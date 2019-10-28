USDRUR на МТ5

 Почему отключили торговлю парой USDRUR на МТ5, и что делать с открытыми позициями или никто не торгует?
 
Просто MetaQuotes-Demo сервер в основном используют для апдейта Метатрейдера на следующий билд, и для тестирования бета билдов.
А торгуют или демками брокеров, или реальными счетами (а это все к MetaQuotes-Demo серверу не относится).
 
И на какой сервак перекинуть свою демку чтобы видеть котиры

 
И на какой сервак перекинуть свою демку чтобы видеть котиры

Я вам ответил, так как зашел в ваш профиль и увидел у вас бесплатный сигнал на MetaQuotes-Demo сервере.

Как перекинуть торговлю с историей торговли с одного торгового счета одного брокера на другой другого брокера?
На другом счете придется начинать все заново ...

А рекомендации по подбору брокеров запрещены на форуме. Можете пооткрывать демки разных брокеров и посмотреть, есть ли у них Доллар/Рубль, и разрешена ли торговля по этому символу (согласно спецификации символа).
Вот, например, я пооткрывал (так как у разных брокеров - разный набор символов и могут быть разные условия торговли по ним) -


Вот, с ходу нашел, начиная на букву А -



У брокеров могут быть разные условия - ECN или стандарт, хеджинг или нехеджинг, и др ...
Просто пооткрывайте у разных брокеров демки, и подберите подходящее.

 
Это понятно. Но мой брокер не дает  торговать на Forex.   и Вопрос  не понятно почему сначала вы даете разрешение на  Прадавца Сиганала на демке. К нему подключаются  подписчики и отключив торговлю по паре вы фактически ведете сигнал к сливу как быть в этом случае? И почему отключена только одна пара а остальные транслирюутся ? И Ура наконец пара подключилась спасибо за понимание 

 

Еще нашел, тоже сразу (и это по условиям получше) -

Короче - тут надо искать.
Просто, потратьте день два на это, но зато выберете для себя брокеров, которые подходят вам по условиям торговли под вашу стратегию торговли.

 
Это понятно. Но мой брокер не дает  торговать на Forex.   и Вопрос  не понятно почему сначала вы даете разрешение на  Прадавца Сиганала на демке. К нему подключаются  подписчики и отключив торговлю по паре вы фактически ведете сигнал к сливу как быть в этом случае? И почему отключена только одна пара а остальные транслирюутся ? И Ура наконец пара подключилась спасибо за понимание 

Это вы не со мной разговаривали ...
---------------

А вообще - все надо планировать заранее.
Чтобы не было сюрпризов.

А брокеров все-таки поищите для себя.

 
 Я жду когда мой брокер получит лицензию на Forex. Но вы не ответили на мои вопросы. Хотя возможно не в Вашей компетенции. И да Планировать заранее слив демо счета я не планировал)))

 
 Я жду когда мой брокер получит лицензию на Forex. Но вы не ответили на мои вопросы. Хотя возможно не в Вашей компетенции. И да Планировать заранее слив демо счета я не планировал)))

На эти вопросы?

Вопрос  не понятно почему сначала вы даете разрешение на  Прадавца Сиганала на демке. К нему подключаются  подписчики и отключив торговлю по паре вы фактически ведете сигнал к сливу как быть в этом случае?

Это не ко мне ...
Ваши подписчики ведь демо счетами подключаются ... бесплатно, и демками ..
И вы имеете статус продавца (который, кстати, получить не просто), и вы можете создавать сигналы на реальных счетах и получать подписчиков (зарабатывая на этом деньги). И, кстати, все эти возможности вам предоставила компания, которую вы сейчас и критикуете ..

Если вы действительно собираетесь делать бизнес с сигналами, и если у вас будут подписчики, которые будут инвестировать деньги в подписку на ваш сигнал - то вам придется все планировать .. брокеры, условия/спецификации по парам у разных брокеров, и так далее.

 
Ваши подписчики ведь демо счетами подключаются ... бесплатно, и демками ..
И вы имеете статус продавца (который, кстати, получить не просто), и вы можете создавать сигналы на реальных счетах и получать подписчиков (зарабатывая на этом деньги). И, кстати, все эти возможности вам предоставила компания, которую вы сейчас и критикуете ..

Если вы действительно собираетесь делать бизнес с сигналами, и если у вас будут подписчики, которые будут инвестировать деньги в подписку на ваш сигнал - то вам придется все планировать .. брокеры, условия/пецификации по парам у разных брокеров, и так далее.

Я надеюсь вы не сильно обиделись на критику . А то в крайний раз когда я пытался  влить немного критики  в работу Вашего сайта меня сначала отправили в БАН на 10 лет  но потом разобрались и извинились.  А насчет демки Я вам пояснил что жду лицензию брокера  мне не все равно кому доверить свои деньги . А сейчас я так сказать популяризирую возможности рынка форекс( а за одно и свои )  на Вашем сайте заметьте делаю это бесплатно.тратя свое время. Пусть люди видят что можно не только потерять но и  заработать. А Ваш сайт  я надеюсь на будет  не будет этому препятствовать. 

