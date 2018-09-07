Баблокос без торговли на Форекс.
Какой уж тут юмор, это реальная действительность
Может для вас юмор, а для кого-то баблокос, и даже не плохой.
Какой уж тут юмор, это реальная действительность
Может для вас юмор, а для кого-то баблокос, и даже не плохой.
Вы попробуйте, а мы посмотрим.
Откуда данные по прибыли?
Почему 70% а не 10?
План вполне себе неплох. Правда, "входить всем депозитом" - ты не сможешь получить 8 на 8 счетов. Будет 6 в выигрыше, 10 в проигрыше.
На подписчиках вполне себе можно будет "отбить вложения".
Дерзай.
Вы попробуйте, а мы посмотрим.
Откуда данные по прибыли?
Почему 70% а не 10?
План вполне себе неплох. Правда, "входить всем депозитом" - ты не сможешь получить 8 на 8 счетов. Будет 6 в выигрыше, 10 в проигрыше.
На подписчиках вполне себе можно будет "отбить вложения".
Дерзай.
почему из 8 счетов с ордерами sell останется вдруг 6 а не 8, 2 что испарятся? или станут убыточными?
Вот тест по вашей системе с постоянным лотом, за 1 месяц. 1 отчет только бай, 2-ой только селл.
Сэкономил вам пару депозитов.
Прошу заценить стратегию.
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Господа, постоянно вижу на форуме "успешных трейдеров" анализируя их торговлю я смог разгадать тот самый грааль.
Прошу заценить стратегию.
Берем 16 счетов по 5 баксов (ну или по 10-100) у кого сколько есть.
в первый месяц торгуем 8 счетами BUY и 8 счетами SELL // SL=30, TP=20 п.
Входим всем депозитом. В итоге прибыль в месяц на 8 счетах порядка 70%. Ну понятное дело остальные 8 счетов сливаются.
Потом второй месяц торгуем 4 SELL и 4 BUY , победившие 4 счета идут в третий месяц
третий месяц - 2 SELL и 2 BUY , победившие 2 счета идут в четвертый месяц
четвертый месяц - 1 SELL и 1 BUY , победившие 1 счет - мониторим на сервисе (прибыль по нему будет более 2000%), и начинаем тянуть время и торговать микролотами хотябы 2-3 месяца, собирай деньги за подписку, потом счет можно слить.
через пару месяцев отдыха, операцию Баблокос можно повторить.
КАК вам стратегия? Как вы думаете она жизнеспособна?
Я почему так спрашиваю, может профи найдут в моей стратегии изъян, может где-то кроется маржин кол?