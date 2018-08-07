Сколько можно заработать??? - страница 5
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Когда-то специально интересовался доходностью и условиями на товарном, фондовом и валютном рынках. Отдал предпочтение валютному. Криптой вообще не хочу заниматься!
Речь была о волатильности. А доходность - это не волатильность, как минимум плечо надо еще учитывать, которое на валютном рынке в десятки-сотни раз выше чем на фондовом.
Речь была о волатильности. А доходность - это не волатильность, как минимум плечо надо еще учитывать, которое на валютном рынке в десятки-сотни раз выше чем на фондовом.
Волатильность (изменчивость) курсов - основа и практически синоним доходности на валютном Форексе. Не надо забывать и о существенной разнице в размере капитала, требуемого для сравнимого по размеру и времени извлечения прибыли на том и другом "рынке".
Когда-то специально интересовался доходностью и условиями на товарном, фондовом и валютном рынках. Отдал предпочтение валютному. Криптой вообще не хочу заниматься!
Без денег счастливым всегда можно стать, быть сильным мужчиной и нежным как мать...)
Без денег счастливым всегда можно стать, быть сильным мужчиной и нежным как мать...)
У меня на этот вопрос встречный вопрос. А сколько бы ты хотел зарабатывать?. Все зависит от тебя и сколько ты будешь уделять этому время и время на обучение. Информация стоит денег. Институт стоит денег.(там тоже информация). Начальная школа тоже стоит(не так много), и т.д. Как говориться за даром только мухи е.... . Простите мне мой французский. Так же здесь и на рынке надо многому учиться. И не один корман свой опустошишь, пока не научишься в нуль выходить. Ну а потом только заработок. Многих конечно это пугает. НО ХАЛЯВА ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛООО))))
Без денег счастливым всегда можно стать,)
Кому отдать деньги?
Кому отдать деньги?
Мне если не жалко)))
Я тут встрял немного, высылать номер яндекс кошелька?)))
Удали свой пост, а то забаню.
Удали свой пост, а то забаню.
Удалил а что нельзя такое писать?
Удалил а что нельзя такое писать?
Да блин дружище, я ж прикололся.)))) Ну ты кадр.))) Пиши конечно.))
Мне если не жалко)))
Посмотрел в кошелёк,- оказалось что я уже счастливый.