Как объеденить (привести к одному виду) показания индикаторов? - страница 2
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Что интересно, этот вопрос этом на форуме уже раз 20 задавали, и постоянно все советуют ну полную хрень, а вторая половина вообще не понимает о чем вопрос, но тоже что-то советует.
Пишу 20-ый раз ответ на этот вопрос: надо от каждого индикатора считать WPR с периодом 200-300 баров (примерное количество баров видимых в окне).
Есть еще вариант, при событии-прокрутке графика делать пересчет на видимых в окне барах - вписывать оба индикатора в окно. В этом случае будет точное соответствие тому же что и когда два индикатора закинуты в одно подокно. Но это как вилами по воде рисовать, а первый вариант однозначный.
Напрасно вы про WPR написали, сейчас еще 40 раз начнут спрашивать куда его засунуть вставить. ))
Я тоже не пойму причем тут WPR?
...
Я тоже не пойму причем тут WPR?
Это я уже понял.
Это я уже понял.
Кажись я тоже понял!
Вы пытаетесь сделать из абсолютной величины относительную, т.е посчитать на сколько отклонилась машка от своего среднего значения 200-300 баров назад. И относительную величину сделать еще раз относительной своей истории 200-300 баров в прошлом.
Что будет показывать их взаимное расположение?
Кажись я тоже понял!
Вы пытаетесь сделать из абсолютной величины относительную, т.е посчитать на сколько отклонилась машка от своего среднего значения 200-300 баров назад. И относительную величину сделать еще раз относительной своей истории 200-300 баров в прошлом.
Что будет показывать их взаимное расположение?
Обратите внимание что происходит с индикатором (с любым) в подоконе при прокрутке. Он всегда занимает всю высоту окна.
Если в подокне два индикатора, то они оба масштабируются по вертикали, что бы занять все подокно по высоте.
Если взять правую крайнюю точку индикатора и посчитать ее положение в окне в процентах, это будет ни что иное, как WPR с периодом равным количеству видимых в окне баров.
Считаем от обоих индикаторов WPR, то есть как бы вписываем их оба в подокно.
Обратите внимание что происходит с индикатором (с любым) в подоконе при прокрутке. Он всегда занимает всю высоту окна.
Если в подокне два индикатора, то они оба масштабируются по вертикали, что бы занять все подокно по высоте.
Если взять правую крайнюю точку индикатора и посчитать ее положение в окне в процентах, это будет ни что иное, как WPR с периодом равным количеству видимых в окне баров.
Считаем от обоих индикаторов WPR, то есть как бы вписываем их оба в подокно.
Можно взять любую высоту окна например от 0 до 1 (допустим у нас там уже есть индикатор в пределах от 0 до 1).
Вписываем в эти рамки еще MA и MACD.
Вы не ответили на вопрос:
Что будет показывать их взаимное расположение?
И что будут показывать сами индюки?p.s. и причем тут WPR ?
Можно взять любую высоту окна например от 0 до 1 (допустим у нас там уже есть индикатор в пределах от 0 до 1).
Вписываем в эти рамки еще MA и MACD.
Вы не ответили на вопрос:
И что будут показывать сами индюки?p.s. и причем тут WPR ?
Хоть от 0 до 1, хоть от 0 до 100%. Можно и в любой другой диапазон загнать хоть от постоянной Планка, до Пи в квадрате, главное, что бы был одинаковый для обоих индикаторов.
Что будут показывать пересечения - не знаю, спросите у автора темы. Но факт, что пересечения будут, а значит можно попробовать их использовать.
WPR при том, что у автора темы стоит задача смоделировать поведение двух индикаторов в подокне. Может вы не знаете что такое WPR?
В общем получилось так:
Где-то есть ошибочка....
Нашёл. Всё ОК )))
Господа-товарищи.
Подскажите такую вещь. Добавил на график индикатор MACD. В окно этого индикатора добавил МА.
Из советника мне нужно узнать, например, находится ли МА ниже/выше нулевого уровня MACD. Но МА показывает цену. Как их подружить? Желательно без измениеня исходников.
1) MACD гистограмма от двух MA медленной и быстрой.
2) Допустим Вы хотите добавить третью MA.
- Если период третьей MA равен периоду медленной MA MACD, то она совпадет с 0-м уровнем MACD.
- Если период третьей MA равен периоду быстрой MA MACD, то она будет совпадать со значением MACD.
3) Ваше решение: В окно существующего MACD добавить еще один MACD, у которого период "медленная" MA равна периоду "медленной" MA первого MACD, а период "быстрой" MA равна третьей МА, которую вы хотели добавить. Задать одинаковые min и max для обоих индикаторов MACD(третья MA взята 144 она же "быстрая" MA во втором MACD ):
Все значения исчисляются относительно 0-го уровня медленной MA "34". В эксперте потребуется брать значения двух MACD, у которых периоды "медленных" MA равны.