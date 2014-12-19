Почему нет торговли по USDRUR в терминале от MQ?
По паре USDRUR в терминале от метаквотов нет котировок, последние были за 10.12.2014. В терминале от Инсты всё нормально. Кто знает причину?
Отсутствие ликвидности.
Пара снята с торгов!
БУ-ГА-ГА-ГА-ГА.
Отсутствие ликвидности.
Неверно. Торги рублём брокеры отменяют из-за повышенной волатильности.
Ну а упомянутый брокер... известное дело... )))
1. Верно См. "БУ-ГА-ГА". :-)
2. Не все... Кое кто повышает залог или увеличивает спред...
3. :-)
П.С. Сегодня г-жа Наибуллина на РБК сообщила, что есть меры воздействия на спекулянтов, чтобы не повадно было (увеличить их риски)... Например, ограничивать ликвидность рубля...
Только спекулировать там не удобно, ни автоматизации (хотя есть и стакан и лента принтов), и спред в одну комиссию, а для спекуляции спред нужен около двух комиссий.
- wm.exchanger.ru
Господа злопыхатели и не заметят момента за своим весельем как всё станет совсем не смешно, когда раскроются все действия и их смысл. Вот некоторым он более-менее понятен. А кто-то ухмыляется. Думаю не от большого ... так сказать ... чтоб не обидеть ...
Некоторые просто думают, что и медведь сибирский тоже превратится в старое тухлое сало. Смеюсь им в лицо
