Linux и ему подобные - страница 2

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Andrey Azatskiy:
Кстати говоря, Кто нибудь чисто под линукс пограммирует ?

Я все хочу перебраться с винды на линукс полностью, Начал изучать немного, однако текущие дела не отпускают... Пока что просто HelloWorld через Visual Studio Code написал что бы посмотреть как все обстоит тут. 
Если кто то программирует под линукс, напишите плиз в чем на ваш взгляд существенная разница ? Я пока что для себя определил что основное различие - это подход к компиляции программы (не считая других расширений для библиотек (so вместо  dll и прочие... тому подобное) ). Подскажите на что еще упор делать стоит ? В каких нюансах еще существенные различия ? Какие книги / ресурсы Вы бы порекомендовали касательно компиляции под линукс посмотреть?

Довольно большой выбор сред программирования. Я использую QT, Eclipse, Anjuta. Тут вам определяться самому в чем вы предпочтете работать, можно и чисто текстовом редакторе написать программу и скомпилировать ее.

 
У меня опять не удалось... В общем МТ ставится, а вот авторизация не получается. видимо он не может сохранить ssh сертификат. Даже после того как задал пароль и логин для сертификата, он выкидывает ошибку подключения.
 
Andrey Azatskiy:
У меня опять не удалось... В общем МТ ставится, а вот авторизация не получается. видимо он не может сохранить ssh сертификат. Даже после того как задал пароль и логин для сертификата, он выкидывает ошибку подключения.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1860: Функции для работы с барами в MQL5 и улучшения в тестере стратегий

Renat Fatkhullin, 2018.06.24 01:07

Это совершенно другое, поддержка SSL сертификатов как расширенная модель авторизации на торговом сервере в Wine еще не работает.


И более старые ответы:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1755

Renat Fatkhullin, 2018.01.18 11:15

Нет, еще нет поддержки сертификатов в Wine.

Про чей конкретно MOEX демо-сервер вы говорите?

Демо-серверами MOEX лучше не пользоваться, там запросто может быть отладочный биржевой контур (у биржи есть тестовое окружение), который посылает рандомные котировки. Раз за разом люди считают, что биржевое демо должно быть одинаково с реальным, а потом пишут разоблачительные посты на форумах с картинками левых цен.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5

Renat Fatkhullin, 2015.05.20 17:39

В Wine есть большая проблема с клиентскими сертификатами, которые используются при подключении к серверам Открытия.

Фактически у Wine нет реализации этого функционала. К большому сожалению.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Прямой доступ в валютную секцию MOEX (ММВБ) в MetaTrader 5

Renat Fatkhullin, 2015.05.20 18:31

При использовании серверов с расширенной авторизацией на клиентских SSL сертификатах, только под Windows.

Со всеми остальными - без проблем работает и под Wine.


Так что если нужна вся функциональность MT и без глюков, без Windows всё равно не обойтись, хотя бы на виртуальной машине или лучше на отдельно выделенном компьютере специально для MT.

 
Скорее всего проблема кроется в IE. В wine максимальный ie9, а для некоторых программ нужны версии побольше, похоже и для того-же маркета в MT.
Кто сможет загнать ie10/11 в вине, может опишет свои действия. Может как-то на досуге попробую его загнать.
 

Сегодня понадобилось на одном сервере запустить свой VNC сервер. В ходе экскрементов были опробованы разные варианты. На мой взгляд более оптимально получилось настроить x11vnc.
Последовательность предпринятых мною действий:
Устанавливаем x11vnc

sudo apt-get install x11vnc

Для того чтобы задать пароль на вход VNC нужно выполнять команды с правами root.

# x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pass
Создадим файл /etc/init.d/x11vnc с содержимым
#!/bin/sh -e

case "$1" in
start)
     /usr/bin/x11vnc -xkb -auth /var/run/lightdm/root/:0 -noxrecord -noxfixes -shared -noxdamage -rfbauth /etc/x11vnc.pass -forever -bg -rfbport 5900 -o /var/log/x11vnc.log 2>/dev/null
;;

stop)
     DATE=`date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S'`
     echo "[$DATE] Stoping VNC Server..." >> /var/log/x11vnc.log
     vncserver -kill :0
     echo "[$DATE] VNC Server OFF\n" >> /var/log/x11vnc.log
     ;;

restart)
     $0 stop
     $0 start
     ;;
esac

exit 0

Делаем его запускаемым и добавим в автозагрузку

sudo chmod +x /etc/init.d/x11vnc
sudo update-rc.d x11vnc defaults

Можно запустить сразу из терминала

sudo /etc/init.d/x11vnc start

Еще один вариант
Создадим и настроим конфигурационный файл /etc/init/x11vnc.conf

start on login-session-start
script
/usr/bin/x11vnc -xkb -auth /var/run/lightdm/root/:0 -noxrecord -noxfixes -shared -noxdamage -rfbauth /etc/x11vnc.pass -forever -bg -rfbport 5900 -o /var/log/x11vnc.log
end script

Изменим права на конфиг

sudo chmod 544 /etc/init/x11vnc.conf

После перезапуска системы, vnc сервер будет запущен.

Подключаемся

vnc://my_server:5900

Попадаем на окно ввода логина и пароля. Все теперь можем работать

 
Konstantin Nikitin:

Сегодня понадобилось на одном сервере запустить свой VNC сервер. В ходе экскрементов были опробованы разные варианты. На мой взгляд более оптимально получилось настроить x11vnc.
Последовательность предпринятых мною действий:
Устанавливаем x11vnc

Для того чтобы задать пароль на вход VNC нужно выполнять команды с правами root.

Создадим файл /etc/init.d/x11vnc с содержимым

Делаем его запускаемым и добавим в автозагрузку

Можно запустить сразу из терминала

Еще один вариант
Создадим и настроим конфигурационный файл /etc/init/x11vnc.conf

Изменим права на конфиг

После перезапуска системы, vnc сервер будет запущен.

Подключаемся

Попадаем на окно ввода логина и пароля. Все теперь можем работать

по поводу vnc - барахло. По многим параметрам не устраивает. Уж тогда лучше либо x2go, либо xrpa. PS: хотя вдруг кого обижу, vnc не барахло, но чтото мало оно что умеет.


по mt из под wine с открывашкой я уже научил его видеть pfx файлы, но дальше какой-то трабл непонятный. Все равно из сертификата чтото достаtтся неккоректно, так как открывшка меня футболит с таким подключением... разбираемся дальше. PS: начал разбираться примерно дня два назад. Сначала вообще не понял чего и как, сейчас уже из pfx достал и pem и key и cert можно сгенить, и даже можно сгенить свой pfx файл под открывашку, но и с ним тоже не подключается.
 
Игорь Кузнецов:

по поводу vnc - барахло. По многим параметрам не устраивает. Уж тогда лучше либо x2go, либо xrpa. PS: хотя вдруг кого обижу, vnc не барахло, но чтото мало оно что умеет.

А все что надо от Virtual Network Computing это подключиться к рабочему столу. И уже на нем делать все что душе угодно.
Остальное вполне можно делать чем-то другим. Например работать с файлами я предпочитаю по средствам sshfs.

 
Konstantin Nikitin:

А все что надо от Virtual Network Computing это подключиться к рабочему столу. И уже на нем делать все что душе угодно.
Остальное вполне можно делать чем-то другим. Например работать с файлами я предпочитаю по средствам sshfs.

vnc это самый примитивный инструмент имхо, ладно проехали, понятно, что с файлами по удаленке лучше sshfs, вы лучше скажите кто-то vpn использует, если да то какой, openvpn или что-то другое? Может есть кто юзает SoftEther или strongswan? Есть траблы в плане запуска с ikev2 на winxp. Также кто на линукс и ib, подскажите, у вас tws стабильно с модулями на python 3 работает?
 
Игорь Кузнецов: Вроде работает...
 
Konstantin Nikitin:
Игорь Кузнецов: Вроде работает...

помогите найти трабл в импорте pfx

https://github.com/wine-mirror/wine/blob/master/dlls/crypt32/decode.c

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