Linux и ему подобные - страница 2
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Кстати говоря, Кто нибудь чисто под линукс пограммирует ?
Я все хочу перебраться с винды на линукс полностью, Начал изучать немного, однако текущие дела не отпускают... Пока что просто HelloWorld через Visual Studio Code написал что бы посмотреть как все обстоит тут.
Если кто то программирует под линукс, напишите плиз в чем на ваш взгляд существенная разница ? Я пока что для себя определил что основное различие - это подход к компиляции программы (не считая других расширений для библиотек (so вместо dll и прочие... тому подобное) ). Подскажите на что еще упор делать стоит ? В каких нюансах еще существенные различия ? Какие книги / ресурсы Вы бы порекомендовали касательно компиляции под линукс посмотреть?
Довольно большой выбор сред программирования. Я использую QT, Eclipse, Anjuta. Тут вам определяться самому в чем вы предпочтете работать, можно и чисто текстовом редакторе написать программу и скомпилировать ее.
У меня опять не удалось... В общем МТ ставится, а вот авторизация не получается. видимо он не может сохранить ssh сертификат. Даже после того как задал пароль и логин для сертификата, он выкидывает ошибку подключения.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий
Renat Fatkhullin, 2018.06.24 01:07
Это совершенно другое, поддержка SSL сертификатов как расширенная модель авторизации на торговом сервере в Wine еще не работает.
И более старые ответы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1755
Renat Fatkhullin, 2018.01.18 11:15
Нет, еще нет поддержки сертификатов в Wine.
Про чей конкретно MOEX демо-сервер вы говорите?
Демо-серверами MOEX лучше не пользоваться, там запросто может быть отладочный биржевой контур (у биржи есть тестовое окружение), который посылает рандомные котировки. Раз за разом люди считают, что биржевое демо должно быть одинаково с реальным, а потом пишут разоблачительные посты на форумах с картинками левых цен.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5
Renat Fatkhullin, 2015.05.20 17:39
В Wine есть большая проблема с клиентскими сертификатами, которые используются при подключении к серверам Открытия.
Фактически у Wine нет реализации этого функционала. К большому сожалению.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5
Renat Fatkhullin, 2015.05.20 18:31
При использовании серверов с расширенной авторизацией на клиентских SSL сертификатах, только под Windows.
Со всеми остальными - без проблем работает и под Wine.
Так что если нужна вся функциональность MT и без глюков, без Windows всё равно не обойтись, хотя бы на виртуальной машине или лучше на отдельно выделенном компьютере специально для MT.
Кто сможет загнать ie10/11 в вине, может опишет свои действия. Может как-то на досуге попробую его загнать.
Сегодня понадобилось на одном сервере запустить свой VNC сервер. В ходе экскрементов были опробованы разные варианты. На мой взгляд более оптимально получилось настроить x11vnc.
Последовательность предпринятых мною действий:
Устанавливаем x11vnc
Для того чтобы задать пароль на вход VNC нужно выполнять команды с правами root.Создадим файл /etc/init.d/x11vnc с содержимым
Делаем его запускаемым и добавим в автозагрузку
Можно запустить сразу из терминала
Еще один вариант
Создадим и настроим конфигурационный файл /etc/init/x11vnc.conf
Изменим права на конфиг
sudo chmod 544 /etc/init/x11vnc.conf
После перезапуска системы, vnc сервер будет запущен.
Подключаемся
vnc://my_server:5900
Попадаем на окно ввода логина и пароля. Все теперь можем работать
Сегодня понадобилось на одном сервере запустить свой VNC сервер. В ходе экскрементов были опробованы разные варианты. На мой взгляд более оптимально получилось настроить x11vnc.
Последовательность предпринятых мною действий:
Устанавливаем x11vnc
Для того чтобы задать пароль на вход VNC нужно выполнять команды с правами root.Создадим файл /etc/init.d/x11vnc с содержимым
Делаем его запускаемым и добавим в автозагрузку
Можно запустить сразу из терминала
Еще один вариант
Создадим и настроим конфигурационный файл /etc/init/x11vnc.conf
Изменим права на конфиг
После перезапуска системы, vnc сервер будет запущен.
Подключаемся
Попадаем на окно ввода логина и пароля. Все теперь можем работать
по поводу vnc - барахло. По многим параметрам не устраивает. Уж тогда лучше либо x2go, либо xrpa. PS: хотя вдруг кого обижу, vnc не барахло, но чтото мало оно что умеет.
по mt из под wine с открывашкой я уже научил его видеть pfx файлы, но дальше какой-то трабл непонятный. Все равно из сертификата чтото достаtтся неккоректно, так как открывшка меня футболит с таким подключением... разбираемся дальше. PS: начал разбираться примерно дня два назад. Сначала вообще не понял чего и как, сейчас уже из pfx достал и pem и key и cert можно сгенить, и даже можно сгенить свой pfx файл под открывашку, но и с ним тоже не подключается.
по поводу vnc - барахло. По многим параметрам не устраивает. Уж тогда лучше либо x2go, либо xrpa. PS: хотя вдруг кого обижу, vnc не барахло, но чтото мало оно что умеет.
А все что надо от Virtual Network Computing это подключиться к рабочему столу. И уже на нем делать все что душе угодно.
Остальное вполне можно делать чем-то другим. Например работать с файлами я предпочитаю по средствам sshfs.
А все что надо от Virtual Network Computing это подключиться к рабочему столу. И уже на нем делать все что душе угодно.
Остальное вполне можно делать чем-то другим. Например работать с файлами я предпочитаю по средствам sshfs.
Игорь Кузнецов: Вроде работает...
помогите найти трабл в импорте pfx
https://github.com/wine-mirror/wine/blob/master/dlls/crypt32/decode.c