:

Господа, постоянно вижу на форуме "успешных трейдеров" анализируя их торговлю я смог разгадать тот самый грааль.


КАК вам стратегия? Как вы думаете она жизнеспособна?

Я почему так спрашиваю, может профи найдут  в моей стратегии изъян, может где-то кроется маржин кол?

Продавцов таких сигналов рано или поздно "замечают". Видел, например, Максим, твою тему на прошлой неделе с одним таким супертрейдером. Ее, правда, быстро удалили, так как тут нельзя обсуждать сигналы. Зато теперь вот такие у него тут права:


Смотрел на двух других таких сигналистов, которые ранее по такой же схеме тут создавали сигнал, у них новых сигналов никаких нет. Возможно, их блокируют надолго или насовсем. Поэтому лучше не рисковать.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Продавцов таких сигналов рано или поздно "замечают". Видел, например, Максим, твою тему на прошлой неделе с одним таким супертрейдером. Ее, правда, быстро удалили, так как тут нельзя обсуждать сигналы. Зато теперь вот такие у него тут права:


Смотрел на двух других таких сигналистов, которые ранее по такой же схеме тут создавали сигнал, у них новых сигналов никаких нет. Возможно, их блокируют надолго или насовсем. Поэтому лучше не рисковать.

А я вижу пару сигнальщиков живущих по такой схеме более 2 лет, и в правах их никто не ущемляет. Но поскольку реклама сигналов запрещена, ссылку на успешных трейдеров могу дать только по запросу в личку.
 
Evgeny Belyaev:

Я протестировал 2 счета,1:  если нет позиций то открываем бай.

2:если нет позиций то открываем селл.

Оба торгуются постоянным  лотом, с постоянными тейками и стопами. SL 30 TP 20.

Что я сделал не так?

Вы протестировали 2 счета вместо 4х, поэтому у вас все не так, не то тестировали. Думаю если почитаете ссобщения других авторов в этой ветке, поймете суть метода, который я может не смог до вас донести, но остальные вижу его сразу узнали и поняли ))))
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