Почему нет торговли по USDRUR в терминале от MQ?

По паре USDRUR в терминале от метаквотов нет котировок, последние были за 10.12.2014. В терминале от Инсты всё нормально. Кто знает причину?
 
Отсутствие ликвидности.

Пара снята с торгов!

БУ-ГА-ГА-ГА-ГА. 

 
Отсутствие ликвидности.

Неверно. Торги рублём брокеры отменяют из-за повышенной волатильности.

Ну а упомянутый брокер...  известное дело...  )))

 
1. Неверно.

2. Торги рублём брокеры отменяют из-за повышенной волатильности.

 3. Ну а упомянутый брокер...  известное дело...  )))

1. Верно См. "БУ-ГА-ГА". :-)

2. Не все... Кое кто повышает залог или увеличивает спред...

3. :-)

П.С. Сегодня г-жа Наибуллина на РБК сообщила, что есть меры воздействия на спекулянтов, чтобы не повадно было (увеличить их риски)... Например, ограничивать ликвидность рубля...  

 
"Пара снята с торгов" в связи с крахом валюты котировки... :-) 
Не дождетесь!
 
Господа злопыхатели и не заметят момента за своим весельем как всё станет совсем не смешно, когда раскроются все действия и их смысл. Вот некоторым он более-менее понятен. А кто-то ухмыляется. Думаю не от большого ... так сказать ... чтоб не обидеть ...
 

На WM котирование идёт

Только спекулировать там не удобно, ни автоматизации (хотя есть и стакан и лента принтов), и спред в одну комиссию, а для спекуляции спред нужен около двух комиссий.

Господа злопыхатели и не заметят момента за своим весельем как всё станет совсем не смешно, когда раскроются все действия и их смысл. Вот некоторым он более-менее понятен. А кто-то ухмыляется. Думаю не от большого ... так сказать ... чтоб не обидеть ...

Некоторые просто думают, что и медведь сибирский тоже превратится в старое тухлое сало. Смеюсь им в лицо


 
принудительный level 1:10... буммм.... предупредили за 12 часов
