Почему не могу создать ордер на паре USDRUR?
- USDRUR на МТ5
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 42: Ноябрь 2014) Продолжение следует...
- Почему нет торговли по USDRUR в терминале от MQ?
У меня на демо счете все открывает -
Сейчас посмотрю демо счета еще пару брокеров (у каких есть эти пары) - тоже наверное все нормально.
Если у вас демо счет у брокера, у которого не открывает (или просто нет этих пар), то откройте новый демо счет у другого брокера (их очень много) которого открывает.
У меня на демо счете все открывает -
Сейчас посмотрю демо счета еще пару брокеров (у каких есть эти пары) - тоже наверное все нормально.
Если у вас демо счет у брокера, у которого не открывает (или просто нет этих пар), то откройте новый демо счет у другого брокера (их очень много) которого открывает.
На одном брокере индекс РТС и индекс ММВБ не создается ордер (не открывается) ...
У какого-то брокера (на другом демо счете) - может и создается ордер ... там надо пробовать - у меня на Метатрейдере счетов 15 от разных брокеров ...
Если вы имеете в виду счет на MetaQuotes-Demo, то вот я прямо сейчас открыл бай по USD/RUB -
Спасибо. у меня не открывает на MT-demo. А на альпари открыл. Видимо, в этом дело: МТ-демо не предоставляет эту пару.
В конце выяснится, что вы имели в виду Метатрейдер 4, и не говорили об этом и просто наблюдали, как я в вашей ветке делаю разбор по Метатрейдеру 5 и ждали пока я устану ...
:)
Я могу ошибаться (я не знаю имена всех серверов брокеров, но, по-моему МТ-демо не бывает (нет такого как МТ-демо).
На демо-счете не могу создать ордер по парам USRRUR и EURRUR. Остальные пары нормально создают ордера. Что исправить?
Вводите в поиске не RUR, а RUB:
На одном брокере индекс РТС и индекс ММВБ не создается ордер (не открывается) ...
У какого-то брокера (на другом демо счете) - может и создается ордер ... там надо пробовать - у меня на Метатрейдере счетов 15 от разных брокеров ...
Если вы имеете в виду счет на MetaQuotes-Demo, то вот я прямо сейчас открыл бай по USD/RUB -
Вот, пока мы тут беседовали - у меня уже почти 3 бакса по этому ордеру в плюсе ...
Жаль что демо -
Кстати, один из популярных вопросов в англ части (вопрос пришел от новичков из фейсбука) - "как вывести деньги с демо счета Метатрейдера 5?"
Сейчас бы 3 бакса вывел.
В конце выяснится, что вы имели в виду Метатрейдер 4, и не говорили об этом и просто наблюдали, как я в вашей ветке делаю разбор по Метатрейдеру 5 и ждали пока я устану ...
:)
Я могу ошибаться (я не знаю имена всех серверов брокеров, но, по-моему МТ-демо не бывает (нет такого как МТ-демо).
Я почему так ответил - потому что у меня велосипеда не было -"почтальон Печкин" потому, что сейчас тех вопросы (все кроме финансовых) должны разбираться на форуме (а не в сервис деске), и если нужна помощь - то необходимо сообщать всё - и какой Виндовс (или Линукс и т.д.), демо счет у кого, как называется символ, его спецификация, и т.д. -
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MetaQuotes Software Corp., 2018.08.09 15:28
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