Баблокос без торговли на Форекс.

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Господа, постоянно вижу на форуме "успешных трейдеров" анализируя их торговлю я смог разгадать тот самый грааль.

Прошу заценить стратегию.

Берем 16 счетов по 5 баксов (ну или по 10-100) у кого сколько есть.

в первый месяц торгуем 8 счетами BUY и 8 счетами SELL // SL=30, TP=20 п.

Входим всем депозитом. В итоге прибыль в месяц на 8 счетах порядка 70%. Ну понятное дело остальные 8 счетов сливаются.

Потом второй месяц торгуем 4 SELL и 4 BUY , победившие 4 счета идут в третий месяц

третий месяц - 2 SELL и 2 BUY , победившие 2 счета идут в четвертый месяц

четвертый месяц  - 1 SELL и 1 BUY , победившие 1 счет - мониторим на сервисе (прибыль по нему будет более 2000%), и начинаем тянуть время и торговать микролотами хотябы 2-3 месяца, собирай деньги за подписку, потом счет можно слить.

через пару месяцев отдыха, операцию Баблокос можно повторить.

КАК вам стратегия? Как вы думаете она жизнеспособна?

Я почему так спрашиваю, может профи найдут  в моей стратегии изъян, может где-то кроется маржин кол?

 
Не та ветка, Вам в "Интересное и юмор".
 

Какой уж тут юмор, это реальная действительность

Может для вас юмор, а для кого-то баблокос, и даже не плохой.

 
Maksim Korotkiy:

Какой уж тут юмор, это реальная действительность

Может для вас юмор, а для кого-то баблокос, и даже не плохой.

Вы попробуйте, а мы посмотрим. 

Откуда данные по прибыли?

Почему 70% а не 10?

 

План вполне себе неплох. Правда, "входить всем депозитом" - ты не сможешь получить 8 на 8 счетов. Будет 6 в выигрыше, 10 в проигрыше.

На подписчиках вполне себе можно будет "отбить вложения".

Дерзай.

 
Evgeny Belyaev:

Вы попробуйте, а мы посмотрим. 

Откуда данные по прибыли?

Почему 70% а не 10?

пример отправил в личку, ато еще сочтут что я рекламу делаю
 
Georgiy Merts:

План вполне себе неплох. Правда, "входить всем депозитом" - ты не сможешь получить 8 на 8 счетов. Будет 6 в выигрыше, 10 в проигрыше.

На подписчиках вполне себе можно будет "отбить вложения".

Дерзай.

почему из 8 счетов с ордерами sell останется вдруг 6 а не 8, 2 что испарятся? или станут убыточными?
 
Maksim Korotkiy:
почему из 8 счетов с ордерами sell останется вдруг 6 а не 8, 2 что испарятся? или станут убыточными?

Вот тест по вашей системе с постоянным лотом, за 1 месяц. 1 отчет только бай, 2-ой только селл.



 
Maksim Korotkiy:

Сэкономил вам пару депозитов. 

 
Maksim Korotkiy:

Прошу заценить стратегию.

поздравляю, вы раскрыли секрет полишинеля )
 
надо развернуть)
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