Баблокос без торговли на Форекс. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где-то я уже видел это чуть ли не слово в слово.
а что рассказывать, сами что не можете найти такие счета? их на сервисе валом, я тут Америку не раскрываю
Рабочая схема, которую я наблюдаю на протяжении всего времени с момента регистрации здесь. Всё хотел воспользоваться, но, к счастью, нашёл для себя рабочий интрадей.
ну так пользуйтесь, я не жадный, подписчиков на всех хватит )))
Не стыдно?
Берёшь 16 счетов, создаёшь из них приватные сигналы, раз в месяц открываешь на весь депо 8 счетов на бай, 8 счетов на сел, ждёшь прибыли до 100% на 8 счетах, остальные 8 сливаются. В следующий месяц делаешь тоже самое с 8-мью счетами, затем с четырьмя в третьем месяце, двумя в четвёртом и на пятый месяц у тебя будет счёт с прибыльностью 400% в течение 4-х месяцев, или 100% в месяц. Делаешь сигнал публичным, торгуешь ночным скальпером, чтобы сразу не слить весь депо, ждёшь голодных и жадных подписчиков, — богатеешь.
Рабочая схема, которую я наблюдаю на протяжении всего времени с момента регистрации здесь. Всё хотел воспользоваться, но, к счастью, нашёл для себя рабочий интрадей.
Неужели и Вы верите в подобные сказки? На словах - все Лев Толстой, а на реальном рынке - сливальшик простой. Рынок без труда валит как байщиков, так и сельщиков.
ненене вы не то протестировали
Я протестировал 2 счета,1: если нет позиций то открываем бай.
2:если нет позиций то открываем селл.
Оба торгуются постоянным лотом, с постоянными тейками и стопами. SL 30 TP 20.
Что я сделал не так?
Неужели и Вы верите в подобные сказки? На словах - все Лев Толстой, а на реальном рынке - сливальшик простой. Рынок без труда валит как байщиков, так и сельщиков.
Обратите внимание, суть метода — "раз в месяц" и "одновременно". Т.е., если один из счетов начинает сливаться, второй автоматом становится прибыльным. На этом заканчиваем торговлю и ждём конца месяца с прибылью под 100%. Попутно ставя отложки, либо открываемся раз в день минимальным лотом, и тут же закрываемся с некритичными потерями, создавая видимость торговли, обходя назойливые предупреждения.
Это ведь не я придумал, это сигналы такие.
Господа, постоянно вижу на форуме "успешных трейдеров" анализируя их торговлю я смог разгадать тот самый грааль.
КАК вам стратегия? Как вы думаете она жизнеспособна?
Я почему так спрашиваю, может профи найдут в моей стратегии изъян, может где-то кроется маржин кол?
Продавцов таких сигналов рано или поздно "замечают". Видел, например, Максим, твою тему на прошлой неделе с одним таким супертрейдером. Ее, правда, быстро удалили, так как тут нельзя обсуждать сигналы. Зато теперь вот такие у него тут права:
Смотрел на двух других таких сигналистов, которые ранее по такой же схеме тут создавали сигнал, у них новых сигналов никаких нет. Возможно, их блокируют надолго или насовсем. Поэтому лучше не рисковать.
Продавцов таких сигналов рано или поздно "замечают". Видел, например, Максим, твою тему на прошлой неделе с одним таким супертрейдером. Ее, правда, быстро удалили, так как тут нельзя обсуждать сигналы. Зато теперь вот такие у него тут права:
Смотрел на двух других таких сигналистов, которые ранее по такой же схеме тут создавали сигнал, у них новых сигналов никаких нет. Возможно, их блокируют надолго или насовсем. Поэтому лучше не рисковать.
Я протестировал 2 счета,1: если нет позиций то открываем бай.
2:если нет позиций то открываем селл.
Оба торгуются постоянным лотом, с постоянными тейками и стопами. SL 30 TP 20.
Что я сделал не так?