Почему не могу создать ордер на паре USDRUR?

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На демо-счете не могу создать ордер по парам USRRUR и EURRUR. Остальные пары нормально создают ордера. Что исправить?
 

У меня на демо счете все открывает - 


Сейчас посмотрю демо счета еще пару брокеров (у каких есть эти пары) - тоже наверное все нормально.

Если у вас демо счет у брокера, у которого не открывает (или просто нет этих пар), то откройте новый демо счет у другого брокера (их очень много)  которого открывает.

 
Sergey Golubev:

У меня на демо счете все открывает - 


Сейчас посмотрю демо счета еще пару брокеров (у каких есть эти пары) - тоже наверное все нормально.

Если у вас демо счет у брокера, у которого не открывает (или просто нет этих пар), то откройте новый демо счет у другого брокера (их очень много)  которого открывает.

Спасибо. у меня не открывает на MT-demo. А на альпари открыл. Видимо, в этом дело: МТ-демо не предоставляет эту пару.
 

На одном брокере индекс РТС и индекс ММВБ не создается ордер (не открывается) ...
У какого-то брокера (на другом демо счете) - может и создается ордер ... там надо пробовать - у меня на Метатрейдере счетов 15 от разных брокеров ...

Если вы имеете в виду счет на MetaQuotes-Demo, то вот я прямо сейчас открыл бай по USD/RUB - 


 
adimetrius:
Спасибо. у меня не открывает на MT-demo. А на альпари открыл. Видимо, в этом дело: МТ-демо не предоставляет эту пару.

В конце выяснится, что вы имели в виду Метатрейдер 4, и не говорили об этом и просто наблюдали, как я в вашей ветке делаю разбор по Метатрейдеру 5 и ждали пока я устану ...
:)

Я могу ошибаться (я не знаю имена всех серверов брокеров, но, по-моему МТ-демо не бывает (нет такого как МТ-демо).

 
adimetrius:
На демо-счете не могу создать ордер по парам USRRUR и EURRUR. Остальные пары нормально создают ордера. Что исправить?

Вводите в поиске не RUR, а RUB:


 
Sergey Golubev:

На одном брокере индекс РТС и индекс ММВБ не создается ордер (не открывается) ...
У какого-то брокера (на другом демо счете) - может и создается ордер ... там надо пробовать - у меня на Метатрейдере счетов 15 от разных брокеров ...

Если вы имеете в виду счет на MetaQuotes-Demo, то вот я прямо сейчас открыл бай по USD/RUB - 


Вот, пока мы тут беседовали - у меня уже почти 3 бакса по этому ордеру в плюсе ...
Жаль что демо - 


Кстати, один из популярных вопросов в англ части (вопрос пришел от новичков из фейсбука) - "как вывести деньги с демо счета Метатрейдера 5?"
Сейчас бы 3 бакса вывел.

 
Sergey Golubev:

В конце выяснится, что вы имели в виду Метатрейдер 4, и не говорили об этом и просто наблюдали, как я в вашей ветке делаю разбор по Метатрейдеру 5 и ждали пока я устану ...
:)

Я могу ошибаться (я не знаю имена всех серверов брокеров, но, по-моему МТ-демо не бывает (нет такого как МТ-демо).

Я почему так ответил - потому что у меня велосипеда не было -"почтальон Печкин" потому, что сейчас тех вопросы (все кроме финансовых) должны разбираться на форуме (а не в сервис деске), и если нужна помощь - то необходимо сообщать всё - и какой Виндовс (или Линукс и т.д.), демо счет у кого, как называется символ, его спецификация, и т.д. - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Исчез раздел "Сервисдеск"

MetaQuotes Software Corp., 2018.08.09 15:28

Создавайте отдельные темы с полновесным описанием, пожалуйста. Не надо все добавлять в одну тему.

В первую очередь привлекайте других участников форума для разбора ситуации.

Старайтесь максимально полно описать проблему, приложить журналы, скриншоты, примеры кода и тд. Главное, чтобы не было игры в пинг-понг, когда только на 5-10 шаге вопросов/ответов собирается достаточный объем материалов для разбора ситуации и воспроизведения.

У любой технической проблемы должен быть ответ на вопрос "можно ли воспроизвести". Если ответа нет, значит велика вероятность неуспеха запроса.


К сожалению, мы больше не можем заниматься массовым и постоянно растущим объемом слабо квалифицированных запросов и откровенно обучающих вопросов.

Наши сотрудники - не учителя по трейдингу или программированию.


 

Закрылось по тейк профиту - 

USD/RUB Brainwashing chart by Metatrader 5

 
Никакой охоты нет, ставьте как душе угодно. Просто к-то понимает рынок лучше, а кото хуже, кто-то трусит, а кто-то более смел - это о определяет закрыли трейдера по стопам или нет.
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